สุดยิ่งใหญ่! ผลักดันซอฟพาวเวอร์ แฟชั่นไทยครีเอทีฟระดับประเทศ THAILAND MODEL OF THE WORLD 2024

ผลักดันซอฟพาวเวอร์อย่างต่อเนื่อง แฟชั่นโชว์ผ้าไทยครีเอทีฟสุดยิ่งใหญ่ สำหรับเวที THAILAND MODEL OF THE WORLD 2023 รอบ FINAL WALK FASHION SHOW ในคืนวันที่ 4 สิงหามคม 2567 การประกวดโมเดลและแฟชั่นโชว์เพื่อส่งต่อแฟชั่นไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ ผ่านผู้ชนะทั้ง 3 ตำแหน่ง เป็นตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีระดับโลก โดยผู้ชนะทั้งหมด 3 ตำแหน่ง เบ่งเป็นแต่ละประเภท ประเภทชายจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขัน MR.WORLD 2024 ณ ประเทศเวียดนาม ซึ่งผู้ชนะได้แก่ “บอม” จีรวัฒน์ เวชสกลประเภทหญิงจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขัน TOP MODEL OF THE WORLD 2025 ณ ประเทศ อียิปส์ ซึ่งผู้ชนะได้แก่ “ฮานา” วริศยา แสวงการ และประเภททางเลือก สิทธิ์ในการร่วมงานในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับแฟชั่นและโมเดล ซึ่งผู้ชนะได้แก่ “ปังปอนด์” ชลสิริ โมราเรือง จากการคัดเลือกการออดิชั่น ค้นหาสุดยอดนางแบบ นายแบบ 21 คนสุดท้าย พร้อมผลักดันและส่งต่อ Softpower ในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่านการสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างดีไซเนอร์และนางแบบอย่างเป็นมืออาชีพส่งถึงผู้ชมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นชุดจาก นิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบรนด์อิสรา แบรนด์ไอมาเน่ (ไทยแลนด์)และแบรนด์อโสดา โดยจัดขึ้น ณ ลานน้ำพุ ศูนย์การค้า เดอะพรอมานาด – แฟชั่นไอส์แลนด์ ทั้งยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและคนดังเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก โดยมีคีย์แมนหลักในการจัดงานก็คือ “คุณชัยศักดิ์ มากสุนันท์” ประธานกองประกวด Thailand Model of The Worldโดยปีนี้คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ (ดาว มาสเตอร์พีช) ประธานเจ้าที่บริหารบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) และประธานการจัดงานได้ร่วมขับเคลื่อนเวที THAILAND MODEL OF THE WORLD เป็นครั้งที่ 2 โดยมีแนวคิดในการ ขยายพื้นที่โอกาสและผลักดันส่งต่อ Softpower ในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย และต้องการร่วมกันเปิดพื้นที่ให้เยาวชนหันมาสนใจวงการแฟชั่นเพราะมองว่าประเทศไทยในปีนี้เป็นตัวแม่ของวงการความงามโลก และอยากให้ประเทศไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแฟชั่นทั้งนี้ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับรางวัลในเรื่องของความงามไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณรูปร่างต่าง ๆ มาแบบไหนก็ได้เราจะทำให้คุณดีขึ้นในแบบที่เป็นคุณ พร้อมยังได้มอบรางวัลเป็น Gift Voucher มูลค่า 50,000 บาท 2 รางวัล ตอกย้ำความเป็นเบอร์ 1ของโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามแบบครบวงจรโดยทางบริษัท ไอมาเน่ (ไทยแลนด์) จำกัด แบรนด์กีฬาที่ก่อตั้งโดยคนไทย ได้ร่วมสนับสนุนพร้อมผลักดันวงการแฟชั่นไทยร่วมกับวงการกีฬา โดยเล็งเห็นว่า ทั้งวงการโมเดลและวงการกีฬาสามารถเป็น Softpower กับประเทศไทยได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อนำมารวมกัน จะเป็นการสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่สู่สายตาชาวโลก และเป็นการผลักดันเยาวชนให้เกิดความสนใจทั้งกีฬาและแฟชั่น และอีกทั้งยังได้นำแบรนด์ IMANE ขึ้นโชว์บนแคมเปญ IMANE OLYMPICS ซึ่งปีนี้ IMANE Thailand ได้ร่วมกับคณะโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในการผลักดันนักกีฬาโอลิมปิกประเทศไทยในปีนี้ โดยได้นำเสนอร่วมกับโมเดลเพื่อจัดสร้างแคมเปญวันตัดสินภายใต้คอนเซ็ป เชียร์แน่ เชียร์ชัวร์ เชียร์ทีมไทย กับ ไอมาเน่ สร้างเสียงฮือฮาและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการเปิดตัว ชุดการเชียร์โอลิมปิก ผ่าน Model แล้วยังเป็นการปลุกพลังคนไทยได้หึกเหิม โดยเหล่าโมเดลได้มีการออกแบบ และดีไซนน์รูปแบบการนำเสนอที่แปลกใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใคร และยังเป็นการเปิดกกว้างให้ทุกคนเข้าถึงวงการกีฬาได้มากขึ้นอีกด้วยทางด้านคุณ ปฏิพัทธ ลู่เกลี้ยง ผู้บริหาร โซออนคลินิก เผยว่า เป็นครั้งแรกที่ได้มาสนันสนุบเกี่ยวกับวงการแฟชั่นการประกวดโมเดลนายแบบ นางแบบ และเล็งถึงความสำคัญของเยาวชนการในการสร้างเสริมพลังที่ยิ่งใหญ่ ในการขับเคลื่อน Softpower และต้องการผลักดันเยาวชนสู่เวทีโลก โดยทั้งนี้เล็งเห็นว่า โครงการTHAILAND MODEL OF THE WORLDเป็นการส่งตัวแทนประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติ ซึ่งนี่คือสิ่งสำคัญในการส่งต่อพลังไทยสู่เวทีนานาชาติ ซึ่งในครั้งนี้จะมีการฟินนาเล่รอบสุดท้ายเพื่อนำเสนอผ้าไทยบนเวทีด้วย พร้อมยังได้มอบรางวัล Gift Voucher มูลค่า 100,000 บาท 3 รางวัล ให้กับผู้ชนะและรางวัลอื่น ๆ มูลค่ากว่า 5 แสนบาท และพร้อมดูแลรูปร่างที่เป็นจุดเด่นให้กับผู้ได้รับรางวัลอย่างเต็มที่กับโซออนด้านคุณศศิประภา ตุ้มวารีย์ ผู้บริหาร MYBO & HAPPY WARM เผยว่า โครงการ THAILAND MODEL OF THE WORLD เป็นโครงการที่ดี และมีเจตนารมณ์ ที่ชัดเจนในการส่งเสริมและเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเหล่าดีไซน์เนอร์ที่มีความสามารถทั้งเยาวชน และผู้ใหญ่ ได้มีโอกาสในการนำเสนอในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยในการขับเคลื่อน Softpower ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นและให้โอกาสคนอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย พร้อมยังได้มอบรางวัลพิเศษให้กับผู้ชนะแคมเปญจำนวน 3 รางวัลอีกด้วยและที่จะถึงเร็วนี้ๆ ต้องฝากช่วยกันสนับสนุนและส่งแรงใจเชียร์ น้องบอม จีรวัฒน์ เวชสกล ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดเวทีนายแบบระดับแกรนด์แสลมอันดับ 1 ของโลก เวที MR WORLD 2024 ที่จะเดินทางไปเก็บตัวในวันที่ 17 กันยายน 2567 ณ ประเทศเวียดนาม สนับสนุนและส่งแรงเชียรืผ่านการติดแฮชแท็ก #MRWORLDTHAILAND2024 ได้ทุกช่องทางอีกด้วย