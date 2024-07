หวานมาก “นก อุษณีย์” เปิดตัวเป็นแฟนผู้ประกาศ “ม่วย นิธิตรา” คนในฝัน วันนี้เป็นจริง!

เซอร์ไพรส์แฟนๆ ไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่ได้เปิดตัวคบพิธีกร-ผู้ประกาศข่าว แห่ง JKNxTOPNEWs18 โดยเจ้าตัวเผยข้อความขออภัยคนโสด เพราะในมือถือมีแต่รูปคู่ พร้อมอวยพรวันเกิดสุดหวาน “วันพิเศษของสาวคนพิเศษของฉัน หวังดีกับเธอและนั่นคือฉัน!!! 😜😜 รักคุณ มีความสุข วันเกิด นะคะ @mhoui_nititar 27/07/2024”ขณะที่ ม่วย ก็ได้โพสต์ว่า “🩷 You complete me 😚27-07-2024วันเกิดปีนี้ยิ้มกว้างสุดๆ วันเกิดในฐานะแฟนกันปีแรก ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะ ทั้งเซอร์ไพร์สที่ปิดมานานกับ The gang ทั้งของขวัญที่ตั้งใจวาดให้ ... ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบมากๆ ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้กลับมาเจอกัน ได้อยู่ด้วยกันอย่างที่ฝันไว้ ขอบคุณที่ทำให้มีแต่ความสุข ความอบอุ่น และรอยยิ้มในทุกๆ วันนะคะ 😊คนในฝันที่วันนี้เป็นจริงแล้ววววYou are the missing piece. I'm yours and you are mine 💞#myday🎂” โดยแฟนๆ ทั้งคู่ต่างเข้าไปแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมาก