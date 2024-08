“พี่บิ๊ก-น้องปาร์ค” ควงคู่เอาฤกษ์เอาชัย นำทีมบวงสรวงซีรีส์ “Monster Next Door พี่เขาบุกโลกของผม” ผลงานจาก WeTV Original

WeTV เสิร์ฟโมเมนต์หวานพี่น้องโซน จากเพื่อนคุยก่อนนอนผ่านระเบียงห้อง ยิ่งพูดคุยก็ยิ่งรู้สึกผูกพันพัฒนากลายเป็นความรู้สึกดี ๆ จนเกิดเป็นความรักระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องข้างห้อง ในซีรีส์เรื่องล่าสุด “Monster Next Door พี่เขาบุกโลกของผม” ผลงานชิ้นโบว์แดงจาก WeTV Original ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง WeTV โดยคุณกนกพร ปรัชญาเศรษฐ ผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย และ คุณทักษญา ธีญานาถธนันชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท กองทัพโปรดักชั่น จำกัด ทั้งนี้ยังได้ กังฟู นิติวัฒน์ นั่งแท่นกำกับ การันตีความจิ้นสุดฟิน นำแสดงโดย บิ๊ก-ธนกร และ ปาร์ค- อนันตเดช พร้อมด้วยนักแสดงมากความสามารถที่จะมาเสริมทัพร่วมลุ้นไปกับความสัมพันธ์ของคนข้างห้อง อย่าง เขตต์-ธนพล / โอเล่ ธนากร / พราว-อุรุชา / คริสม่อน-ธนวัฒน์ / ปิ๊ก-ศุภวิทย์ / หมิง-ทัศน์พล /ไก่-สุปราณี / แต๋ม-ชรัส และ ต้น-ธิติวัฒน์ ได้ฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเตรียมออกอากาศ ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 ณ บริษัท กองทัพ โปรดักชั่นซีรีส์ “Monster Next Door พี่เขาบุกโลกของผม” เป็นเรื่องราวของ “เดียว” เด็กหนุ่ม Introvert โลกส่วนตัวสูง ชอบเก็บตัวอยู่ในห้องเงียบ ๆ กับ “คุณชาย” เต่าที่เลี้ยงเอาไว้ จนกระทั่ง “ก็อด” หนุ่ม Extrovert สุดหล่อที่เป็นคนดังแห่งคณะย้ายมาอยู่ข้างห้องของเดียว รุ่นพี่สายกิจกรรมมีใจรักจัดปาร์ตี้ชวนเพื่อนมาสังสรรค์เสียงดังเกือบทุกวัน เมื่อโลกอันแสนสงบสุขของเดียวถูกรุ่นพี่คนนี้บุกซะแล้ว! แต่แล้วก็เกิดเหตุไฟไหม้หอพัก ทำให้ก็อดรู้ความจริงว่าข้างห้องเขามีคนอยู่และได้ช่วยชีวิตคนข้างห้องออกมาได้ทันเวลาคนนั้นก็คือน้องเดียว ก็อดพยายามไถ่โทษน้องเดียวกับความวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองคน จนทั้งคู่ที่ยังไม่เคยเห็นหน้ากัน กลายเป็นเพื่อนคุยกันผ่านระเบียงที่มีกำแพงกั้น เรื่องราวความรักสุดฟินของ Introvert และ Extrovert ที่ต่างกันสุดขั้วนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน “Monster Next Door พี่เขาบุกโลกของผม” รับชมได้ทั่วโลก ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00 น. ทางแอป WeTV หรือเว็บไซต์ www.WeTV.vip เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม นี้ พิเศษ! สำหรับสมาชิก WeTV VIP ดูได้ล่วงหน้าก่อน 1 ตอน คลิกเพื่อรับชม >> https://bit.ly/WeTVMonsterNextDoor#WeTVOriginal #KongThupproduction #พี่เขาบุกโลกของผม #MonsterNextDoor