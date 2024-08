นางเอกเกาหลียุติความสัมพันธ์นักบาสฯหนุ่ม หลังเปิดตัวคบกันแค่ 14 วัน

ซึ่งตามรายงานของ EDaily สื่อมวลชนของเกาหลีใต้ ทั้งคู่เพิ่งแยกทางกัน โดยแหล่งข่าวใกล้ชิดของทั้งสองกล่าวว่า แม้พวกเขาจะเริ่มรู้จักกัน และพยายามระมัดระวังในการพัฒนาความสัมพันธ์ แต่ก็รู้สึกกดดันหลังจากที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ และตัดสินใจที่จะลดระดับความสัมพันธ์ไปเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแทนความสัมพันธ์ของพวกเขาถูกเปิดเผยครั้งแรกผ่านรายงานพิเศษเมื่อเดือนที่แล้ว ในขณะเดียวกับที่ ฮวาง จองอึม กำลังอยู่ในกระบวนการหย่ากับสามีที่แยกกันอยู่โดยนักบาสเกตบอลหนุ่มวัย 33 ปี เจ้าของส่วนสูง 206 ซม. เล่นให้กับทีม Wonju DB Promy และยังติดทีมชาติเกาหลีในชุดคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ ในตำแหน่งเซนเตอร์ด้วยฮวางจองอึม วัย 39 ปี เป็นนักแสดงหญิงที่โด่งดังจากผลงานทั้งหนัง และซีรีส์ เธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากบทบาทในละครโทรทัศน์ยอดนิยมอย่าง "Playful Kiss" และ "Secret Garden" โดยเฉพาะบทบาทใน "She Was Pretty" ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้ชมทั่วเอเชียนอกจากนี้ เธอยังได้รับคำชมเชยจากการแสดงในละครเรื่อง "Kill Me, Heal Me" และ "Lucky Romance" ที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงที่มีความสามารถและมีเสน่ห์ในการแสดงที่หลากหลายด้านชีวิตส่วนตัว ฮวางจองอึม แต่งงานกับ นักธุรกิจและอดีตนักกอล์ฟอาชีพ ลียังดอน ในปี 2016 และมีลูกด้วยกัน 2 คน แต่ชีวิตแต่งงานมีปัญหาจนฝ่ายหญิงยื่นฟ้องหย่าในปี 2021 แม้ว่าทั้งคู่จะพยายามประนีประนอมและกลับมาคืนดีในช่วงปลายปีนั้น แต่ในช่วงต้นปี 2024 ฮวางจองอึมก็ได้ตัดสินใจยื่นฟ้องหย่าครั้งที่สอง โดยเธอระบุว่าเป็นการตัดสินใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว หลังมองว่าความสัมพันธ์นี้ คงไม่สามารถเยียวยาให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้ว