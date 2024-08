‘Being Bee’ แบรนด์เสื้อผ้าคุณภาพสำหรับสาวยุคใหม่ กับการนำเสนอแนวคิด “ผู้หญิงทุกคนคือผู้กำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเอง”

แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำสัญชาติไทยแท้ ที่เน้นสร้างสรรค์เสื้อผ้าสไตล์ Shapewear และเสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ เปิดตัวคอลเลกชั่นแรกสะท้อนการค้นหาตัวตนและความกล้าในการแตกต่าง เฉลิมฉลองความเป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงทุกคน พร้อมชวน 2 นางงามระดับโลกและผู้หญิงที่มากความสามารถในหลายด้าน ร่วมถ่ายทอดโดยความงามในแบบฉบับของเป็นผู้หญิง Being Beeผู้ก่อตั้ง “Being Bee” โดยแบรนด์ Being Bee ก่อตั้งโดย คุณบี วิภาพร สัตยาอภิธาน นักธุรกิจที่มีประสบการณ์ในวงการแฟชั่น เป็นผู้บริหาร P.J. Garment บริษัทผู้ผลิตยูนิฟอร์มชั้นนำของประเทศไทย และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้ายูนิฟอร์มแฟชั่น W2W นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าของมงกุฎ Universal Woman Thailand ประจำปี พ.ศ. 2566 ในขณะเดียวกัน คุณบียังมีบทบาทในฐานะผู้บริหารของบริษัท Hollywood Queen ที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมศิลปินหญิงให้เปล่งประกายเจิดจ้าในวงการบันเทิงไทยและ ระดับโลก บริษัทฯ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา และกำลังผลิตผลงานซีรีส์ Girl Love 3 เรื่อง ให้ได้ติดตามรับชมกันใน เร็ว ๆ นี้คอนเซปต์และความมุ่งมั่นของแบรนด์ “Being Bee”จากความหลงใหลในโลกของแฟชั่นของผู้ก่อตั้งแบรนด์จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์เสื้อผ้าShapewear ที่สะท้อนถึงความมั่นใจและเอกลักษณ์ของผู้หญิง ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนของการผลิต โดยใช้วัสดุชั้นนำจากประเทศอิตาลีและประเทศไทย ทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงและตอบโจทย์การใช้งานในทุกสถานการณ์Being Bee จึงนำเสนอเสื้อผ้าที่ไม่ใช่แค่สวยงาม แต่ยังช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกดีที่สุดในแบบของตัวเอง แบรนด์ Being Bee มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนของการผลิตให้ได้ชุดเสื้อผ้าคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ระดับสากลด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการ์ณที่มีมาอย่างยาวนานของผู้ก่อตั้งแบรนด์“มากกว่าแค่แบรนด์เสื้อผ้า Being Bee คือการเคลื่อนไหว คำแถลง และวิถีชีวิต Being Bee ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคนกล้าที่จะเป็นตัวเองและเขียนเรื่องราวในแบบฉบับของตัวเอง!” คุณบี ผู้ก่อตั้งแบรนด์ กล่าวจุดเด่นของ Being Bee● ผลิตจากวัสดุชั้นนำจากอิตาลี-ไทย มอบความยืดหยุ่น กระชับ สวมใส่สบาย● ดีไซน์ทันสมัย เหมาะกับทั้งการออกกำลังกายและสวมใส่ในชีวิตประจำวัน● เสริมสร้างความมั่นใจ ให้ผู้หญิงรู้สึกดีในแบบของตัวเองคอลเลกชั่นแรก Being Bee สำหรับคอลเล็กชั่นแรกของ Being Bee มีชื่อว่า "Being Bee Being Different" สะท้อนถึงการค้นหาตัวตนและความกล้าในการแตกต่าง เฉลิมฉลองความเป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงทุกคน โดยมุ่งเน้นความมั่นใจและความงามจากภายใน Being Bee เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีความพิเศษในแบบของตัวเอง แบรนด์จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่ช่วยให้ผู้หญิงมั่นใจในตัวเองและเปล่งประกายความงามออกมาได้อย่างเต็มที่ ในคอลเล็กชั่นแรกนี้ แบรนด์ Being Bee ได้รับเกียรติจากนางแบบกิตติมศักดิ์ ผู้ที่จะมาถ่ายทอดความงามในแบบฉบับของเป็นผู้หญิง Being Bee ได้แก่ คุณวาเลเรีย อัลโตเบลลี ( Valeria Altobelli) และ คุณฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น ผู้หญิงที่มากความสามารถในหลายด้านทั้งสองBeing Bee วางจำหน่ายแล้ว บนช่องทางออนไลน์หลากหลาย platform● Website: www.beingbeeofficial.com● Line Shop: https://shop.line.me/@beingbeeofficial ● Lazada: https://www.lazada.co.th/shop/beingbee ● Shopee: https://shopee.co.th/beingbeeofficial ติดตาม Being Bee ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆ ของ Being Bee ได้ที่● Facebook Page: Beingbeeofficial● Instagram: beingbeeofficial● Line OA: @beingbeeofficial@Beingbeeofficial #Beingbeeofficial #BeingBeeBeingDifferent