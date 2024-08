ฟ้อง The 1975 เรียกค่าเสียหาย 84 ล้านบาท เซ่นเหตุ "จูบปาก" กันเองบนเวที

วง The 1975 ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 84 ล้านบาท) จาก Good Vibes Festival ในมาเลเซียเกี่ยวกับเหตุการณ์ "จูบปาก" เมื่อปีที่แล้วขณะทำการแสดงในเทศกาลดนตรี Good Vibes Festival ปี 2023 ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นักร้องนำ แมตตี้ ฮีลี่ ได้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมาเลเซียและกฎหมายต่อต้าน LGBTQ บนเวทีและได้จูบกับเบส รอสส์ แมคโดนัลด์การแสดงของพวกเขาถูกยุติก่อนเวลาและทำให้เทศกาล 3 วันต้องยกเลิกโดยทางการ ภายหลังเหตุการณ์นี้ วง The 1975 ถูกห้ามทำการแสดงในประเทศมาเลเซียตอนนี้ ผู้จัดงานเทศกาลได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย โดยฟ้องชื่อสมาชิกวงทุกคนเป็นรายบุคคล เรียกค่าเสียหาย 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 84 ล้านบาท) โดยอ้างว่าการกระทำของวงทำให้เทศกาลถูกยกเลิกตามเอกสารศาลที่ยื่นในศาลสูงของสหราชอาณาจักร ผู้จัดงาน Future Sound Asia (FSA) ได้กล่าวหาว่า The 1975 ตั้งใจฝ่าฝืนข้อจำกัดของเทศกาลที่ได้รับก่อนการแสดงข้อจำกัดเหล่านั้นรวมถึงการห้ามใช้คำหยาบ สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์บนเวที ถอดเสื้อผ้า และพูดเรื่องการเมืองหรือศาสนา ผู้จัดงานยังกล่าวว่า ฮีลี่และเพื่อนร่วมวงได้รับรู้กฎข้อบังคับเฉพาะจากหน่วยงานกลางของมาเลเซียสำหรับการสมัครเพื่อการถ่ายทำและการแสดงของศิลปินต่างประเทศ (PUSPAL) ซึ่งห้าม “การจูบ จูบกับผู้ชม หรือการกระทำเช่นนั้นกันเอง”ฮีลี่และเพื่อนร่วมวงได้รับค่าจ้าง 350,000 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 12 ล้านบาท) สำหรับการแสดงและได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเพื่อเข้าร่วมเทศกาลคำฟ้องยังกล่าวว่า The 1975 เคยทำการแสดงในเทศกาลปี 2016 และได้รับการแจ้งเตือนถึงข้อจำกัดนั้นแล้วและได้รับการเตือนหลายครั้งก่อนการแสดงเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาคำฟ้องยังกล่าวอีกว่า วงได้ตัดสินใจในคืนก่อนว่าจะ "ไม่แสดงในเทศกาลดนตรี" แต่แล้วเปลี่ยนใจและแสดงพร้อม "รายการเพลงที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง" และกระทำ "ในลักษณะที่ตั้งใจฝ่าฝืนแนวทาง"รวมถึง “คำพูดยั่วยุ” ของ ฮีลี่ ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมาเลเซียในเรื่องการกดขี่สิทธิของชาว LGBTQ โดยกล่าวว่า “ผมไม่เห็นประเด็นเลยนะ ไม่เห็นประเด็นเลยในการเชิญ The 1975 มาแสดงในประเทศที่สามารถสั่งว่าเราควรจะนอน และไม่นอนกับใครได้บ้าง”เขากล่าวต่อว่า “ผมขอโทษถ้าทำให้คุณไม่พอใจ เพราะคุณเคร่งศาสนา และเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลของคุณ แต่รัฐบาลของคุณมันโง่เง่าและผมก็ไม่สนใจแล้ว ถ้าคุณดัน ผมก็จะดันกลับ ผมไม่อยู่ในอารมณ์ ไม่อยู่ในอารมณ์แล้ว”หลังพูดจบ แมคโดนัลด์ ก็เดินมาหานักร้องนำและทั้งสองจูบกัน หลังจากเล่นเพลงที่เจ็ด ‘I Couldn’t Be More In Love’ ฮีลี่บอกกับฝูงชนว่าพวกเขาต้องไปแล้ว โดยอ้างว่าวง “เพิ่งถูกห้ามจากกัวลาลัมเปอร์”แล้ววง The 1975 ก็ออกจากเวทีเหตุการณ์และการยกเลิกวันสุดท้ายของเทศกาล Good Vibes ทำให้มีคนร้องเรียนตำรวจถึง 18 กรณี เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นอกจากนั้นยังมีศิลปินมาเลเซีย และผู้ขายอาหารต่าง ๆ ในเทศกาลได้เตรียมฟ้องร้องวง The 1975 เป็นกลุ่มเกี่ยวกับการยกเลิกเทศกาลFuture Sound Asia เคยเรียกร้องให้วงชดใช้ค่าเสียหาย RM12.3 ล้าน (ประมาณ 91 ล้านบาท) หลังจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของฮีลี่ทำให้เทศกาลถูกยกเลิก โดยศิลปินอื่น และเช่าที่ขายของอ้างว่าตนสูญเสียรายได้จากการกรทำของ ฮีลี่ขณะที่ชุมชน LGBTQ+ ในมาเลเซียยังประณามฮีลี่เกี่ยวกับการกระทำของเขา โดยกล่าวว่า “คนต่างชาติไม่ควรมาทำลายและบอกเราว่าต้องทำอย่างไร โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาทำให้ทุกอย่างแย่ลงสำหรับเรา”เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว มีการเปิดเผยว่านักกฎหมายของ The 1975 กำลังทำงานเพื่อแก้ไขข้อพิพาทของวงกับ Future Sound Asia แต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการฟ้องร้องจนได้