"แพทริค บุณยกร" นักมายากลชื่อดังระดับโลก เผยทุ่มเทจนคว้านักมายากลที่ดีที่สุด TOP 7 จากเวที The Magic Star ประเทศเกาหลี

นับเป็นหนึ่งไอดอลที่ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยในทุกการปรากฏตัวของผู้ชายคนนี้บนเส้นทางมายากลที่มุ่งมั่นกว่า 20 ปี ยังคงสร้างผลงานความตื่นตาและประทับใจอย่างต่อเนื่อง แพทริค-บุณยกร คุณวัฒนาการ นักมายากลชื่อดังระดับโลกสัญชาติไทย ล่าสุดได้สร้างปรากฎการณ์ครั้งใหญ่ร่วมรายการ The Magic Star จัดโดย SBS ในรอบ 10 ปี ของประเทศเกาหลี รูปแบบ survival เพื่อค้นหา Idol Magician Top 7 ออกอากาศทางช่อง SBS แพทริค นักมายากลไทยคนแรก ที่รับเชิญเข้าร่วมออดิชั่นอย่างขับเคี่ยวกับนักมายากลทั่วโลก จนสามารถเข้าสู่รอบตัดสิน ประกาศผล Raking ได้คะแนนมากที่สุดอันดับ 3 มาครองได้ (คะแนนรวมทางห้องส่งและผลโหวตทางบ้าน) ซึ่งในขณะนี้ ‘แพททริค’ กำลังทัวร์การแสดง Magic Show Concert ของ Top 7 Magicians กับทาง SBS ที่ประเทศเกาหลีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ด้าน ‘แพทริค’ ได้เผยว่า “ดีใจและภูมิใจมากครับ การแข่งขันรายการนี้ยอมรับเลยว่ารู้สึกตื่นเต้นและกดดันมาก ๆ ซึ่งที่ผ่านมาผมได้ผ่านเวทีมาแล้วมากมายแต่ The Magic Star นับว่าเป็นรายการแรกที่ต้องแข่งขันกับนักมายากลมากความสามารถจากทั่วโลกเลย ตั้งแต่รอบออดิชั่นถึงรอบตัดสิน ที่มีความเข้มข้น และเป็นรายการที่ยากมาก เราต้องเตรียมตัว คิดโชว์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีการแสดงที่ไหนมาก่อน ด้วยความตั้งใจจะมอบความสุขผ่านโชว์ ส่งถึงคณะกรรมการและผู้ชมทุกคนให้ได้ แต่ละรอบมีเวลาการซัอมโชว์แค่ 1-3 อาทิตย์เท่านั้น ปกติแล้วการคิดโชว์ระดับนี้ ต้องใช้เวลาเป็นเดือน ๆ เป็นปี ๆ เลยก็ว่าได้ เพราะต้องมีการออกแบบ อุปกรณ์ ทำเพลง script อย่างสร้างสรรค์ ยอมรับว่าเป็น challenge ที่สุดซึ่งทั้งผมและนักมายากลทุกคนที่เข้าแข่งขันแทบจะไม่ได้นอนเพราะว่าต้องเตรียมตัวกันอย่างมากในเวลาที่มี และแต่ละรอบก็จะมีโจทย์ที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะรอบที่ 3 (semifinal 14 คน) เป็นรอบ collaboration ที่ผมต้องหาดารา หรือนักแสดงเกาหลีมาแสดงมายากลด้วยกัน ผมก็ได้พบกับ Kun จากวง NCT หรือว่า WayV บังเอิญก็คือว่าเค้าชื่อ Kun พอดีตรงกับชื่อผม Patrick Kun แล้วก็เป็นคนที่ชอบมายากลมานานมากอยู่แล้ว ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแสดง act นี้ร่วมกัน ทางรายการ SBS ก็ได้ติดต่อไปเพื่อเช็คคิว แล้ว Kun ก็ได้ตกลงเข้ามาแสดงคู่กับผมพอดี และในวันที่แข่ง ‘มินนี่’ ศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยก็เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการอีกด้วย”ที่สุด ‘แพทริค’ ได้ผ่านเข้าถึงรอบตัดสิน 7 คนสุดท้าย และคว้าอันดับ 3 นักมายากลที่ดีที่สุดมาครอง พร้อมเผยถึงการเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากเมืองไทยบนเวที The Magic Star ว่า “ผมชอบคำว่า Magic เพราะสื่อถึงความมหัศจรรย์ที่ผมมอบให้กับคนดู ที่มีมากกว่าแค่กลหรือทริค ไม่ใช่แค่หลอกลวงหรือการสร้างภาพมายาให้คนจับไม่ได้ ผมขอบคุณกำลังใจจากทุก ๆ คน ด้วยนะครับ”‘แพทริค คุณ’ นักมายากลที่มาพร้อมความมหัศจรรย์ในทุกๆ เรื่องราว ซึ่งก่อนหน้านี้เค้าได้รับเชิญร่วมแสดงมายากลบนเวทีกับศิลปินดังเมืองไทยอย่าง “ตูน บอดี้สแลม” ใน Every Bodyslam 2024 The Sunny Side Up Live at Impact Arena เมืองทองธานี ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนเป็นที่ฮือฮาไปทั้งฮอลล์ ล่าสุดโชว์ที่เค้าทำในงานปาร์ตี้มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2024 ก็สร้างความแพรวพราวให้เหล่านางงามและผู้ร่วมงานประทับใจไปอีกแล้ว ทั้งนี้แพทริคยังเคยเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบการแสดงให้กับนักมายากลระดับโลกอย่าง David Copperfield และ Cyril นักมายากลชื่อดังในญี่ปุ่นที่เคยมาเปิดการแสดงที่เมืองไทยอีกด้วยโดยหลังจากนี้ ‘แพททริค’ มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมแสดงมายากลกับทาง SBS สามารถติดตามพร้อมอัพเดทความเคลื่อนไหวของ ‘แพททริค’ ได้ทาง linkgen.ie/patrickkun IG: patrickkun Patrick’s Performance:สามารถกด playlist นี้ลิงก์เดียวเพื่อดูทั้งหมด https://youtube.com/playlist?list=PLEyYuY-rx5o4iN21TfpCB_fHmJrRXgfuJ&si=hlEY7zr1m6TN_eJ2 หรือตามคลิปด้านล่างรอบที่ 1: https://youtu.be/PrRgXClG1eY?si=SwPJ7B0C_2uiEmP8 รอบที่ 2: https://youtu.be/9anRdGWEzOU?si=EVCctoCHHqIFe6Po รอบที่ 3 กับ KUN x Minnie: https://youtu.be/ALEBnYBx4LQ?si=vykrk0yPY7aPsnb- รอบ Final: https://youtu.be/vW2JfvXOUoY?si=L7jLjaQUNjkp9ByZ