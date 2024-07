“อัด อวัช” ตกตะกอนผ่านหนัง การต้องเล่นเป็นซอมบี้ ทำให้โหยหา และเห็นคุณค่าการเป็นมนุษย์

เป็นนักแสดงมากฝีมือที่มีรางวัลการันตีคุณภาพ สำหรับล่าสุดเจ้าตัวมีผลงานเรื่องใหม่มาให้ท้าทายความสามารถขั้นสุด กับหนังซอมบี้สัญชาติไทยที่เพิ่งไปฉายรอบแรกของโลกให้สื่อมวลชนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ได้ชมกัน ในงานเทศกาลภาพยนตร์ New York Asian Film Festival (นิวยอร์ก เอเชียน ฟิล์ม เฟสติวัล) ครั้งที่ 23 หรือ NYAFF ที่ ฟิล์ม แอท ลินคอร์น เซ็นเตอร์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยที่ไทยมีกำหนดฉาย 1 สิงหาคม นี้“ช.พ.๑ สมรภูมิคืนชีพ” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสมรภูมิรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพร โดยกลุ่มยุวชนทหาร หน่วย ช.พ.๑ ได้ถูกเกณฑ์เป็นกองกำลังต่อต้านทหารญี่ปุ่น แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือ สมรภูมิรบนี้ไม่ได้มีเพียงทหาร ปืน และระเบิดที่คร่าชีวิตได้ แต่ยังมีบางสิ่งคอยเล่นงานทุกคนอยู่ ซึ่งนักแสดงนำของเรื่องถึงกับออกปากว่า เป็นความท้าทายใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน“ผมรับบทเป็น หมอก ครับ ซึ่งคาแรกเตอร์ของเขาจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเอง เป็นเด็กช่างฝัน เป็นคนมีจุดยืนในชีวิตค่อนข้างชัดเจน ว่าเขาต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรในชีวิต แล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้อินในเรื่องของการเป็นทหาร ซึ่งแตกต่างจากพี่ชายของเขา ก็คือพระเอก ซึ่งรับบทโดย นนกุล (ชานน สันตินธรกุล) ก็ยากหลายอย่าง ต้องใช้จินตนาการเยอะ เป็นซอมบี้ที่แตกต่างออกไปจากที่เคยดู“จริงๆ เรื่องนี้มันก็มีความยากหลายอย่างครับ ด้วยความที่พอมันเป็นหนังแนวสยองขวัญ ดรามา แล้วก็ด้วยโจทย์ที่พี่โขม (ก้องเกียรติ โขมศิริ) ผู้กำกับเขาอยากให้เป็น มันก็คือความท้าทายตรงที่ สุดท้ายเขาอยากจะทำซอมบี้ที่มันแตกต่างไปจากซอบบี้ที่เราเคยดูทั่วไปผมว่าสิ่งนี้คือการชาเลนจ์ก็สนุกดีในการที่เราได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน ตอนถ่ายทำเราสนุกการเล่นเป็นซอมบี้ ทำให้เห็นคุณค่าการเป็นมนุษย์“สุดท้ายพอเราต้องเล่นเป็นซอมบี้ในเรื่อง มันค่อนข้างจะเป็นสัดส่วนที่เยอะมากๆเพราะตอนนั้นที่เราเล่น พอมันต้องอยู่ในสภาพนั้นด้วยเมคอัพด้วยเอฟเฟกต์ มันทรมานนะ (หัวเราะ) ทรมานทั้งกายทั้งใจ มันอึดอัด มันรู้สึกแบบ...นี่เกิดอะไรขึ้น แล้วเวลาเราไปเล่น มันต้องมีความรู้สึกที่หลากหลาย ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มันรู้สึกเหนื่อยจังเลยบางทีพอเราล้างหน้าหลังถ่ายเสร็จ พอเห็นตัวเองกลับมาเป็นปกติ ก็รู้สึกว่าเฮ้ย... เราเป็นมนุษย์ตอนที่เราถ่ายอยู่ หรือตอนที่เราเล่นบทนี้ครับ”ต้องสวมบทเป็นซอมบี้ ทำให้ “อัด” ตกตะกอนถึงเรื่องนี้ได้อย่างลึกซึ้ง“ผมว่ามันก็มีผล เพราะตอนที่ถ่ายก็ทรมาน (หัวเราะ) ผมรู้สึกว่าหนึ่ง คือเรื่องเมคอัพ เราอยู่กับสิ่งนี้ทั้งวัน มันไม่มีความสบายตัวครับ ทุกอย่างมันไม่มีอะไรสบายเลย แต่เราต้องอยู่ พอเราเข้าหน้าเซ็ตไปเป็นซอมบี้ ก็คือเปลี่ยนตัวเองเป็นโหมดที่ไม่ใช่มนุษย์ปกติ แล้วต้องไปเล่นเป็นซอมบี้ที่เรามีความรู้สึกในหลายๆ เลเวลของตัวละคร มันเลยรู้สึกว่าพอเราไม่ได้เป็นมนุษย์ปกติ เราต้องอยู่ในร่างนี้ และเราเริ่มรีไทร์ว่านี่ไม่ใช่เราอีกต่อไป แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะรับมัน มันไม่ง่ายเลยการเป็นซอมบี้แม้จะความทรมานไปทั้งตัว แต่ไม่มีผลกับการทำงาน“ในมุมหนึ่งมันก็ช่วยส่งเสริมนะ พอเรามีเมคอัพ เราเห็นไม่ใช่แค่ตัวเรา แต่ว่าน้องๆ เพื่อนๆ ที่เป็นซอมบี้ด้วยกันอยู่ เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกของมนุษย์ เรารู้สึกว่าเรามีเพื่อน Your zombie. I’m zombie. We are zombie together. อะไรแบบนี้ เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกโอเค มันง่ายในการคอนเน็กกับตัวละคร พอเราเป็นแก๊ง เราก็ลุยไปด้วยกัน”มืออาชีพสุดๆ แม้ฝีมือการแสดงเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว แต่ “อัด” ก็ไปแคสติ้งเพราะอยากให้เกียรติคนทำงาน“ผมรู้สึกว่าจริงๆ แล้ว ทุกเรื่องเราควรจะให้เกียรติคนทำงาน กับผู้กำกับ กับทีมงานที่เขาเป็นคนครีเอตหนังเรื่องนั้นเรามาแคสฯ เราไม่ได้ถือตัว ว่าเราพิเศษกว่าใคร ผมรู้สึกว่านักแสดงก็คือนักแสดงเท่ากัน ในวันที่เราไปแคสฯ เราอยู่ในขั้นตอนของการตามหา ทุกคนเป็นนักแสดงเหมือนกันหมดเมื่อถามว่า วันที่ไปแคสติ้ง ความมั่นใจเต็มร้อยไหม เจ้าตัวก็บอกว่า เดิมทีต้องไปแคสฯ บทที่ “นนกุล” เล่นเขาบอกไม่เป็นไรอ่านเท่าที่มี เราก็อิมโพรไวส์เอาเลย เขาก็บรีฟคาแรกเตอร์เบื้องต้น เราก็เล่นไปเทคเดียว เขาก็บอกชอบให้เป็นหมอกมากกว่า หลังจากนั้นก็ให้แคสฯ เป็นหมอกในซีนอื่นๆ ตอนแรกเราก็ไม่ได้เห็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่พอเปลี่ยนเป็นเขา เราก็คิดว่ามีบางอย่างที่เป็นไปได้”สิ่งที่คิดว่าตัวเองเป็น “หมอก” ได้ คือความเป็นหัวกบฎซึ่งภายนอกผมอาจจะดูนิ่งๆ แต่จริงๆ ข้างในเราเป็นคนมีจุดยืนของตัวเอง อะไรที่เราไม่เห็นด้วยเราก็จะไม่เห็นด้วย พอเราไปเล่นเป็นหมอก เขาเลยรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงกัน”รู้จักกับ “นนกุล” ตั้งแต่สมัยอยู่ค่ายเดียวกัน “นาดาวบางกอก” แต่เพิ่งโคจรมาร่วมงานกันครั้งแรกก่อนหน้านั้นรู้จักกันมาแต่ไม่เคยได้ทำงานข้างหน้าด้วยกัน จะมีที่ผมทำเบื้องหลัง แล้วเขาอยู่ข้างหน้า แต่ว่าก็ดันมาเล่นเป็นพี่น้องที่มีความคิดคนละขั้ว คนละแบบ ซึ่งก็ใกล้เคียงกับชีวิตจริงครับ ที่คนละแบบ คนละสไตล์มันก็จะมาหาจุดนี้ที่เราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่มันอาจจะไม่ได้บอกรักกันผ่านคำพูด แต่มันจะไปอยู่ในการกระทำ อยู่ภายใน อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้มาเรียนรู้ร่วมกันตอนเวิร์กช็อปผมว่ามันคือความเป็นห่วงกันนั่นแหละ แต่ว่ามันเป็นความเป็นห่วงที่ไม่ได้แสดงออกตรงๆ อันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าคงน่าจะได้เห็นว่าจริงๆ มันคือพี่น้องที่มันรักกันแหละ แต่ว่ามันแสดงออกแบบที่ไม่ปกติก็ฝาก ช.พ.๑ สมรภูมิคืนชีพ นะครับ 1 สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ เป็นหนังที่ผู้กำกับและทีมงานนักแสดงทุกคนเต็มที่มากๆ เป็นหนังสยองขวัญ ดรามา ซอมบี้ ที่คิดว่าหลายๆ คนคงจะได้สัมผัสความสนุก ความสยอง ความดรามาในหนังเรื่องนี้ ก็ครบรสครับ”