ดาวตลกระดับตำนานประกาศ 'บอยคอต' โอลิมปิก เหตุรับไม่ได้ล้อเลียนศาสนาคริสต์

การแสดงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดนวิจารณ์อย่างหนักในส่วนที่มีการเดินแฟชั่นและการเต้นรำบนสะพาน Debilly Footbridge เหนือแม่น้ำแซน โดยมีดีเจ บาร์บารา บุตช์ เป็นผู้นำการแสดง ซึ่งมีนักแสดงจากหลากหลายเพศ อายุ และความสามารถ เข้าร่วมในโชว์คณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกปารีส 2024 กล่าวว่าฉากสะพาน "ถูกแปลงเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่ในค่ำคืนนั้น"แต่ผู้ชมบางคนเชื่อว่าฉากนี้เป็นการอ้างอิง และล้อเลียนภาพวาด "The Last Supper" ของเลโอนาร์โด ดา วินชี ซึ่งแสดงถึงภาพของ พระเยซู และสาวกในคืนก่อนที่จะถูกตรึงกางเขนซึ่ง ชไนเดอร์ วิจารณ์ส่วนนี้ว่าไม่เคารพต่อศาสนาคริสต์"ผมขอโทษต่อบรรดานักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของโลกทุกคน ผมขอให้พวกคุณโชคดี แต่ผมไม่สามารถรับชมโอลิมปิกที่ไม่เคารพศาสนาคริสต์และเฉลิมฉลองซาตานได้ ผมหวังว่าโอลิมปิกครั้งนี้จะมีผู้ชมเท่ากับ CSPAN (ช่องถ่ายทอดการประชุมสภา)" นักแสดงจากเรื่อง Deuce Bigalow เขียนบน Xโฆษกของโอลิมปิกปารีส 2024 บอกกับ Newsweek ว่า ผู้กำกับพิธีเปิด โทมัส จอลลี่ "ได้กล่าวหลายครั้งว่า พิธีเปิดออกแบบเพื่อเฉลิมฉลองความเป็นหนึ่งเดียว และการยอมรับต่อกลุ่มคนทีแตกต่าง"ไม่มีความตั้งใจที่จะเยาะเย้ยหรือดูหมิ่นใครในงานของผม ผมต้องการสร้างพิธีที่ซ่อมแซม ปรองดอง และยืนยันคุณค่าที่เป็นของสาธารณรัฐของเรา" จอลลี่กล่าวผ่านโฆษกอีกคนหนึ่งที่วิจารณ์ส่วนนี้คือ จิลเลียน ไมเคิลส์ เทรนเนอร์ชื่อดังจากรายการ The Biggest Loser ที่กล่าวว่า"เราเรียกร้องการยอมรับ และความเคารพ แต่กลับเยาะเย้ยสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคริสเตียนกว่า 2 พันล้านคน ความขัดแย้งและความไม่เข้าใจแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี เราโกรธเมื่อฝ่ายขวาสุดโต่งโจมตีเรา แต่เรากลับทำแบบนี้ซะเอง" เธอเขียนบน X