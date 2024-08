“เจี๊ยบ พิจิตตรา“ โพสต์คลิปรวมโมเมนต์หวานอวยพรวันเกิด "บอย อนุวัฒน์" ยังคลั่งรักไม่เปลี่ยน

เรียกว่าเป็นคู่รักสุดหวานที่ฝ่าฟันกันมาทุกมรสุมชีวิต และช่วยเหลือสังคมทุกช่วงเวลาวิกฤต สำหรับ บอย อนุวัฒน์ หรือ บอย พีชเมกเกอร์ และภรรยาคนสวย เจี๊ยบ พิจิตตรา เพราะในตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะร้ายหรือดี ทั้งคู่ก็คอยเคียงข้างกันและซัปพอร์ตกันเสมอ แถมบทจะหวานก็น่ารักมุ้งมิ้งจนหลายคนอิจฉาและในวันนี้ ( 1 สิงหาคม ) ถือเป็นอีกหนึ่งวันพิเศษ เพราะวันเกิดของ บอย อนุซัฒน์ สามีสุดที่รัก เจี๊ยบ พิจิตตรา เลยถือโอกาสโพสต์คลิปโมเมนต์หวานในทุกช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างสุดอบอุ่น พร้อมคำอวยพรที่มาจากหัวใจอีกด้วยHappy Birthday Mr. Everything (´。•᎑•`)っmy better half thank God i found youBoy Peacemakerงานนี้ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการ รวมไปถึงแฟนคลับ ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์อวยพร บอย อนุวัฒน์ กันอย่างคับคั่ง ทั้งยังบอกด้วยว่าคู่นี้คลั่งรักกันไม่เคยแผ่วเลยจริงๆ