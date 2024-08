แม่ก็คือแม่! “แอม เสาวลักษณ์ - เบน ชลาทิศ” ลั่น “HER CONCERT 2024” ทำถึง ดึง 7 ดีวาดวลกันบนเวที

เรียกว่าคุ้มเกินคุ้ม สำหรับคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2567 ณ Ballroom Hall 1- 4, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพราะงานนี้นอกจากจะได้เจอ 7 ตัวแม่สุดปังของวงการเพลง อย่างและบนเวทีเดียวกันแล้ว ยังได้ร่วมทำบุญอีกหนึ่งต่อ เพราะรายได้ส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ต จะมอบให้กับกองทุนคริสติน่า เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ผ่านโครงการต่างๆ ของ UNFPA ต่อไปทุกความปังที่จะเกิดขึ้นบนเวที สองตัวแม่และควงคู่กันมาการันตีด้วยตัวเอง พร้อมสปอยล์ถึงความพิเศษที่จะได้ชมกัน ซึ่งบอกเลยว่าสนุกจัดเต็ม ใครยังไม่มีบัตร รีบจับจองด่วนเบน : “สำหรับ HER CONCERT 2024 มันเป็นคอนเสิร์ต ที่ต่อยอดมาจาก Her Awards ซึ่งร่วมมือกับ UNFPA และมูลนิธิคริสติน่า เพื่อเป็นการเชิดชูประชากรหญิงที่ทำประโยชน์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคม”แอม : “ตอนเห็นรายชื่อศิลปินบนเวที ก็รู้สึกว่าตายแล้ว กลัวลดความอ้วนไม่ทัน (หัวเราะ) เอาจริงๆ พวกเราต่างก็เคยร่วมงานกันมาก่อน แต่ 7 คนพร้อมกันยังไม่เคย ครั้งนี้ค่อนข้างจะเป็นนักร้องกันทั้งนั้น ไม่ใช่สตาร์ เน้นไปทางนักร้อง เพลงเพราะแน่นอน”เบน : “ด้วยองค์รวมหลายๆ อย่าง พอทั้ง 7 คนมารวมกัน มันน่าจะมีสีสัน มีอะไรใหม่ๆ เป็นความสุขที่สามารถมอบให้กับคนดูได้”แอม : “ถามว่าอยากร้องเพลงอะไร ก็ไม่รู้ น่าจะตบตีกันบ้าง ก็อาจจะมีเพลงที่ชอบตรงกัน แล้วก็อาจจะเอามาทำใหม่เป็นการร้องร่วมกัน”เบน : “สำหรับเบนได้ฟังคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้ ก็คิดว่าเพลงที่เชิดชูความเป็นหญิงในโลกใบนี้มันเยอะมาก มีหลายเพลงที่อยากร้อง รวมถึงเพลงของพี่ๆ หลายๆ คน แบบเสียดายจัง อยากร้องเพลงประวัติศาสตร์”แอม : “เวลาประชุมคอนเสิร์ต เราคิดว่าเราร้องเพลงนี้บ่อยแล้ว คนจะเบื่อไหม แต่ปรากฏว่าไม่ร้องก็ไม่ได้ คนดูเหมือนภารกิจไม่เสร็จสิ้น ก็ต้องร้อง บางทีอยากได้เพลงนี้ แต่ก็ไม่อยากตัดเพลงนั้นออก อันนี้ก็ดี รักพี่เสียดายน้อง”เบน : “อยากร้องเพลงอะไรก็ถมๆ ลงไป สุดท้ายทีมงานจะมาเลือกสิ่งที่คิดว่าน่าจะอิมแพคที่สุดเอง”แอม : “มันเป็นโปรเจกต์การรวมพลังของผู้หญิงก็จริง แต่มันไม่ได้จำกัดว่าผู้ชายไปดูไม่ได้ ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นเพลงผู้หญิง เอาจริงๆ ตัวเรา ชอบร้องเพลงของผู้ชายบ่อยๆ ชอบเอาเพลงของนักร้องชายมาร้อง เพราะมันจะให้อารมณ์ที่ต่างกันออกไป”เชื่อฝีมือผู้จัด จะทำให้ทุกคนโดดเด่นและไม่จมแอม : “มันขึ้นอยู่กับโปรดักชั่นนะ ก็คิดว่าเขาคงจัดซีนให้แต่ละคน แต่สำหรับคนดู เราไปกำหนดเขาไม่ได้อยู่แล้ว เขาอาจจะชอบใครมากกว่าใคร น้อยกว่าใคร”เบน : “จริงๆ เรามั่นใจในผู้จัดมากๆ เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายๆ คอนเสิร์ต เขาพร้อมที่จะทำให้แต่ละคนโดดเด่น จริงๆ ศิลปินแต่ละคน คาแรกเตอร์มันชัดเจนมากเลย คิดว่าไม่มีทางจมกัน อยู่ที่ว่าเราจะเสริมกันยังไงให้ดีที่สุด ถามว่าจะมีแขกรับเชิญไหม จริงๆ 7 คนก็ล้นเวทีแล้ว แต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะมีหรือไม่มี แต่คิดว่า 7 คน ก็สามารถทำให้ทุกคนเต็มอิ่ม และพาทุกคนไปถึงฝั่งนั้นได้อยู่แล้ว ส่วนแขกรับเชิญจะเป็นใคร จะมีกี่คน หรือจะมีไหม เก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่า เพราะจริงๆ เพลงที่อยากร้องก็เยอะมากอยู่แล้ว ไม่อยากแบ่งใครร้อง”แอม : “เพลงของแต่ละคน 7 คน เพลงเยอะมาก ยังร้องไม่หมดเลย”เบน : “ตอนนี้ยังไม่ได้ซ้อมเลย อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกเพลง จะไปหนักช่วง 2 อาทิตย์สุดท้าย”แอม : “มันจะไปเข้มข้นตอนใกล้ๆ วัน บางทีถึงใกล้ๆ วันก็เปลี่ยน เพื่อสิ่งที่ดีกว่า แต่ที่แน่ๆ คือพวกเราอยู่บนเวทีแล้วมันสนุก”เล่นคอนเสิร์ตมาเยอะ แต่ก็ยังตื่นเต้นเป็นปกติแอม : “ตื่นเต้นตลอด เพราะเราเป็นแพนิค ถ้ามันแอคแทค ก็จะมีมือเปียกบ้าง”เบน : “ตื่นเต้นเป็นปกติ ไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ จะคนดู 10 คน 1,000 คน ก็เป็นเหมือนกัน”แอม : “แล้วก็ไม่ได้ร้องตามปริมาณคนดูนะ จัดเต็มตลอดเพราะถือเป็นหน้าที่”เลือกรับงานจากโปรดักชั่น คอนเซ็ปต์ และศิลปินแอม : “จริงๆ คอนเสิร์ตนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองมาเกี่ยวอะไรกับเขา ไม่มีใครบอกรายละเอียดจนมาถึงวันแถลงข่าว ถึงได้อ๋อ... ว่าคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนี้ ค่อยรู้สึกเข้าพวกขึ้นมาหน่อย จากประสบการณ์ส่วนตัว เวลาไปร้องเพลงที่ไหน ตั้งแต่อัลบั้มแรกมาแล้ว เราเห็นบ่อยมากคือมีคนร้องไห้ หรือมีคนเข้ามากอดขอกำลังใจ ขอพลัง มันเป็นสิ่งที่ให้กันได้ ผ่านเสียงเพลงก็ได้ หรือผ่านสัมผัส ก็เลยคิดว่างั้นเราก็คงอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ได้ เราเป็น HER ที่บางครั้งก็เป็น HIS เพราะเราเป็นผู้หญิงแมนๆ แต่ก็ไม่ใช่คนที่ไม่อ่อนโยน แค่ตรงไปตรงมา ไม่ค่อยมีจริตเท่าไหร่”เบน : “อันดับหนึ่งคือถามตัวเองว่าอยากเล่นไหม ดูจากคอนเซ็ปต์ จากศิลปินที่มาร่วมงาน จากทีมงาน เพราะบางทีทีมงาน เจอครั้งเดียวก็ไม่อยากทำแล้ว แต่กับทีมนี้เรารู้สึกมั่นใจ รวมถึงศิลปินที่มาร่วมงาน นี่คือประเด็นหลักที่เราเลือกรับงาน ประเด็นที่สองคือคิวว่างไหม และที่สำคัญที่สุดคือเขาจ้างเราไหวไหม”แอม : “จริง อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากพูดออกมา แต่คนทำงานก็อยากได้ค่าจ้าง อันนี้เป็นเรื่องปกติ แต่อย่างที่บอก โปรดักชั่นกับผู้ร่วมงาน อันนี้เราให้ความสำคัญมากๆ ว่าเราอยากทำงานกับคนนี้ไหม บางคนเราเคยทำงานด้วยแล้วเข็ด แต่บางคนทำแล้วอยากทำอีก หรือโปรดักชั่นนี้ร่วมงานด้วยแล้วดี แต่ก็มีบางโปรดักชั่นอีกเหมือนกัน ที่ครั้งเดียวพอแล้ว (หัวเราะ)”เบน : “แต่คอนเสิร์ตครั้งนี้ ส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นอยากจะทำ”รายได้ส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนี้ จะถูกนำไปทำบุญแอม : “ใช่ๆ ก็สมทบกับมูลนิธิคริสติน่า จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เพราะมันมีสาธารณะประโยชน์เยอะมาก ที่ยังขาดแคลนการส่งเสริมตรงนี้ คอนเสิร์ตของเราก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปร่วมสมทบตรงนี้ แต่ย้ำอีกครั้งนะคะ ว่าถึงเราจะโปรโมตว่าเป็น HER เป็นเรื่องของพลังหญิง แต่ว่าผู้ชายก็เกิดมาจากผู้หญิง ทุกคนต้องมีแม่ 1 คน”เบน : “แล้วคอนเสิร์ตนี้มันก็เน้นไปถึงความเท่าเทียม เรามองว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน”แอม : “เท่าเทียมในที่นี้ มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมาต่อสู้แย่งชิงอะไรกัน แต่มันเป็นการให้เกียรติกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นยังไง เพศไหน”เป็นคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตที่ต้องการจะสื่อเบน : “จริงๆ บทเพลงมันทำหน้าที่ของมันได้หลากหลาย มันมีด้านหนึ่งที่มันสามารถ Empower การมีอยู่ของคนได้”แอม : “มันอยู่ที่ซีนที่แต่ละคอนเสิร์ตเขานำเสนอด้วย เพลงอาจจะเคยร้องแล้ว แต่วิธีนำเสนออาจจะไม่เหมือน ก็ต้องสร้างภาพที่เปลี่ยนไป หรืออารมณ์ที่ต่างออกไป”เบน : “คอนเสิร์ตนี้ไม่ได้ร้องแต่เพลงซีเรียสนะ มันก็ต้องครบรส”ทนเสียงเรียกร้องไม่ไหว ต้องเปิดเพิ่มเป็น 2 รอบเบน : “ตอนนี้มี 2 รอบ รอบ 13.00 น. กับ 19.00 น. เพราะว่าทนเสียงเรียกร้องไม่ไหว เลยต้องเปิดอีกรอบหนึ่ง”แอม : “วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน ก็รีบจองเลย เพราะเราขายบัตรแล้ว”เบน : “ถามว่าจะมีเพิ่มรอบอีกไหม ก็ไม่ไหวแล้ว เพราะว่าคิวไม่ค่อยว่าง ไม่ใช่อะไรหรอก แต่คิดว่าแค่ 2 รอบน่าจะเพียงพอแล้ว คือถามว่าร้อนเงินไหมก็ร้อน (หัวเราะ) แต่เอา 2 รอบนี้ก่อน ถ้าพลาดก็คือพลาด”แอม : “แค่เห็นรายชื่อศิลปิน พวกเราก็สนุกกันเองอยู่แล้ว ที่ได้มาร้องเพลงด้วยกัน ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหน ก็ไม่อยากให้พลาด ถึงแม้ปัจจุบันจะมีคอนเสิร์ตเยอะมาก ชุมเป็นยุงเลย แต่ละท่านก็มีสิทธิ์เลือกได้ ว่าชอบอันไหน อยากดูอันไหน อันไหนตรงจริต ก็เชิญได้นะคะ จริงๆ แฟนคลับของพวกเราก็ค่อนข้างกว้างนะ ทุกรุ่นทุกวัย ถ้าไม่รีบมาก็จะมีหมดอายุ (หัวเราะ) ก็รีบซื้อบัตรมาดูกัน แล้วสำหรับส่วนตัวเรานะ หลังๆ แฟนคลับก็จะรอดู ว่าเราจะมีลุกอะไรแปลกๆ (หัวเราะ) มีวิกเยอะมาก แล้วแต่วันไหนอยากใส่อันไหน ก็เป็นความสนุกของคนดู ได้เดาว่าวันนี้เราจะมาไม้ไหน เราไม่อยากติดอยู่กับแพตเทิร์นเดิมๆ อยากเปลี่ยนคาแรกเตอร์เหมือน จอห์นนี เดปป์ ซึ่งแฟนคลับก็ไม่ช็อกแล้วนะ เพราะหลังๆ ก็ทำมาเรื่อยๆ”เบน : “สำหรับเซอร์ไพรส์ของเรา อยากไปเน้นเรื่องเพลงมากกว่า เพราะมีหลายเพลงที่อยากนำเสนอ รวมถึงเพลงที่อยากร้องกับคนนี้ เอาจริงๆ ไม่คิดว่าจะได้ร่วมในคอนเสิร์ตนี้ เพราะบอกจั่วหัวมาว่า HER ก็รู้สึกว่าเป็นส่วนเกิน คือมีสุภาพสตรี 6 ท่านแล้ว ถ้าอยากได้กิมมิคชัดๆ ทำไมไม่เอาผู้ชายหล่อๆ มาสักคนหนึ่ง ก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์และเป็นเกียรติกับตัวเรา ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง เป็นเกียรติมากๆ”แอม : “ส่วนความพิเศษบนเวที ไม่มีอะไรให้สปอยล์ค่ะ เพราะไม่ควรสปอยล์ ชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว สนุกแน่นอน แสงสีมันจัดเต็มอยู่แล้ว แล้วอันดับหนึ่งเลยคือซาวด์ดีๆ”เบน : “อยากให้ติดตาม นินจา เพอร์เฟคชั่น เพราะมันมีเซอร์ไพรส์ทุกคอนเสิร์ต”