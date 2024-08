“อ่านแล้วรวย” เปิดตัวสำนักพิมพ์ "Read and Rich Publishing" จัดทอล์คโชว์ "หาเงินง่ายๆ สไตล์คนขี้เกียจ" รวมกูรูด้านการหาเงินไว้ในที่เดียว

CEO & บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์แล้วรวย (Read and Rich Publishing) จัดงานเปิดตัวสำนักพิมพ์พร้อมทอล์คโชว์ในหัวข้อ "หาเงินง่ายๆ สไตล์คนขี้เกียจ" โดยมีวิทยากรหลัก บาร์จ ปณัตกร ใจหมั่น เจ้าของหนังสือ "หาเงินง่ายๆ สไตล์คนขี้เกียจ" พร้อมด้วยวิทยากร และ Speaker พิเศษ ที่มาแบ่งปันเคล็ดลับและวิธีการสร้างรายได้ในโลกออนไลน์ พร้อมเคล็ดลับการประสบความสำเร็จของแต่ละท่านภายในงาน ณ BGC Hall The Jas รามอินทราโดยวิทยากร และ Speaker ผู้มากความสามารถที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ได้แก่1. อาจารย์ป๊อบ ศิวาภัทร์ สิริพิพัฒน์ - นักเขียน Best Seller, เจ้าของหลักสูตรทักษะชีวิต White Road Academy, รับรองโดยสถาบันเทรนเนอร์นานาชาติ (ITA) ที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 2.5 ล้านคน2. โปรเชน สหรัฐ มานิตยกุล - CEO & Owner บริษัท Leborn Golf, Influencer ด้านแนวคิดที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 4 ล้านคน3. ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร - นักเขียน Best Seller นักเขียนด้านสมอง การพัฒนาชีวิต จิตวิทยา พุทธปรัชญา ศาสตร์แห่งความสำเร็จ และทักษะการสื่อสาร ที่มีผู้ติดตามกว่า 2 ล้านคน4. ไอเฟล วีราพัชร์ วรากุลวรรักษ์ - ครีเอเตอร์ด้านการพัฒนาตัวเอง, ช่อง Amazing Storytelling ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน5. อาจารย์อริณ อริญชย์ เมธีกุล - Founder of TOP 1%, TikTok Expert ผู้เชี่ยวชาญคลิปสั้นล้านวิวที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 850,000 คน6. ศิวกร ปล้องใหม - ที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุน, เจ้าของช่องยูทูป Nack Siwakorn ที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 500,000 คน7. โจ๋ว ชยพัทธ์ - ผู้เชี่ยวชาญด้าน Content Marketing, เจ้าของช่อง Jow Chayapat ที่มีผู้ติดตามรวมกว่า 800,000 คนครูแนน วารุณี วิรุฬห์กร กล่าวว่า “สำหรับการเปิดตัวสำนักพิมพ์ "Read and Rich Publishing" ในวันนี้ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี และได้รับการตอบรับจากผู้ที่สั่งจองหนังสือ "หาเงินง่ายๆ สไตล์คนขี้เกียจ" ที่มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก โดยทางสำนักพิมพ์มีความตั้งใจให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ได้รับความรู้ และประสบการณ์จากกูรูด้านการหาเงินในรูปแบบต่างๆ ที่มาเป็นวิทยากร และ Speaker ภายในงานนี้ ซึ่งทุกท่าน ล้วนมีความสามารถ พร้อมมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจออนไลน์ และทุกท่านที่มาร่วมงานตอบคำถามได้อย่างมีประโยชน์ และหลายๆวิธีคิดสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยความรู้ทั้งหมดที่ได้รับในวันนี้ สามารถนำไปต่อยอดและปรับใช้ในธุรกิจของคนที่มาร่วมงานได้ สำหรับใครที่พลาดงานในครั้งนี้ สามารถติดตามได้ที่ Fanpage : อ่านแล้วรวย (Read and Rich Publishing)