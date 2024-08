ลิ้นติดโปร’67 go เวสต์เกต “แชมป์ ชนาธิป” ร่วมก๊วน “ก้อง - ท็อป” ตะลุยชิมของอร่อย รวม 100 ร้านดัง อร่อยเว่อร์เบอร์ต้น

และในวันที่ 5 ส.ค. นี้ ยังเสริมทัพนักชิม กับนางเอกสาวจากละคร เรื่อง “ดุจอัปสร” มิ้นท์ รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร จะมาชวนช้อป ชิม อิ่มกันจนจุก ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ด้วยความเป็นคนชอบกินของอร่อย วันนี้ หนุ่มแชมป์ ชนาธิป ไม่รอช้าจัดเวลาให้ พี่ก้อง-พี่ท็อป เต็มที่ ชม ชิม ทุกบูธ ละลานตา พร้อมแจกยิ้มส่งกำลังใจให้บรรดาพ่อค้าแม่ขายให้ได้หายเหนื่อย พร้อมเชียร์อัพเชิญชวนให้ลูกค้าเลือกหาของอร่อยไปฝากคนที่บ้านอีกด้วย อาทิ หมูกระด้งเบคอนทอดน้ำปลา, รัชฎาลุยสวน, จ๊อปู ย.ยักษ์ยิ้ม,หมูสะเต๊ะมังกรทอง, อ๊อด-เจน เขียวหวานสะท้านฟ้า, ถั่วบางนราฯ, บ้านปลาทูมหาชัย, เฮียหงี เยาวราช, ขาหมูนครปฐม, ถั่วเทพ อร่อยขั้นเทพ, Kunnook Orange Juice, Chef's Table To Deliver by chef GOR ฯ, มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ และแว๊บชิมของอร่อยที่บูธรุ่นพี่ดารานักแสดงอย่าง ข้าวเกรียบ อะไรซ์ BrandnewField Good by เป๊ก & นิว , ครัวอุ่นไอรัก by เฮีย หมู บางรักซอย 9,ร้าน YING's by เชฟบอล มาสเตอร์เชฟ & อร อุมา , น้ำพริกป้าแว่น by ษา วรรณษาภายในงานยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ กับโปรดีๆ กินฟรี มีแถม!! อิ่มอร่อย, “โปรดวงดี อิ่มหนำสำราญ” กับ หมอดูชื่อดัง สลับสับเปลี่ยนกันมา เช็คดวงกันให้ปัง!!ไปจนถึงสิ้นปี 67#ลิ้นติดโปรแฟร์67 #ลิ้นติดโปรแฟร์ #อิ่มหนำสำราญ #มหกรรมความอร่อย #ยกขบวนความอร่อย #มหกรรมอาหาร #เซ็นทรัลเวสต์เกต #centralwestgate #บางใหญ่ #ก้องปิยะ #ท็อปดารณีนุช #แชมป์ชนาธิป #มิ้นรัญชน์รวี #ดุจอัปสร #ลำพายก๋วยเตี๊ยวเรือ #เฟิสท์เอกพงษ์ #น้ำพริกป้าแว่น #ษาวรรณษา #เรื่องของอร่อยคืองานของเรา