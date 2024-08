กลับมาอีกครั้ง เทศกาลหนังฮ่องกง 2024 เต็มอิ่มกับหนัง 9 เรื่องคุณภาพ ที่ House สามย่าน 16-25 ส.ค.นี้

กลับมาอีกครั้งในปีนี้กับ “เทศกาลภาพยนตร์ฮ่องกง 2024” (Hong Kong Film Gala Presentation) พร้อมทัพหนังเด่น 9 เรื่องที่คัดสรรมาให้คอหนังได้ชมอย่างเต็มอิ่มครบทุกรสชาติ ร่วมพูดคุยกับนักแสดงและผู้กำกับจากฮ่องกงแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และต่อยอดด้วยนิทรรศการในธีมสุดชิค “Dynamic Cityscapes of Hong Kong Films” ที่ออกแบบสุดประณีตให้ได้เดินชมและถ่ายรูปสวยๆ ตั้งแต่วันที่ 16-25 สิงหาคม 2567 ณ โรงภาพยนตร์ “House สามย่าน” (ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์)โปรแกรมฉายนำขบวนด้วย “Twilight of the Warriors: Walled In” หนังแอ็กชันเรื่องดังที่ได้รับเลือกให้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปีล่าสุด ผลงานของผู้กำกับ “เส่ยเจิง” นำแสดงโดย “กู่เทียนเล่อ” และ “หงจินเป่า” ซึ่งทำเงินในฮ่องกงผ่านหลัก 100 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงไปเรียบร้อยแล้ว และกำลังจะทำลายสถิติในฮ่องกงที่ “A Guilty Conscience” ทำไว้เมื่อปีที่แล้ว โดยขณะนี้มียอดขายตั๋วสูงถึง 1.6 ล้านใบอีกหนึ่งหนังแอ็กชันเรื่องดังที่จะมาฉายในงานคือ “Customs Frontline” ของผู้กำกับ “เฮอร์มัน เหยา” ที่ได้นักแสดงดังอย่าง “จางเซียะโหย่ว” และ “เซียะถิงฟง” มารับบทนำที่จะระเบิดความระห่ำแบบลืมหายใจเมื่อทีมเจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องรับมือกับแก๊งอาวุธข้ามชาติในฝั่งหนังดราม่าคุณภาพเยี่ยม ผู้ชมชาวไทยจะได้พบกับ “Time Still Turns the Pages” และ “In Broad Daylight” หนัง 2 เรื่องที่กวาดรางวัลมากมายจากเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ส่วนใครที่ชื่นชอบหนังตลกแอบซึ้ง เตรียมชมหนังใหม่เอี่ยม 2 เรื่อง ได้แก่ “Stand Up Story” หนังว่าด้วยนักแสดงเดี่ยวไมโครโฟนที่เอาเรื่องของพ่อผู้พิการทางสมองของตัวเองมาเล่าเป็นมุกตลก และ “Love Lies” หนังที่ได้ 2 ซูเปอร์สตาร์ของฮ่องกง “อู๋จินหยู” และ “เอ็มซี เจิ้ง” มาแสดงนำในหนังที่พูดถึงความรักออนไลน์ระหว่างหนุ่มน้อยจากแก๊งมิจฉาชีพและแพทย์หญิงวัยกลางคนสำหรับผู้ชมในสายลึกลับสยองขวัญ เตรียมสะพรึงไปกับ “Back Home” หนังผีที่ได้รับคำชมเกรียวกราวจากนักวิจารณ์เมื่อปลายปีที่ผ่านมา พร้อมเข้าชิง 2 รางวัลฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดส์ ยิ่งไปกว่านั้นยังมี “Peg O’ My Heart” หนังสยองขวัญจิตวิทยาชวนขนหัวลุก ผลงานของนักแสดงรุ่นใหญ่ “จางเจียฮุย” ที่ทั้งกำกับ ร่วมเขียนบท และแสดงนำสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดกับไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ เทศกาลฯ ยังนำหนังสุดคลาสสิกเรื่อง “Center Stage” (1991) ที่เคยฉายในเมืองไทย และมีชื่อไทยสุดไพเราะว่า “สตรีที่โลกแกล้งให้แพงน้ำตา” ผลงานกำกับของ “สแตนลีย์ กวาน” นำแสดงโดย “จางมั่นอวี้” และ “หลิวเจียหลิง” มาปัดฝุ่นใหม่แบบภาพคมชัดพร้อมฉายจอใหญ่ในเวอร์ชัน “4K Restored Director's Cut”นอกเหนือจากมีหนังหลากหลายรสชาติให้เลือกดูแล้ว บริเวณโถงกลางของโรงภาพยนตร์ “House สามย่าน” ยังมีนิทรรศการสุดชิคในธีม “Dynamic Cityscapes of Hong Kong Films” บอกเล่าความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของวงการหนังฮ่องกงในรอบปีที่ผ่านมาให้เดินชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย“เทศกาลหนังฮ่องกง” หรือ “Hong Kong Film Gala Presentation & Dynamic Cityscapes of Hong Kong Films” จัดโดยสถาบันรางวัลภาพยนตร์เอเชีย (Asian Film Awards Academy) ด้วยความสนับสนุนด้านเงินทุนโดยสำนักงานพัฒนาวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Cultural and Creative Industries Development Agency), กองทุนพัฒนาภาพยนตร์ฮ่องกง (Hong Kong Film Development Fund) และสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพ (Hong Kong Economic and Trade Office in Bangkok) เพื่อมุ่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงแนะนำหนังฮ่องกงยุคใหม่ให้นานาประเทศได้รู้จัก ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมืออันจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์เอเชียต่อไปในอนาคตทั้งนี้ ภาพยนตร์ทุกเรื่องในเทศกาลฯ จะฉายเพียงรอบเดียวเท่านั้น โดยมีคำบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ราคาตั๋ว 160 บาททุกที่นั่งติดตามข่าว รอบฉาย และจองตั๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ทางแอปพลิเคชัน House Cinema, เว็บไซต์ https://www.housesamyan.com/site และหน้าเคาน์เตอร์โรงฯโรงภาพยนตร์ “House สามย่าน” ตั้งอยู่บนชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ แยกสามย่าน เดินทางง่ายๆ ด้วยรถไฟฟ้า MRT ลงที่สถานีสามย่าน (ทางออก 2)