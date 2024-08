บันเทิงรอบโลก อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเผยทำ Youtube รายได้ดีกว่าเป็นไอดอล

"โชอา" อดีตสมาชิกวง AOA ได้เปิดเผยเกี่ยวกับแผนงานปัจจุบันและแรงบันดาลใจในอนาคตของเธอ โดยเธอยอมรับว่ามีไม่กี่คนที่สามารถเปลี่ยนจากไอดอลมาเป็นศิลปินได้ และเธอเองก็อยากเป็นหนึ่งในนั้น ส่วนชีวิตหลังจากออกจากวง AOA "โชอา" บอกว่าตอนนงานการทำ YouTube กำลังไปได้ดี ตอนนี้มีซับสไครบ์มากกว่า 420,000 คนแล้ว และคิดว่าการเล่น YouTube อาจเป็นทางเลือกที่ดี จนเกือบจะไม่ได้กลับไปทำงานในวงการบันเทิงแล้ว แต่ก็โชคดีที่มีสถานีติดต่อมา เธอยังบอกว่าถ้านับรายได้จริง ๆ แล้ว การทำงานผ่าน YouTube ตัวเองหารายได้มากกว่าตอนที่เป็น AOA เสียอีกในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกวง NewJeansครอบครัวของพวกเขาเพิ่งเปิดเผยสภาพความเป็นอยู่ของหอพักที่พวกเขาเคยใช้ในช่วงเป็นเด็กฝึกซึ่งได้ทำให้เกิดความสนใจและความกังวลจากชาวเน็ต โดยแม่ของ"มินจี"เล่าให้ฟังว่าเมื่อมินจีเป็นเด็กฝึกตอนอายุ 13 ปีเธออยู่ในหอพักคนเดียวที่มีสภาพเต็มไปด้วยเชื้อราและแมลงสาบแม่ของมินจีรู้สึกตกใจเมื่อเห็นสภาพของหอพักในอีกปีถัดมาเนื่องจากพ่อแม่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในหอพักแต่สุดท้ายเปิดเผยว่าหอพักดังกล่าวก็คือหอพักเดียวกับที่ BTSเคยอยู่มาก่อนจะมีชื่อเสียงนั่นเอง มีคนแซวว่าสงสัยโปรดิวเซอร์ "มินฮีจิน"ที่เชื่อเรื่องโชคลาง อาจจะอยากให้สมาชิก NewJeans ได้รับพลังจาก BTS ก็ได้"คริส แพรตต์" นักแสดงชื่อดังจาก "Guardians of the Galaxy" ประกาศภรรยา"แคทเธอรีน ชวาร์เซเน็กเกอร์" ได้ตั้งท้องลูกคนที่ 3 แล้วหลังทั้งคู่มีลูกสาวสองคนคือ ไลล่า มาเรีย วัย 3 ขวบ และ เอโลอิส คริสติน่าวัย 2 ขวบ แม้ว่าจะยังไม่เปิดเผยวันคลอดและเพศของทารก แต่ก็มีแฟน ๆมาแสดงความยินดีผ่าน Instagram "แคทเธอรีน" ลูกสาวของ "อาร์โนลด์ชวาร์เซเน็กเกอร์" อย่างล้นหลาม โดยเธอพูดถึงการทำหน้าที่แม่ว่า“เคยอยากเป็นแม่มาตลอดและรู้สึกตื่นเต้นกับช่วงเวลานี้ในชีวิตมาก ๆ”ตอนจบฤดูกาลที่สองของซีรีส์ HBO "House of the Dragon"ซึ่งเป็นที่รอคอยอย่างสูง ได้หลุดออกมาออนไลน์แล้ว โดยมีคลิปจากตอนที่แปดซึ่งมีกำหนดออกอากาศในวันที่ 4 สิงหาคม ถูกอัปโหลดผิดกฎหมายไปยังบัญชีTikTok ใหม่ในคืนวันที่ 30 กรกฎาคมคลิปเหล่านี้ถูกบันทึกโดยการถ่ายหน้าจอด้วยอุปกรณ์อื่นและมีผู้ชมมากกว่า100,000 คนก่อนที่บัญชีจะถูกปิดลง แต่ก็มีการแชร์ซ้ำไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น X และ Reddit ก่อนหน้านี้ในช่วงปลายฤดูกาลแรกเมื่อปีที่แล้วก็เคยมีการรั่วไหลของตอนจบเช่นกันซึ่งได้รับการระบุว่าเกิดจากพันธมิตรการจัดจำหน่ายในยุโรป ตะวันออกกลางหรือแอฟริกา