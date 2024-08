หลังย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีชาวต่างชาติที่อเมริกา ล่าสุดพอดีตนางเอกสาว "กี้ ภคมน" ออกมาแจ้งข่าวดีเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้ว หลังให้กำเนิดเจ้าตัวน้อยโดยในอินสตาแกรมของ "กี้ ภคมน" ได้โพสต์ภาพครอบครัว พร้อมข้อความว่า "New family addition. Gave @antbaum6 his little mini me.”ท่ามกลางคนในวงการบันเทิง อาทิ กวาง ฟ้ารุ่ง , ลีเดีย , แอริน เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก