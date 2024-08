”หยิ่น-วอร์“ ได้ฤกษ์จัดบวงสรวง “JACK & JOKER U STEAL MY HEART ทำไมต้องเป็นเธอทุกที“ ขอพร! กันยานี้ได้ดูแน่

เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่แฟนคลับติดตามมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเปิดโปรเจค ล่าสุดทางต้นสังกัด YWPB Official ถือฤกษ์ดี จัดพิธีไหว้บวงสรวงขอพรซีรีส์ “JACK & JOKER U STEAL MY HEART ทำไมต้องเป็นเธอทุกที” ณ บริเวณลานพระพิฆเนศ ด้านหน้าศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่คึกคัก และ อบอุ่นจากทีมนักแสดงนำทีมโดย หยิ่น - อานันท์ ว่อง,วอร์ - วนรันต์ รัศมีรัตน์ พร้อม - ราชภัทร วรสาร, บอนซ์ - ณดล ล้ำประเสริฐ, มาร์ค - ศิวัช จำลองกุล,พี - พีรวิชญ์ พลอยนำพล,เน - เนติพัฒน์ ลักษณวิศิษฎ์, , ก้อง - ภาคิน กิตติคณานุรักษ์, ซอโซ่ - ชนม์ชญาน์ อัครกิจวัฒนากุล,วิคเตอร์ - ชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์, บีม - ศรัณยู ประชากริช, ตุ๊ก - ชนกวนันท์ รักชีพ และ หนุ่ย สุพร สังฆะภิบาล พร้อมทีมผู้อำนวยการสร้าง ทีม YWPB Official คุณพชร กองสมิง และ คุณภานุวัฒน์ ปะลาชิโก พร้อม ผู้บริหาร อ้ายฉีอี้ ประจำประเทศไทย คุณผ่านศึก ธงรบ ผู้อำนวยการอ้ายฉีอี้ ประจำประเทศไทย และ ผู้กำกับ ตี๋ - บัณฑิต สินธนภารดี มาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยมีเหล่าแฟนคลับมาร่วมให้กำลังใจรอบ ๆ บริเวณงานซีรีส์ “ JACK & JOKER U STEAL MY HEART ทำไมต้องเป็นเธอทุกที ”เตรียมชมพร้อมกัน เดือน กันยายน นี้ ทางช่อง 3 และดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้)และ เว็บไซต์ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้นแฟน ๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของซีรีส์ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ YWPB Official