TV Thunder ร่วมกับ Tinder สร้างพายุหมุนคนโสด ชวนโหลด Tinder แล้ว Match มาเจอตัวจริงเปิดไฟรอเดทในรายการ Take Me Out Thailand

ถึงเวลาแล้วที่เหล่าคนโสด จะไม่ต้องเอาแต่นั่งเศร้าเฝ้าหน้าจอทีวี และว้าวุ่นใจอยู่กับการหาวิธีเข้าร่วมรายการเพื่อหาคู่อีกต่อไป เพราะตอนนี้ เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขวัญใจคนโสดอย่าง Tinder มาใช้ คุณก็มีสิทธิ์เข้าร่วม “ปัดขวาหารัก” ได้ง่ายๆ แล้ว!รายการ “Take Me Out Thailand ปัดขวาหารัก” ถือเป็นการจับมือกันครั้งแรกของ 2 ยักษ์ใหญ่แห่งวงการหาคู่ ได้แก่ ทีวี ธันเดอร์ ผู้ผลิต Take Me Out Thailand รายการรสชาติจัดจ้านสำหรับคนโสด ที่ออกอากาศทางไทยทีวีสีช่อง 3 มากว่าหนึ่งทศวรรษ และ Tinder แอพหาคู่ที่เปลี่ยนวิธีการพบปะผู้คนใหม่ๆ ไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งต่างพร้อมชวนคุณมา ‘ปัดขวา’ เพื่อลุ้นสิทธิ์เป็นหนึ่งในคนโสดบนโพเดียมที่อาจได้ ‘ไปเดทกัน’ แบบทะลุจอประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้รายการนี้ สามารถยืนระยะบนหน้าจอโทรทัศน์มานานถึง 14 ปี (ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2553) ผ่านการเคี่ยวกรำความสนุกจากทีมงานเบื้องหลังจำนวนหลายสิบชีวิต จนขึ้นแท่นเป็นรายการแนว Dating Game Show อันดับหนึ่งของเมืองไทยได้โดยไร้ข้อกังขาส่วนเป้าหมายหลักที่ Take Me Out Thailand รายการหาคู่ทางทีวีที่ “ถ้าเจอคนที่ใช่ ก็เปิดไฟแล้วไปเดทกัน” หันมาจับมือสานสัมพันธ์กับ Tinder แอปพลิเคชันหาคู่ที่ “ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของมุมโลก ก็สามารถเจอคนที่แมตช์กันได้” ก็เพื่อต้องการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้แอปสามารถเข้ามาร่วมในรายการ แล้วคัดสรร ‘คนที่อยากเดทด้วย’ ได้แบบตัวต่อตัวนั่นเอง“สำหรับการจับมือกันเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เหล่าคนโสดในครั้งนี้ เกิดจากพันธกิจที่พวกเราต่างฝ่ายต่างมีร่วมกัน นั่นคือการเป็นพื้นที่สื่อกลางสำหรับใครก็ตามที่ ‘อยากมีใครสักคน’ โดยมีเป้าหมายชัดเจนว่า อยากให้พื้นที่ตรงนี้ขยายใหญ่ขึ้น, ช่วยให้คนโสดหากันจนเจอได้ง่ายขึ้น และทำให้การหาคู่เป็นเรื่องที่สนุกขึ้น”“Tinder เปลี่ยนวิธีพบปะผู้คนใหม่ ๆ ในปัจจุบันด้วยการสร้างโอกาสสำหรับการเชื่อมต่อทางออนไลน์ใหม่ ๆ ที่ทั้งปลอดภัยและสนุกสนาน ความร่วมมือสุดยูนีคกับ Take Me Out นี้แสดงให้เห็นว่า Tinder สามารถจุดประกายการเชื่อมต่อทางออนไลน์ และเปิดโอกาสให้ผู้คนพบปะกันในชีวิตจริงเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้” แดเนียล คิม, รองประธานฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียของ Tinder“ถึงแม้ว่า ประสบการณ์อันน่าทึ่งที่ทาง Tinder ได้ส่งมอบให้แก่ผู้ใช้งานมานาน ก็คือการมอบโอกาสที่พวกเขาได้พบกับคนโสดคนอื่นๆ ที่หลากหลายบนแพลตฟอร์ม นำไปสู่การ Match มากกว่า 9.7 หมื่นล้านครั้ง แต่สิ่งที่ทาง Take Me Out ของเราจะช่วยเสริมแรงให้การจับคู่ครั้งนี้น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นไปอีก ก็คือการได้พาคนโสดมาเจอตัวกันจริงๆ บนเวที ไม่ใช่แค่เพียงในจอ โดยทางรายการจะพาหนุ่มโสด-สาวโสดที่ถูกคัดสรรไว้แล้วอย่างดี มาให้ผู้ใช้งานแอปได้ทำความรู้จักกันต่อหน้า ซึ่งผมหวังว่า ผู้เข้าร่วมรายการจะสามารถสัมผัสกับพลังงานความสนุกที่เกิดขึ้นได้แบบสดๆ ระหว่างถ่ายทำ และมันก็น่าจะเป็นวันที่พวกคุณได้หัวเราะบ่อยที่สุดในรอบปีเลยทีเดียว” คุณณฐกฤตเสริมสำหรับวิธีการเข้าร่วมรายการ “Take Me Out Thailand ปัดขวาหารัก” นั้น ก็แสนจะง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส เพราะแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tinder แล้วเปิดขึ้นมาปัดดูโปรไฟล์ จนกว่าจะเจอดิสเพลย์ของรายการ Take Me Out คุณก็สามารถกดลิ้งค์เข้าไปกรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่าน google form ที่เปิดโอกาสให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการหาคู่ชั้นนำของเมืองไทยได้แล้ว ทั้งนี้นอกเหนือจากการเพิ่มความสนใจและประวัติส่วนตัวบนหน้าโปรไฟล์บนแอพแล้ว Tinder ได้เปิดตัว AI Photo Selector ฟีเจอร์ AI ที่ช่วยให้การเลือกรูปโปรไฟล์เป็นเรื่องง่าย ให้ผู้ใช้แอพเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริง เมื่อไม่นานมานี้อีกด้วย“ผมเชื่อว่า เราทุกคนล้วนต้องการใครสักคนข้างกายเสมอ” คุณณฐกฤตกล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม “รายการของเราเป็นเพียงพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับคนโสดที่อยากมีคู่ และก็เป็นแค่ความบันเทิงบนหน้าจอโทรทัศน์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยสะท้อนภาพความเป็นไปในสังคมเท่านั้น – ซึ่งสุดท้ายแล้ว การที่ใครจะต้องการคู่แบบไหนจริงๆ กันแน่ หรือพวกเขาจะสามารถเข้ากับคู่ที่เจอในรายการได้หรือไม่นั้น มันคงเป็น ‘ความลับของจักรวาลส่วนบุคคล’ ที่ทางเราเองก็ไม่อาจล่วงรู้ได้เช่นกัน”ถ้าคนโสดคนไหนพร้อมจะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ในการหาคู่ สามารถมาร่วมรายการ Take Me Out Thailand ง่ายๆ แค่ใช้ Tinder ให้ไว …แล้วเตรียมตัว ‘ไปเดทกัน’