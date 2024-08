“โฮปฟูล” เปิดตัว “LAB FARM” สร้างภูมิ-ฟื้นฟูร่างกาย “พิมพ์มาดา”แชร์ประสบการณ์อดทนสู้โรค-แนะใส่ใจดูแลสุขภาพ

บริษัทโฮปฟูล จำกัด ได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อใช้ในการจัดงานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งบริษัทโฮปฟูล จำกัด เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มองเห็นปัญหาด้านสุขภาพของคนไทย จึงเฟ้นหาสารสกัดที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมาช่วยตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพให้กับคนไทยทั่วประเทศ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “LAB FARM (แล็บ ฟาร์ม)” พร้อมจัดงานสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ “มะเร็งป้องกันได้ เริ่มต้นที่ตัวคุณ” ที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรีพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมด้วย นายอรรคพล หยกยิ่งยง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฮปฟูล จำกัด เป็นประธาน โดยมีนักแสดงสาวและผู้จัดละครมากฝีมือ “พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร” ซึ่งเคยเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งรังไข่ เป็นแขกรับเชิญร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ และฟังการสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ “มะเร็งป้องกันได้ เริ่มต้นที่ตัวคุณ” พร้อมพูดคุยเชิงวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LAB FARMนาย อรรคพล หยกยิ่งยง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฮปฟูล จำกัด เผยว่า “จุดเริ่มต้นที่ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพราะครอบครัวเคยป่วยแล้วไปหาคุณหมอหลายครั้งก็ไม่ดีขึ้น จนคุณหมอทำ MRI แล้วเจอเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะเริ่มต้นจึงสั่งคีโมทันที และให้ยามุ่งเป้า ทำให้มีอาการข้างเคียง อาเจียน ผมร่วง เลยคิดว่าจะทำยังไงได้บ้าง จึงหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ทำให้แข็งแรงขึ้นได้ ก็มาจบที่ตัวนี้ โดยกลุ่มวิจัยเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งผลการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง จะเห็นเลยว่า Immune Plus (อิมมูน พลัส) นวัตกรรมที่เราใช้มีประสิทธิภาพสูง ในการยับยั้งการเจริญเติบโต และ ต่อต้านเซลล์มะเร็ง ทางเราก็อยากให้ผู้ป่วยมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งแข็งแรงขึ้นได้ ก็อยากฝากในตัวผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่ป่วยและไม่ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ก็อยากให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ “LAB FARM (แล็บ ฟาร์ม)” เป็นทางเลือกของการดูแลสุขภาพทุกคน”ด้าน “พิม-พิมพ์มาดา” นักแสดงสาว-ผู้จัดละครมากฝีมือ กล่าวต่อว่า “พอเข้าไปศึกษาตัวผลิตภัณฑ์มันดีกับผู้ป่วย ช่วยให้สุขภาพดีขึ้น คือคนรอบข้างไม่กล้าตรวจสุขภาพเพราะกลัวเจอ บอกเลยว่าตรวจไวเจอไว ก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพและต้องสู้ ซึ่งตอนที่พิมตรวจเจอก็กลับมาดูแลสุขภาพตัวเอง อดทนและก็สู้ อยากให้ทุกคนสังเกตความผิดปกติของตัวเอง และดูแลในเรื่องของสุขภาพ”ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LAB FARM มีการคิดค้นนวัตกรรมสุดล้ำ Immune Plus โดยนักวิจัยคนไทยและเภสัชกร ร่วมกับบริษัท โฮปฟูล จำกัด นำสารสกัดจากธรรมชาติ มาทำการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า Immune Plus มีประสิทธิภาพสูงในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูร่างกาย ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์ไม่ดีในร่างกาย ลดการอักเสบและเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา รวมถึงยังต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย