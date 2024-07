พร้อมหรือยัง !? กับการกดบัตร THE CONCERT Present "ARMCHAIR Original Concert" เปิดขาย 2 สิงหาคม นี้ เช็คผังที่นั่ง ช่องทางกดบัตรที่นี่

ล่าสุดหลังจากเพจ ARMCHAIR POP BAND ได้ปล่อยภาพโปสเตอร์เก้าอี้ พร้อมผังที่นั่งออกมาก็เรียกเสียงฮือฮา !!จากแฟนเพลงที่เตรียมล็อควันรอและเตรียมวอร์มนิ้วกดบัตรคอนเสิร์ตวง ARMCHAIR กลับการมารวมตัวกันอีกครั้งแบบฟูลวงของ 4 หนุ่ม โย่ง อนุสรณ์ มณีเทศ (ร้องนำ/กีตาร์) , อ้วน อธิษว์ ศรสงคราม (คีย์บอร์ด/ฟลุต) , ผึ้ง จตุตถพงศ์ รุมาคม (กีตาร์) , จ้อ พีระพล ลีละเศรษฐกุล (เบส/แช็คโซโฟน) สำหรับในคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบที่มี Line Up พวกเราทั้ง 4 คน จะได้ร่วมเล่นด้วยกันครั้งสุดท้าย ใน THE CONCERT Present "ARMCHAIR Original Concert"งานนี้เตรียมตัวปักหมุดล็อกวันกดบัตรกันได้ โดยสามารถตรวจสอบวัน-เวลา สถานที่จัดคอนเสิร์ต พร้อมทั้งวันเปิดจองบัตร ราคาบัตรคอนเสิร์ต และช่องทางการจองที่นี่เพียงรอบการแสดงเดียวเท่านั้นสำหรับ THE CONCERT Present "ARMCHAIR Original Concert" ในวัน เสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2567 เวลา 19.00 น. สถานที่ : THUNDER DOME MUANG THONG THANI ราคาบัตร (บาท) : 4,500 / 3,500 /3,000 / 2,500 / 1,800 บาท และ เฉพาะบัตร 4500 บาท จะได้รับเสื้อยืด LIMITED EDITION และ POSTER พร้อมลายเซ็นต์ สมาชิกครบวง (เฉพาะงานนี้เท่านั้น) เปิดจำหน่ายบัตรวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปผ่านทาง The Concert Application (สามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android) หรือ www.theconcert.com เท่านั้น