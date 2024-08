คิมเบอร์ลี่ - กองทัพพีค ร่วมดื่มด่ำช่วงเวลากาแฟแห่งความสุข ผ่านงานนิทรรศการ ‘NESPRESSO ME MOMENTS’

Nespresso (เนสเพรสโซ) ผู้นำด้านกาแฟแคปซูลและเครื่องชงกาแฟชนิดแคปซูลระดับพรีเมียมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ในประเทศไทย เนสเพรสโซพร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับประสบการณ์การดื่มด่ำกาแฟคุณภาพระดับโลกที่บ้านอย่างง่ายๆและสะดวกสบายให้กับคนไทย ด้วยกาแฟแคปซูลคุณภาพสูงพร้อมเทคโลโนยีการสกัดกาแฟที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 9 ปีเนสเพรสโซจัดงานนิทรรศการ ‘NESPRESSO ME MOMENTS’ ที่พร้อมต้อนรับทุกคนเข้าสู่โมเมนต์แห่งความสุขของตัวเองด้วยช่วงเวลากาแฟคุณภาพ ณ Em Glass ชั้น G,Emsphere ระหว่างวันที่ 3 – 21 สิงหาคม 2567เพราะชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้บางครั้งเราลืมสิ่งที่สำคัญไป และสิ่งนั้นคือช่วงเวลาอันมีค่าและการมีความสุขที่ได้อยู่กับตัวเองอีกครั้งเนสเพรสโซเชื่อว่าเราสามารถมอบช่วงเวลาอันมีความสุขให้กับตัวเองได้ทุกวัน ผ่านโมเมนต์กาแฟที่มีคุณภาพ ซึ่งมาจากศิลปะอันประณีตแห่งกระบวนการผลิต และความใส่ใจในทุกๆแก้วของกาแฟเนสเพรสโซความละเอียดอ่อนในการรังสรรค์กาแฟทุกแก้วเปรียบเสมือนงานศิลปะ ที่คอกาแฟต่างตีความต่างกันออกไป ความพิเศษในงานนิทรรศการครั้งนี้จึงเป็นการเติมเต็มช่วงเวลาการดื่มด่ำกาแฟของผู้ชมให้มีความสุขยิ่งขึ้นด้วยการทำงานร่วมกับศิลปินหญิงชาวไทย คุณ ‘แม็ก ชรารัตติ์ สาระอาภรณ์’ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘Mackcha’ (แม็กชา) ผู้รังสรรค์คาแรกเตอร์ ‘Chalotte’ (ชาล็อต) อันเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะเป็นอย่างดี โดย Chalotte จะพาผู้เข้าชมงานร่วมสัมผัสศิลปะและความเป็นมาแห่งกาแฟคุณภาพในมุมมองที่หลายคนไม่เคยได้เห็นหรือรู้จักมาก่อน และพาทุกคนดื่มด่ำกาแฟเนสเพรสโซในรสชาติที่คุณชื่นชอบที่สามารถเลือกสรรได้ตามความต้องการของตัวคุณเองเมื่อเข้ามาในนิทรรศการ ผู้ชมจะได้พบกับประสบการณ์กาแฟที่จับต้องได้ ผ่านไฮไลท์ 4 ส่วนในงาน ได้แก่• Brand Heritage รู้จักโลกแห่งกาแฟเนสเพรสโซผ่านเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจ พร้อมพบ Chalotte ที่ออกแบบเพื่อตั้งโชว์เฉพาะในงานนี้มารอต้อนรับและสร้างความตื่นเต้นให้กับคอกาแฟสายอาร์ตทุกคน• From Beans to Cups พบกับสาระสำคัญที่ทำให้เนสเพรสโซครองใจคอกาแฟมาอย่างยาวนานด้วยเรื่องราวอันละเอียดอ่อนเกี่ยวกับที่มาของคุณภาพกาแฟคับแก้ว เริ่มตั้งแต่การปลูกต้นกาแฟ, เรื่องราวเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกาแฟเนสเพรสโซจากประเทศท้องถิ่นต่างๆ, ศิลปะของกรรมวิธีที่พิถีพิถัน และการบรรจุกาแฟลงแคปซูล ทั้งเส้นกระบวนการส่งมอบรสชาติกาแฟคุณภาพระดับโลกให้กับคอกาแฟได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส• Quality and Taste พื้นที่นี้จะพาคุณสัมผัสกับรสชาติกาแฟคุณภาพที่ Tasting Bar เพื่อค้นหากาแฟแก้วโปรดที่ใช่สำหรับคุณด้วยตัวคุณเอง พร้อมดื่มด่ำช่วงเวลากาแฟอันมีความสุขที่ ME Moments Café Area ไปพร้อมกับ Chalotte ซึ่งเป็น Art Installation ที่ถูกดีไซน์มาเป็นพิเศษเพื่อเป็นชิ้นไฮไลท์ในงานนี้• Sustainability Journey เพราะเนสเพรสโซคือกาแฟที่มากกว่ากาแฟ ด้วยเรื่องราวของความใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิตสู่ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม และนี่คือเหตุผลที่ทำให้เนสเพรสโซแตกต่าง ผู้เข้าชมจะได้พบกับเรื่องราวของกระบวนการรีไซเคิลแคปซูลกาแฟ และผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่ผลิตได้อย่างไม่รู้จบจากแคปซูลใช้แล้วของเนสเพรสโซในโซนนี้หลังจากได้รู้จักกับเนสเพรสโซมากยิ่งขึ้นผ่านศิลปะอันปราณีตในการรังสรรค์กาแฟทุกแก้ว ผู้ชมสามารถเลือกชมเครื่องชงกาแฟ กาแฟแคปซูลและแอกเซสเซอรี่ได้ที่มุมแสดงสินค้า ซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถกดสั่งซื้อสินค้าผ่านจุดให้บริการที่งาน พร้อมพบกับข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมชมงานเท่านั้น และรอรับประสบการณ์กาแฟคุณภาพที่จะจัดส่งถึงหน้าบ้านคุณได้อย่างสะดวกสบาย มากไปกว่านั้นสำหรับลูกค้า 50 ท่านแรกของทุกวันจะได้ดื่มด่ำไปกับเมนูกาแฟสุดพิเศษที่จับคู่กับขนมที่รังสรรค์โดยเชฟชื่อดังด้านขนมหวาน เชฟเพนนี เพ็ญณี จิรายุวัฒนาหรือที่รู้จักในนาม Penny The Chef โดยเป็นเซ็ทพิเศษที่เสิร์ฟเฉพาะที่นิทรรศการนี้เท่านั้นทั้งนี้ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2567 เนสเพรสโซได้จัดงานอีเวนท์เพื่อเปิดตัวนิทรรศการ ‘NESPRESSO ME MOMENTS’ อย่างเป็นทางการ โดยได้เชิญแขกคนสำคัญของแบรนด์ ‘คุณคิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส’ และแขกรับเชิญคนพิเศษ ‘คุณกองทัพ พีค’ เซเลบริตี้ผู้รักการดื่มกาแฟมาร่วมเดินชมเรื่องราวความเป็นมาของเนสเพรสโซ พร้อมสร้างโมเมนต์แห่งความสุขจากการดื่มด่ำกาแฟคุณภาพไปพร้อมกับเนสเพรสโซอีกด้วย