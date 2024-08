หอการค้าไทย-อิตาเลียน (TICC)  จัดงานสัมมนาเครือข่ายการแพทย์ ในหัวข้อ “การรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และ โนวาสเต็ม บีซี” แนะนำแนวโน้มอนาคตการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับอุตสาหกรรมเวชศาสตร์ความงามไทย

กรุงเทพ, เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท มาจิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Majin International Ltd) บริษัทการค้าและผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ชั้นนำระดับสากล และผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ RevMed NovaStem ในประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าไทย-อิตาเลียน (TICC) และ จีไอเอ คลินิก (GIA clinic) ศูนย์ความงาม GIA Aesthetics จัดงานสัมมนา หัวข้อ “การรักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และ โนวาสเต็ม บีซี” (Regenerative Therapies & NovaStem BC) โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเกี่ยวกับสเต็มเซลล์มาร่วมบรรยาย ได้แก่ ดร.นพ. กำพล ศรีวัฒนกุล ประธานกฎบัตรสุขภาพ และ ดร.คริส กอนอู คิม (Dr. Chris Gunwoo Kim) คลินิกสเต็มเซลล์ Le Diamant Stemcell โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกาหลี, คลินิกชะลอวัยและศัลยกรรมความงาม ผู้ให้บริการด้านความงามทางการแพทย์ชั้นนำในเกาหลีใต้ เพื่อแลกเปลี่นความรู้ ความก้าวหน้าในเวชศาสตร์ฟื้นฟู และศักยภาพการพัฒนาในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมความงามในไทย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมปาร์คไฮแอท กรุงเทพโดยงานสัมมนาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ "Fondo Intercamerale 2024" ซึ่งหอการค้าไทย-อิตาเลียน ริเริ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความร่วมมือทางการค้าระหว่างสมาชิก และอำนวยความสะดวก เพื่อการส่งเสริมการทำงานร่วมกันทั้งในเชิงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมในประเทศไทยมร. แดเนียล คว็อก (Mr. Daniel Kwak) คู่ค้าทางธุรกิจ (Partner) บริษัท มาจิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า “ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและความงาม (Beauty and Personal care Products) ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 6,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นหนึ่งในตลาดใหญ่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น ยังเป็นปัจจัยหนุนสำหรับประเทศไทย ในการเป็นตลาดสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมด้านเวชศาสตร์ความงาม (Aesthetics Medicine Industry) โดยงานสัมมนาครั้งนี้ จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ เทรนด์อนาคตและความก้าวหน้าล่าสุด ในด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้ โนวาสเต็ม (Novastem)”การจัดงานในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงความโดดเด่นของประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางสำหรับการบำบัดฟื้นฟู และนวัตกรรมทางการแพทย์ สัมมนานี้ ไม่เพียงแต่เน้นจุดเด่นของความก้าวหน้าทางนวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังเน้นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นประตูสำคัญของการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรมการแพทย์ด้านความงามอีกด้วยเกี่ยวกับบริษัท มาจิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดบริษัท มาจิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Majin International Ltd) เป็นบริษัทการค้าและผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ชั้นนำระดับสากล และเป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ RevMed NovaStem ในประเทศไทย นำเสนออุปกรณ์การรักษาและฟื้นฟูเซลล์ด้วยนวัตกรรมระดับสูงด้วยการใช้เกล็ดเลือด (Platelet Rich Plasma : PRP) “TriCell PRP” สำหรับ แพทย์และคลินิกในอุตสาหกรรมเวชศาสตร์ความงาม เพื่อใช้ในการรักษาฟื้นฟูเซลล์จากภายในโดยใช้เกล็ดเลือดของผู้ป่วยรายนั้นๆ โดยผ่านกรรมวิธีเฉพาะในการปั่นเพื่อแยกชั้นพลาสมา และสกัดเกล็ดเลือดที่มีความเข้มข้นสูงสุดมาใช้ฉีดกลับเข้าไปในร่างกายผู้ป่วย เพื่อไปกระตุ้นให้เซลล์เกิดการซ่อมแซมตัวเอง สำหรับอุปกรณ์ที่นำเข้ามาจำหน่ายนี้ ได้รับการออกแบบสำหรับผู้หญิงอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่สนใจการดูแลสุขภาพด้านความงาม และการชะลอวัยเกี่ยวกับ RevMedRevMed มีความมุ่งมั่นต่อพันธกิจในการพัฒนานวัตกรรมด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Regenerative Medicine) เพื่อให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น และเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บ นวัตกรรมนี้ครอบคลุมทั้งการสร้างสรรค์โซลูชั่นการรักษาด้วยยา และความล้ำหน้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้วยความทุ่มเท อดทน และอุตสาหะในทุกขั้นตอนของการพัฒนา โดยได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และการรับรองมาตรฐานด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในประเทศและระดับสากลhttps://rev-med.co.kr/en/main-en/เกี่ยวกับ จีไอเอ คลินิก (GIA clinic) ศูนย์ความงาม GIA Aesthetics เป็นผู้ให้บริการด้านความงามและการดูแลสุขภาพระดับพรีเมียม ด้วยนวัตกรรมล่าสุดด้านเทคโนโลยีโปรแกรมความงาม (Aesthetic Treatments)https://www.facebook.com/GIA.Aesthetics.TH/