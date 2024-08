เตรียมเปิดสุนทรียภาพทางการแสดงและดนตรีไปกับ “มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพฯ ครั้งที่ 26” Bangkok’s 26th International Festival of Dance & Music 18 โชว์ระดับโลกพร้อมเปิดม่าน 7 ก.ย. ถึง 20 ต.ค.นี้

แฟนบัลเลต์พลาดไม่ได้! กับครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งเดียวของประเทศไทย ที่จะได้รับชมการแสดงจากคณะบัลเลต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกยาวนานกว่า 250 ปีจากกรุงมอสโก ซึ่งทั่วโลกต่างขนานนามกันว่า เป็นคณะบัลเลต์ที่ต้องดูสักครั้งในชีวิต หรือจะเป็นการจำลองกลิ่นอายพระราชวังแวร์ซายจากฝรั่งเศส มาตั้งไว้ใจกลางกรุงเทพฯ ด้วยงบประมาณการสร้างกว่า 20 ล้านบาท ของ “มารี อ็องตัวเนตต์” (Marie Antoinette)รวมทั้งการแสดงบัลเลต์ยอดฮิตประจำเทศกาล บัลเลต์ขวัญใจทุกคนที่จะมาสร้างรอยยิ้มให้กับทุกครอบครัวก่อนเทศกาลคริสต์มาสจะมาถึงกับ The Nutcracker โดยคณะบัลเลต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นที่การันตีความสวยงามและความละเมียดละไมสไตล์ญี่ปุ่นที่คนไทยทุกคนต้องหลงรักนอกจากนี้จากรัสเซีย กับ 3 การแสดงจะมาสะกดใจผู้ชมให้ตื่นตะลึงไปกับเทคนิคการเต้นสุดตื่นตา ไม่ว่าจะเป็นการหมุนตัวบนขาเดียว 32 รอบโดยไม่หยุดพัก พร้อมเทคนิคท้าทายอื่นๆ อีกมากมายที่แม้แต่นักกีฬายิมนาสติกยังต้องทึ่งกับความสามารถเติมเต็มค่ำคืนไปกับบทเพลงปราบเซียนของวงออร์เคสตราทั่วโลก ซิมโฟนีหมายเลข 5 ของมาห์เลอร์ (Mahler Symphony No.5) ที่รวบรวมความยิ่งใหญ่ของวงออร์เคสตราไว้ในหนึ่งเดียว แสดงโดยวงออร์เคสตราเพชรน้ำหนึ่งของเอเชียกลางปิดท้ายด้วยการแสดงฉลองครบรอบ 100 ปี พุชชินี่ (Puccini) นักประพันธ์โอเปราชื่อดัง กับสองโอเปรายอดฮิตหนึ่งในคณะโอเปราที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ร่วมด้วยนักร้องชั้นนำจากประเทศอิตาลี ดีกรีนักร้องโรงโอเปราระดับโลกอย่าง La Scala และนักร้องเสียงเทเนอร์ที่ได้รับฉายานามให้เป็น Jose Carreras วัยหนุ่มสัมผัสถึงเสน่ห์แห่งมหานครนิวยอร์ก เมืองที่ไม่เคยหลับไหล ผ่านการแสดงจากที่ได้รับการยกย่องจาก The New York Times ว่าเป็นหนึ่งในคณะเต้นที่น่าตื่นเต้น สร้างสรรค์ และน่ารื่นรมย์ที่สุดในโลก พร้อมเพิ่มจังหวะกับอีก 2 โชว์ในหนึ่งค่ำคืน โดย “จากอิสราเอล ที่ผสมผสานของทุกศาสตร์การแสดง ทั้งบัลเลต์ การละครเอาไว้ด้วยกันได้อย่างลื่นไหลกลมเกลียวเตรียมเนรมิตเวทีโรงละครศูนย์วัฒนธรรมฯ ให้กลายเป็นลานน้ำแข็งด้วยมวลน้ำกว่า 14 ตัน เพื่อต้อนรับคณะที่รวบรวมนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็ง เจ้าของรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันทั่วโลกไว้กว่า 100 รางวัล ที่จะทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจไปกับลีลาอันผาดโผน แหกทุกกฎของกีฬาสเก็ตน้ำแข็ง กับ 2 เรื่องราวครองใจทุกคนในครอบครัวตลอดกาล อย่าง สวอนเลค ออน ไอซ์ (Swan Lake on Ice) และ ปีเตอร์ แพน ออน ไอซ์ (Peter Pan On Ice) พร้อมสเปเชียล เอฟเฟกต์ที่ครบครันทั้งน้ำและไฟบนเวทีเดียวกันร่วมสัมผัสประสบการณ์และเพลิดเพลินไปกับการรับชมมหกรรมศิลปะการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 18 รอบการแสดงสุดตื่นตา กับมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 26 (Bangkok’s 26th International Festival of Dance & Music) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายได้ที่ www.thaiticketmajor.com/bangkokfestivals หรือ www.bangkokfestivals.com#BangkokFestivals #AFestivalForAll# # #