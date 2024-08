“ต้องรักมหาสมุทร” เนื้อเรื่องเข้มข้น ครบรสจนได้อันดับ 1 Rakuten TV ของ ญี่ปุ่นทุกสัปดาห์!!!

ออนแอร์มาเกินครึ่งทางแล้วกับซีรีส์วายเนื้อเรื่องเข้มข้นครบรส เรื่อง “ต้องรักมหาสมุทร” (Love Sea The Series) นำแสดงโดย 2 หนุ่มหล่อคู่จิ้นขวัญใจสาววายอย่าง “ฟอร์ด - ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย” และ “พีท - วสุธร ชัยจินดา” กับบทบาทของหนุ่มใต้จอมกวน คลั่งรัก และนักเขียนหนุ่มหล่อ สุดแซ่บ ซึ่งซีรีส์มีเรื่องราวเข้มข้นขึ้นในทุกอีพี พร้อมกับการค่อยๆ เฉลยปมต่างๆ ที่เกิดขึ้น และมีการเปิดตัวละครในเรื่องให้คนดูได้ลุ้นตาม และในอีพีที่ผ่านมาก็ทำเอาทุกคนลุ้นหนักกับการปรากฎตัวของนักแสดงหนุ่ม “โอลิเวอร์ พูพาร์ต” ในบทบาทพ่อของต้องรัก ผู้ที่สร้างบาดแผลในใจให้เกิดขึ้นกับต้องรัก จนกลายเป็นคนที่มีปมติดค้างในใจและไม่ศรัทธาในเรื่องความรัก และโหยหาอ้อมกอดที่อบอุ่นจากใครสักคน ซึ่งความเข้มข้นของทุกอีพีทำให้ซีรีส์ได้อันดับ 1 Rakuten TV ของประเทศญี่ปุ่นทุกสัปดาห์เลยทีเดียว บอกได้เลยว่าหลังจากนี้จะยังมีอะไรให้ลุ้นตามกันอีกแบบไม่พักแน่นอน !!!ซีรีส์ “ต้องรักมหาสมุทร” (Love Sea The Series) ออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เวลา 22:30 น. ทางช่อง GMM25 ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 23:30 น. บนแอป #iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของซีรีส์ ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Me Mind Y Official#MeMindY #ต้องรักมหาสมุทร #LoveSeaTheSeries