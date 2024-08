ตำนานร็อค Aerosmith ประกาศเลิกทัวคอนเสิร์ต หลังนักร้องนำเส้นเสียงเสียเกินเยียวยา

วงร็อคจากสหรัฐฯ ซึ่งมีเพลงฮิตมากมายเช่น "I Don’t Want to Miss a Thing," "Dream On," และ "Walk This Way" กล่าวว่า: “อย่างที่ทราบกันดี ว่าเสียงของสตีเวนเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่มีใครเหมือน เขาได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อฟื้นฟูเสียงของเขาให้กลับมาเป็นปกติ”“เราได้เห็นเขาต่อสู้ทั้งที่มีทีมแพทย์ที่ดีที่สุดอยู่เคียงข้าง น่าเศร้าที่มันชัดเจนว่า การฟื้นฟูเสียงของเขาไม่สามารถทำได้เต็มที่”“เราจึงได้ตัดสินใจอย่างหนักใจและยากลำบาก แต่จำเป็น – ในฐานะวงดนตรีที่เป็นพี่น้องกัน – ที่จะยุติการทัวร์”วงได้ยกเลิกการแสดงในทัวร์อำลา "Peace Out" เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เนื่องจากไทเลอร์ต้องการ “การดูแลเส้นเสียงที่เสียหายอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งพวกเขากล่าวว่ามัน “ร้ายแรงกว่าที่คิดไว้”โดย Aerosmith มีกำหนดจะสิ้นสุดทัวร์อำลานี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 และได้เล่นคอนเสิร์ตไปแล้วสามวันก่อนที่จะเลื่อนวันแสดงที่เหลือ และตัดสินใจยกเลิกทั้งหมดไบรอัน เมย์ มือกีตาร์จากวง Queen ได้โพสต์บนอินสตาแกรมว่า: “ข่าวนี้ทำให้ผมน้ำตาไหล Aerosmith เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของผม เช่นเดียวกับแฟนร็อคอีกหลายล้านคน สตีเวน ไทเลอร์ ยืนหยัดเป็นหนึ่งในนักร้องและนักแสดงนำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล และมันน่าเศร้าที่เสียงอันยอดเยี่ยมของเขาได้รับความเสียหาย เราขออาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียนี้”ส่วนวงร็อคอเมริกันอีกวงหนึ่งคือ Black Crowes ซึ่งร่วมแสดงเพื่อเปิดคอนเสิร์ตของ Aerosmith กล่ายผ่าน X ว่า “เรารู้สึกตกใจและเศร้ากับข่าวนี้ ขอมอบความรักและเคารพไปยังเพื่อนของเราที่ Aerosmith ขอบคุณจากใจสำหรับความทรงจำอันยอดเยี่ยม”Aerosmith ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกผู้ก่อตั้งคือ ไทเลอร์, โจ แพรี่ มือกีตาร์หลัก, ทอม แฮมิลตัน เบส, แบรด วิตฟอร์ด มือกีตาร์ และโจอี้ เครเมอร์ มือกลอง กล่าวว่า การได้เห็นเพลงของพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของแฟนๆ ถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุด“มันเริ่มต้นในปี 1970 เมื่อแรงบันดาลใจกลายเป็น Aerosmith ขอบคุณทุกคน – กองทัพสีน้ำเงินของเรา – ที่ทำให้แรงบันดาลใจลุกโชติช่วง และลุกไหม้มาเป็นเวลามากกว่าห้าทศวรรษ บางคนอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้น และทุกคนคือเหตุผลที่เราสร้างประวัติศาสตร์ร็อคแอนด์โรล”วงยังกล่าวว่าพวกเขารู้สึก “ขอบคุณเกินคำบรรยาย” สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะชมทัวร์อำลาของพวกเขา “ขอขอบคุณเป็นครั้งสุดท้าย – ต่อแฟนๆ ที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้ ที่ฟังเพลงของเราด้วยเสียงดัง ตอนนี้และตลอดไป ฝันต่อไป คุณทำให้ความฝันของเรากลายเป็นจริง”