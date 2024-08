“เจฟ ซาเตอร์” สุดปัง มาแรงนั่งแท่นพรีเซนเตอร์รถยนต์ The Kia EV5 ถ่ายทอดมุมมอง “ไม่กล้า ไม่เกิด”

ปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วสำหรับ ‘เจฟ ซาเตอร์’ ศิลปินหนุ่มมากความสามารถที่ล่าสุดได้ร่วมงานกับ เกีย เซลส์ (ประเทศไทย) ในฐานะพรีเซนเตอร์ The Kia EV5 รถยนต์เอสยูวีขนาดกลางไฟฟ้า 100% รุ่นล่าสุดที่มีกลุ่มเป้าหมายคือ มิลเลนเนียลและครอบครัวคนรุ่นใหม่ ชวนทุกคนให้กล้าที่จะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงเพื่ออีกด้านของชีวิตที่อยากเป็น แคมเปญ ‘ไม่กล้า ไม่เกิด – Make A Bold Move’ เน้นสื่อสารผ่านใจความหลัก “หากปราศจากความกล้า ดวงดาวในตัวคุณก็จะไม่เปล่งประกาย” และเพื่อส่งพลังและแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงสู่ชีวิต เกียยังได้เตรียมปล่อยเพลงพิเศษ ‘ไม่กล้า ไม่เกิด (Make A Bold Move)’ ที่เรียบเรียงเนื้อร้องและทำนองจากแรงบันดาลใจและการตีความหมายจากเจฟ ซาเตอร์ ในวันที่ 9 สิงหาคมนี้แคมเปญ ‘ไม่กล้าไม่เกิด - Make A Bold Move’ เกิดจากมุมมองเรื่อง ‘ความกล้า’ ที่เกียต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความกลัวหรือความลังเลที่จะทำตามความฝัน ให้กล้าที่จะก้าวออกไปเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ คำว่า ‘ไม่กล้า ไม่เกิด’ เป็นประโยคสั้นๆ แต่แฝงด้วยพลังที่จะจุดประกายความกล้าหาญของผู้คนให้ลองสิ่งใหม่ๆ หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสิ่งที่อยากจะเป็น โดยโจทย์คือ จะทำอย่างไรให้แนวคิด “ไม่กล้า ไม่เกิด” เข้าถึงและตราตรึงในใจของผู้บริโภคชาวไทย เกียจึงเล็งเห็นว่าเจฟน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดในการสื่อสารแนวคิดของแคมเปญไปสู่คนรุ่นใหม่ที่ ‘กล้า’ ที่จะเปลี่ยนและกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัด แคมเปญนี้จึงถูกสร้างสรรค์ ผ่านเรื่องราวและมุมมองของ เจฟ ซาเตอร์ อย่างแท้จริง“เจฟ ซาเตอร์” ในฐานะพรีเซนเตอร์ The Kia EV5 เล่าว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับเกีย เซลส์ (ประเทศไทย) ในฐานะ พรีเซนเตอร์ของ The Kia EV5 ในส่วนของแคมเปญ ไม่กล้า ไม่เกิด - Make A Bold Move ที่ผมได้มีโอกาสทำเพลงพิเศษด้วยโจทย์จากทางเกียที่อยากให้เพลงนี้ช่วยจุดประกายความ ‘กล้า’ ให้ทุกคนที่ได้ฟังให้ลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ๆ หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสิ่งที่อยากจะเป็น สำหรับตัวผมเองก็เคยมีช่วงเวลาช่วงหนึ่งในชีวิตของผมเองที่ไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไง เรารู้แค่ว่าตอนนั้นมันวนอยู่ที่เดิมเพราะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ชอบ จนมาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้อง ‘กล้า’ ออกมา ไม่อย่างนั้นเราก็จะอยู่ในจุดเดิมๆ ซึ่งสุดท้ายแล้วความกล้านั้นก็พาเราออกมาในจุดที่คิดไม่ถึงเหมือนกัน เหมือนเนื้อหาของเพลงที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่า แค่เราต้องกล้าออกมาทำสิ่งๆ นั้น Make A Bold Move โดยไม่ต้องกลัวอะไร แล้วความกล้าจะพาเราไปสักที่หนึ่งแน่ๆ ที่ไม่ใช่ที่เดิม เพราะถ้าไม่กล้าก็ไม่เกิด ก็อยากจะชวนให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยครับ การที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ The Kia EV5 รถที่สร้างมาเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการที่ได้เป็นตัวแทนถ่ายทอดและจุดประกายคำว่า ไม่กล้า ไม่เกิด ให้กับทุกคน ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆ สำหรับผมครับ”แคมเปญ “ไม่กล้า ไม่เกิด - Make A Bold Move” จะถูกสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลและโซเชียลมีเดียอย่างครบวงจร โดยเน้นสื่อสารผ่าน KOLS ที่หลากหลาย รวมถึงการใช้สื่อ D-OOH โดยจะสามารถรับชมได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคมเป็นต้นไป โดยไฮไลต์ของแคมเปญดังกล่าว คือ เพลงไม่กล้า ไม่เกิด (Make A Bold Move) ที่เจฟ ซาเตอร์ มีส่วนร่วมในการเรียบเรียงเนื้อร้องและทำนองด้วยตัวเอง และเกียได้เตรียมปล่อยเพลงเวอร์ชันเต็ม ในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ ผ่านช่องทางยูทูป https://www.youtube.com/@kia.thailand และโซเชียลมีเดียทางการของเกีย เซลส์ (ประเทศไทย) ทุกช่องทาง นอกจากนี้เตรียมตื่นเต้นไปกับการปรากฎตัวของเจฟ ซาเตอร์ กับอีกหลากหลายกิจกรรมตลอดทั้งครึ่งปีหลัง 2567 นี้ อาทิ การจัดแสดงห้องซ้อมดนตรีจำลองของเจฟ ซาเตอร์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2567 และคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแฟนๆ ของเจฟและลูกค้า The Kia EV5 ในช่วงเดือนตุลาคม 2567 มาร่วมรอติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่เตรียมประกาศได้ในเร็วๆ นี้!สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แคมเปญ “ไม่กล้า ไม่เกิด - Make A Bold Move” ได้ที่ www.the-kia-ev5.com#JeffxKiaEV5 #ไม่กล้าไม่เกิด #MakeABoldMove