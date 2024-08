INVESTORY สร้างเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุน แก่เยาวชนทั่วประเทศ ต่อเนื่องปีที่ 4

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการภายใต้แนวคิด “INVESTMENT Fit For Life ชีวิตดี ด้วยการลงทุน” โดยมีผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนำเยาวชนร่วมภารกิจ Fit For Life พิชิตความรู้ด้านการลงทุน และสนุกกับการเรียนรู้ ซึ่งใช้เกมเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุน พร้อมทำความรู้จักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการลงทุนสำหรับ จัดโครงการ INVESTORY Online Exhibition on Schools ในปี 2567 มีนักเรียนระดับมัธยมและอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 27,000 คน จากสถานศึกษา จำนวนกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจดูข้อมูล INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน สามารถดูได้ที่ https://investory.setgroup.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 020099999