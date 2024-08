ตามคาด “ลิซ่า” เปิดตัว “โรซาเลีย” เพื่อนซี้ ร่วมงานกันในซิงเกิลใหม่เตรียมปล่อย 15 ส.ค.

ลิซ่า ได้ออกมาเรียกน้ำย่อยแฟนๆ ด้วยการปล่อยทีเซอร์ซิงเกิลใหม่อย่าง New Woman ที่เตรียมจะร่วมงานกับ โรซาเลีย นักร้องสาวชื่อดัง โดยจะปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันในวันที่ 15 ส.ค. นี้และเป็นไปตามคาดเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยเผยถึงเนื้อเพลงที่มีภาษาสเปนอย่าง "pulling up fresh face brand new día," ท่อนฮุคของเพลงที่ใช้คำว่า día ที่แปลว่า วัน ในภาษาสเปนแทนคำว่า day ในภาษาอังกฤษ จึงเดากันว่า โรซาเลีย จะมาร่วมร้องในเพลงนร้อย่างแน่นอนนอกจากนั้นในโปสเตอร์ยังมีการเผย “LA__A” และ “OS_LÍ,” เพื่อยืนยันว่านักร้องสาวชาวสเปนคือแขกรับเชิญด้วยทางฝั่ง โรซาเลีย ก็เคยบอกใบ้เป็นนัยเพิ่มแรงกระเพื่อมให้กับกระแสข่าวลือว่าเธอจะไปร่วมงานกับ ลิซ่า ด้วยการไลฟ์สดคุยกับแฟนๆ พร้อมกับเปิดเพลงที่เหมือนจะเป็นท่อนของ ลิซ่า ทำให้ข่าวลือการร่วมงานของทั้งคู่ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นข่าวคราวการเปิดตัวซิงเกิลใหม่อีกเพลงของ ลิซ่า ทำแฟนๆตั้งตารอ เพราะหลังจากทำทุกคนอึ้งกับมิวสิควิดีโอ Rockstar ที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. และสามารถแตะ 100 ล้านวิวได้ภายใน 2 อาทิตย์ และเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวเค-ป็อปที่ทำยอดสตรีม 100 ล้านครั้งได้เร็วที่สุดใน Spotify กันไปแล้ว งานนี้ยิ่งตื่นเต้นกับ New Woman เข้าไปอีกเพราะเป็นการนำ เค-ป็อป มาเจอกับ สแปนิช ป็อปคาดกันว่าจะเป็นเพลงที่ถูกใจคนฟังทั่วโลกได้อย่างแน่นอน ด้วยบุคลิกที่โดดเด่นของ ลิซ่า และความสามารถทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของ โรซาเลีย การร่วมงานกันครั้งนี้จะสร้างกระแสในวงการเพลง และรับรองว่าจะเป็นเพลงใหม่ที่น่าตื่นเต้นและไม่อาจมองข้าม