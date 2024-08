กองทัพโดราเอมอนบุกฮ่องกง! ในนิทรรศการ “100% DORAEMON & FRIENDS” สุดฮอตหน้าร้อนนี้

มาแล้วกับ ทัวร์นิทรรศการ “100% DORAEMON & FRIENDS” (ฮ่องกง) ที่ทุกคนรอคอย ซึ่งเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้ ทางผู้จัดงานซึ่งเป็นแบรนด์ครีเอทีฟอย่าง AllRightsReserved ได้คราฟต์ประสบการณ์ในธีมโดราเอมอนให้ทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจไว้ทั่วเมือง ไม่ว่าจะเป็นการแปลงโฉมรถไฟ MTR และกระเช้านองปิงให้สะท้อนความสนุกสนานของการเดินทางในธีมโดราเอมอน ตลอดจนยกการแสดงโดรนโดราเอมอนมาให้ชมเป็นครั้งแรกของโลก ทำให้กระแส “โดราเอมอน” ถูกปลุกขึ้นจากการปรากฏตัวสุดเซอร์ไพรส์ดังกล่าว ภายในงานจัดแสดงนั้นมีทั้งโซนที่สามารถเข้าชมได้ฟรี ซึ่งจัดแสดง ณ สถานที่ที่รู้จักกันดี อย่าง Avenue of Stars และบริเวณท่าเรือจิมซาจุ่ยตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. ไปจนถึง 11 ส.ค. และโซนที่ต้องเสียค่าเข้าชม ซึ่งจัดแสดงอยู่ที่ชั้น 6 ของ K11 MUSEA ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. ไปจนถึง 18 ส.ค. ทั้งนี้ บัตรเข้าชมได้จำหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้จัดงาน อย่าง AllRightsReserved ร่วมมือกับ Fujiko Pro ส่งมอบผลงานชิ้นโบว์แดงอย่าง ทัวร์นิทรรศการ “100% DORAEMON & FRIENDS” (ฮ่องกง) ซึ่งนับเป็นหนึ่งในนิทรรศการโดราเอมอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อฉลองครบรอบ 90 ปีของผู้ให้กำเนิดตัวละครโดราเอมอนอย่าง ฟูจิโกะ เอฟ ฟูจิโอะ งานนี้ได้ยกโลกแห่งการ์ตูนและภาพยนตร์โดราเอมอนมาให้ได้ดื่มด่ำและเต็มอิ่ม พร้อมด้วยประติมากรรมหุ่นโดราเอมอนสีสันโดดเด่นที่จะมาแจกจ่ายความน่ารักให้กับทุกคนทั่วฮ่องกง งานนี้ยกทัพคอลเลกชันหุ่นโดราเอมอนขนาดเท่าตัวจริงมาจำนวน 135 ชุด ซึ่งคอลเลกชันส่วนใหญ่ในจำนวนนี้ยังไม่เคยนำไปจัดแสดงที่ไหนมาก่อน นอกจากนี้ ท่านจะได้พบกับของวิเศษโดราเอมอนที่จะเผยโฉมเป็นครั้งแรก นั่นก็คือ “100% Friends-Calling Bell” ของวิเศษที่เพียงแค่สั่นกระดิ่ง เพื่อน ๆ ก็จะมาหา เข้ากันได้ดีกับธีมของงานที่เชื่อว่า “เพื่อนแท้จะอยู่เคียงข้างเราเสมอ” เรียกเพื่อนๆ จากทั่วโลกมาพบกับโดราเอมอนที่ Avenue of Stars ในฮ่องกงกัน!ร่วมสนุกได้ฟรีทั่วฮ่องกง! กับประตูไปที่ไหนก็ได้ของโดราเอมอน “100% DORAEMON & FRIENDS” ที่จะพาทุกคนวาร์ปไปสู่ 10 สถานที่สุดไอคอนิกทั่วเมืองAllRightsReserved ได้จับมือกับผู้สนับสนุนอย่าง การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board) นำเสนอประตูไปที่ไหนก็ได้ “100% DORAEMON & FRIENDS” Anywhere Door ทั่วฮ่องกง ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม ซึ่งท่านจะได้พบกับการปรากฏตัวสุดเซอร์ไพรซ์ของโดราเอมอนตามที่ต่างๆ พร้อมยก “Anywhere Door” ขนาดเท่าของจริง ซึ่งใหญ่กว่าประตูปกติจำนวน 10 บาน มาตั้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วเมือง โดยประตูแต่ละบานจะฉายภาพสถานที่สำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกง เสมือนเป็นการเชื้อเชิญให้ผู้คนได้ออกเดินทางดื่มด่ำไปกับบรรยากาศ แฟน ๆ สามารถเสิร์ชหาบานประตูสีชมพูที่แสนโดดเด่นเหล่านี้ ถ่ายภาพ หรือแม้แต่แลกของที่ระลึกแบบลิมิเต็ดอิดิชั่นด้วยการแชร์ประสบการณ์ของพวกเขาบนโซเชียลมีเดียนิทรรศการ “100% DORAEMON & FRIENDS” กับ 3 กิจกรรมหลัก: 1. พื้นที่แบบจำหน่ายบัตรเข้าชมที่ขายหมดอย่างรวดเร็ว 2. โซนเข้าฟรี พร้อมโบนัสโชว์โดรนโดราเอมอนสุดตระการตาสองพื้นที่เข้าชมฟรี:พื้นที่ (1): “100% Doraemon Outdoor Exhibited Area” (สำหรับผู้ที่สำรองการเข้าชมมาล่วงหน้าเท่านั้น)พื้นที่ (2): “100% Avenue of Stars” (ไม่ต้องสำรองการเข้าชมล่วงหน้า)พื้นที่นิทรรศการ "100% Doraemon Outdoor Exhibited Area" ขนาดยักษ์ (เข้าชมฟรี) ซึ่งจัดแสดงตลอดเส้นทางริมอ่าวของ Avenue of Stars และบริเวณท่าเรือจิมซาจุ่ย โดดเด่นด้วยตุ๊กตาโดราเอมอนเป่าลมขนาดยักษ์ที่มีความสูงกว่า 12 เมตร ล้อมรอบด้วยหุ่นโดราเอมอนขนาดเท่าตัวจริง (1:1) จำนวน 34 ตัว ที่มาจากทั้งมังงะและซีรีส์แอนิเมชัน พร้อมด้วยหุ่นตัวละครผองเพื่อนและครอบครัวอีก 10 ตัว ที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในการเดินทางครั้งนี้ ชิ้นงานประติมากรรมและพาเนลลายการ์ตูนขนาดมหึมาช่วยรังสรรค์ประสบการณ์อันน่าประทับใจ โดยมีฉากหลังเป็นฟ้าสวยจากมุมของอ่าววิคตอเรียส่วนพื้นที่นิทรรศการ "100% Avenue of Stars" ได้จัดขึ้นเพื่อยกย่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกง โดราเอมอนและเพื่อน ๆ รวมถึงโนบิตะต่างแต่งกายในชุดหรูหราและเป็นทางการ ยืนสง่าตลอดเส้น Avenue of Stars พร้อมกับสแตนดีสไตล์คอมิกของผู้ครองวงการภาพยนตร์ชาวฮ่องกง 13 ท่าน ที่ยืนยิ้มแย้มทักทายตลอด “พรมฟ้า” ตามธีมโดราเอมอนนี้และเพื่อเป็นการจัดระเบียบผู้เข้าชมพื้นที่นิทรรศการ "100% Doraemon Outdoor Exhibited Area" ที่มาพร้อมกับหุ่นโดราเอมอนพองลมขนาดยักษ์สูง 12 เมตร จะไม่เปิดให้เข้าชมแบบวอล์กอิน (Walk-in) โดยจะต้องสำรองรอบเข้าชมล่วงหน้าบนช่องทางออนไลน์ ผ่าน Klook ซึ่งจะเปิดให้สำรองการเข้าชมทุกวันอังคาร เวลา 12.00 น. โดยสามารถตรวจสอบตารางการสำรองการเข้าชมได้ทาง https://s.klook.com/100_doraemon_gf_enหมายเหตุ: เพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ผู้ที่สำรองการเข้าชมพื้นที่ฟรี และผู้ที่มีบัตรเข้าชมควรเดินทางมาถึงก่อนเวลาเข้าชมอย่างน้อย 30 นาที เพื่อทำการคัดกรองก่อนเข้าชมสองพื้นที่สำหรับผู้ที่มีบัตรเข้าชมเท่านั้น (บัตรเข้าชมจำหน่ายหมดแล้ว):พื้นที่ (1): “100% Doraemon Manga Art Exhibition Hall”พื้นที่ (2): “100% Doraemon Sculpture Park”พื้นที่นิทรรศการแรก "100% Doraemon Manga Art Exhibition Hall” จัดขึ้นบนชั้น 6 ของ K11 MUSEA ครอบคลุมพื้นที่รวมกว่า 10,000 ตารางฟุต ใน Victoria Dockside ของย่านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะพาแฟนตัวยงหลุดเข้าไปสู่โลกของโดราเอมอนที่จัดเต็มแบบครบครัน โดยท่านจะได้รับชมแอนิเมชันเรื่องสั้นสุดพิเศษจากทุนการสร้างของ AllRightsReserved ผ่านฝีมือของทีมแอนิเมชันญี่ปุ่น "Shin-Ei Animation" ในเวอร์ชันพิเศษสำหรับฮ่องกงโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีห้องอิมเมอร์ซีฟ (Immersive Room) จัดแสดงมังงะ ชิ้นงานจำลองผลงานศิลปะคุณภาพสูง ฉากต่าง ๆ จากในเรื่องโดราเอมอนและภาพยนตร์สุดพิเศษ ตลอดจนคอลเลกชันหุ่นโชว์จำนวน 17 คอลเลกชันส่วนพื้นที่นิทรรศการ "100% Doraemon Sculpture Park" ยกทัพงานประติมากรรมหุ่นโดราเอมอน 36 ชิ้น ประกอบไปด้วยหุ่นจำลองโดราเอมอนจากภาพยนตร์ 13 ชิ้น และประติมากรรมพิเศษ 23 ชิ้น ทั้งยังมีร่างแปลงของโดราเอมอน ในรูปแบบโดราเอมอนมันหวาน โดราเอมอนหมาป่า ร่างผสมระหว่างโดราเอมอนกับโนบิตะ ตลอดจนโดราเอมอนในเครื่องแต่งกายอื่น ๆ มาจัดแสดง ทั้งนี้ บัตรเข้าชมได้จำหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วการแสดงโดรนโดราเอมอนครั้งแรกของโลกกลับมาเรียกเสียงฮือฮา!การเปิดตัวการแสดงโดรนโดราเอมอนครั้งแรกของโลกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม จึงทำให้ผู้จัดงานอย่าง AllRightsReserved นำโชว์นี้กลับมาแสดงเหนืออ่าววิคตอเรียอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม ด้วยเรื่องราวที่ปรับใหม่ ถ่ายทอดโดยโดรน 1,000 ลำ ที่มาโลดแล่น รังสรรค์ฉากและภาพสุดคลาสสิกของโดราเอมอนที่มีความหลากหลาย พร้อมด้วยเสียงจากนักพากย์โดราเอมอนที่มาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมพบกับการปรากฏตัวสุดเซอไพรส์ทั่วฮ่องกง ที่แฟนโดราเอมอนห้ามพลาดร้านป๊อปอัพโดราเอมอน ของสะสม & 100% ID ZONEเพื่อฉลองให้กับฮ่องกง จุดพักแรกของการจัดทัวร์นิทรรศการ "100% DORAEMON & FRIENDS" นิทรรศการครั้งนี้จึงเปิดตัวชุดของสะสมธีมพิเศษ ที่วางจำหน่ายเฉพาะที่ร้าน DDT มาพร้อมกับภาพพิมพ์คุณภาพสูง หุ่นไม้ของจริงแบบลิมิเต็ดอิดิชันจำนวน 500 ชิ้นทั่วโลก และตุ๊กตาของเล่น โดยคอลเลกชันดังกล่าวประกอบไปด้วยสินค้าพรีเมียมที่หลากหลายกว่า 50 รายการ แต่ละชิ้นมีฟีเจอร์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวและเหมาะเป็นของสะสมสำหรับทุกช่วงวัย ท่านสามารถเลือกซื้อของสะสมนี้ได้ที่ชั้น 6 และชั้น G (G33) ที่ K11 MUSEA ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ร้านป๊อปอัพบนชั้น 6 เปิดให้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีบัตรเข้าชมงานเท่านั้น แต่ทุกท่านสามารถไปเลือกซื้อสินค้าได้ที่ร้านป๊อปอัพ G33 ซึ่งมีถังป๊อปคอร์นธีมโดราเอมอนที่ดูทั้งสนุกและเข้ากับบรรยากาศ ตลอดจนไอศกรีมที่มาในถ้วยสุดแสนน่ารัก ซึ่งจะมอบ “ความอร่อยหอมหวาน” ให้กับแฟน ๆนอกจากนี้ ท่านยังจะได้พบกับรหัสประจำตัวดิจิทัล DORAEMON ID แบบพิเศษ ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและมีผู้ลงทะเบียนไปแล้วกว่า 400,000 คน ท่านสามารถสร้างตัวละครมังงะในแบบของตัวเองผ่านการปรับแต่งรูปร่างหน้าตา สีผิว ทรงผม และเครื่องแต่งกาย เพื่อมาเป็นแก๊งเพื่อนของโดราเอมอนได้อย่างกลมกลืน และที่ "100% ID Zone" นั้น ท่านที่มีบัตรเข้าชมจะสามารถสั่งทำสแตนดีสุดพิเศษได้ที่หน้างาน ซึ่งมีจำนวนจำกัดและเปิดจำหน่ายตามลำดับก่อนหลังและยังมี 100% Digital Stamp พร้อมแจกให้ท่านได้ร่วมสนุก แค่เพียงล็อกอินเข้าสู่ DORAEMON ID และสะสม “100% Digital Stamp” บนหน้าแอปก็เป็นอันสำเร็จ!เข้าชมได้ฟรีโดยไม่ต้องสำรองการเข้าชมเวลา: 10.00 - 22.00 น.สถานที่: G33 ชั้น G/F Muse Edition, K11 MUSEAติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://doraemon100.com/