ฟาดเดือด! แด๊ดดี้ตัวตึง กับตัวมัมท๊อปเทียร์ นำก๊วนคู่ซี้คู่ปรับแทคทีมกัน(หยุม)หัว! ใน ‘อำพลฟูดส์ พรีเซนต์ วาไรตี้ซีรีส์คอนเสิร์ต ยัยตัวร้ายกับนายหัวโจก’

ทำเอาเวทีเดือด!ขั้นสุด เมื่อแด๊ดดี้ตัวตึงแห่งตึกอาร์เอส ‘เต๋า สมชาย’ กับตัวมัมท๊อปเทียร์ ‘ปาน ธนพร’ นำก๊วนคู่ซี้คู่ปรับต่างขั้วอย่าง ‘ธามไท - โฟร์ ศกลรัตน์, เบน ชลาทิศ - มาเรียม เกรย์, ตั้ม วราวุธ - ซานิ นิภาภรณ์, นุ๊ก ธนดล - จ๊ะ นงผณี’ ที่เรียกว่าเป็นการรวมศิลปินปากแจ๋วที่สุดของวงการให้มาปะทะทั้งเสียงร้อง และฟาดคารมกันอย่างดุเดือดเผ็ดมันส์ ใน ‘อำพลฟูดส์ พรีเซนต์ วาไรตี้ซีรีส์คอนเสิร์ต ยัยตัวร้ายกับนายหัวโจก’ เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ณ UOB LIVE ชั้น 6EMSPHEREโดยบรรยากาศความสนุกเริ่มเปิดฉากหยุมหัวกันตั้งแต่เพลงแรก เมื่อตัวแด๊ดกับตัวมัม ‘เต๋า สมชาย - ปาน ธนพร’ ออกมาในเพลงแปลง ‘หนุ่มเต๋า สาวปาน’ ก่อนจะพูดคุยทักทายแฟนเพลงในฮอลล์อย่างเป็นทางการ แล้วส่งต่อลูกทีมให้ออกมาถ่ายทอดเรื่องราวซีรีส์แนวแอบรักผ่านบทเพลง ‘ชอบคืนนี้’ เวอร์ชันเพื่อนซี้เสียงเลี่ยมทอง ‘เบน ชลาทิศ - มาเรียม เกรย์’ และ ‘ใจละเมอ’ เวอร์ชันคู่คารมดี ‘จ๊ะ นงผณี - นุ๊ก ธนดล’ ที่มาพบกันบนเวทีครั้งแรกก็ทำเอาแฟนคลับส่งเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ก่อนจะเข้าสู่ช่วงของความรักที่อาจจะกำกวมไม่ชัดเจนกับเพลง ‘ตรงไหนของหัวใจเธอ และ ตกลงเราเป็นอะไรกัน’ เวอร์ชันเพื่อนรักสุดฮาดีกรีแชมป์ ตัวตึงพิธีกรคู่หูแห่งยุค ‘ซานิ นิภาภรณ์ - ตั้ม วราวุธ’ จนมาถึงคู่ที่ไม่มีอะไรที่ลืมบอก ‘โฟร์ ศกลรัตน์ - ธามไท’ ที่ออกมาในเพลงงอนและง้อ ‘จีบได้แฟนไม่รัก, รักกว่านี้ไม่มีอีกละ (No More)’ ร้อนถึงตัวมัม ‘ปาน ธนพร’ มาช่วยบอกว่า ‘รักได้รักไปแล้ว’เวอร์ชัน feat. ‘โฟร์ ศกลรัตน์’ ส่วนตัวแด๊ด ‘เต๋า สมชาย’ ก็ไม่น้อยหน้าออกมาโชว์ลีลาท่าเลื้อยแบบไฟลุกในเพลง ‘HIT ME UP’ ประกบ ‘ธามไท’ เรียกเสียงซู้ดปาก!ไปทั้งฮอลล์เรื่องราวความสัมพันธ์มาถึงขั้นผัวเมียละเหี่ยใจ ที่ออกไปทางเมียหลวงหวงสามีกับเพลง ‘ตบมือข้างเดียว, รักแท้แพ้ใกล้ชิด, เบอร์นี้...ไม่มีคนของเธอ’ และเมดเล่ย์ ‘หวง, นรกในใจ, ขอเลวแค่นี้, ทรมาน’จากทีมเมียหลวง ‘ปาน ธนพร, ซานิ นิภาภรณ์, มาเรียม เกรย์, เบน ชลาทิศ’ฟากฝั่งฝ่ายชายก็ขอระบายความในใจกันบ้าง ผ่านบทเพลง ‘หลงทาง, ถามคำสุดท้าย, คนเก่ง’ ตามด้วยเมดเล่ย์ ‘ยอมจำนนฟ้าดิน, ระหว่างเราคืออะไร, กบ, กระจกร้าว’ แต่พอเข้าบทสรุปความรักของผู้ชายก็ไม่พ้นเหตุผล ‘รักสนุก’ จากทีมหนุ่มสำราญในร้านเหล้า ‘เต๋า สมชาย, นุ๊ก ธนดล, ธามไท, ตั้ม วราวุธ, เบน ชลาทิศ’แอบมาฟังความรู้สึกที่ฝ่ายหญิงเค้าเล่าปรับทุกข์กันในปาร์ตี้ชุดนอนกับเพลง ‘เรื่องง่ายๆ (ที่ผู้ชายไม่รู้), ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจ, ปากอย่างใจอย่าง’ พร้อมเมดเล่ย์ ‘รักสามเศร้า, ผู้หญิงลืมยาก, จะโกหกกันไปถึงไหน, นิสัยฉันเปลี่ยนตามสันดานเธอ’ ที่สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปคือ ‘ไม่รักเธอ Love You No More’ สไตล์เพื่อนหญิงพลังหญิงอย่าง ‘ปาน ธนพร,โฟร์ ศกลรัตน์, มาเรียม เกรย์, จ๊ะ นงผณี, ซานิ นิภาภรณ์’มาถึงบทสรุปความสัมพันธ์ผ่านซีรีส์วาไรตี้คอนเสิร์ตชวนหยุมหัว ด้วยเพลงมันส์ๆ อย่างเมดเล่ย์ ‘สมชายฯ (สมชายจดปลายเท้า), บอดี้การ์ด, ม้ามืด’ จาก ‘เต๋า สมชาย, ตั้ม วราวุธ, นุ๊ก ธนดล,เบน ชลาทิศ’ ตามด้วย ‘จับไมค์...ใจมา’ เวอร์ชัน ‘ปาน ธนพร, มาเรียม เกรย์’ ก่อนจะไปถึงคำถามคาใจที่หลายคนก็แอบลุ้นสำหรับคู่ ‘โฟร์ ศกลรัตน์ - ธามไท’ ที่ออกมาเรียกเสียงกรี๊ดลั่นในเพลง ‘อยากได้แฟนเก่าเพิ่มมั้ย, แฟนพันธุ์ท้อ (Spy)’ เวอร์ชัน feat. ‘เต๋า สมชาย, ปาน ธนพร’ส่งท้ายความความสนุกความมันส์ให้แฟนเพลงลุกขึ้นมาเต้นกันแบบไม่ซ้ำกับเพลง ‘รักต้องเปิด(แน่นอก)’ เวอร์ชัน ‘ซานิ นิภาภรณ์, เต๋า สมชาย, นุ๊ก ธนดล’ และ ‘เมร่อน’ เวอร์ชัน ‘จ๊ะ นงผณี, ปาน ธนพร, ตั้ม วราวุธ’ ตามติดด้วย ‘เห็นนางเงียบๆ ฟาดเรียบนะคะ’ จากทีมหญิง และ ‘แช่แวบ (ไม่อยากเป็นพระ)’ จากทีมชาย ก่อนจะฝากเพลงปิดท้าย ‘เหงา...เข้าใจ’ จากศิลปินทั้ง 10 คนบนเวทีซึ่งนอกจากจะเป็นการปิดฉากความสนุกให้กับแฟนเพลงที่โตมากับอาร์เอสแล้ว ยังได้เติมเต็มความรู้สึกอิ่มเอมใจ และความประทับใจให้กับเพื่อน ๆ ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย แต่ใจพร้อมสนุกเต็มร้อยจาก ‘โครงการกาลพลิก (กาน-พลิก) มูลนิธิกระจกเงา’ ที่รวมตัวมากับคู่หูจำนวนกว่า 50 คน เพื่อมาร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความสุขจากเสียงเพลง ภายใต้ ‘RS Have a Seat’ โครงการที่กลุ่มธุรกิจในเครือ อาร์เอสกรุ๊ป ได้ร่วมมือกันมอบพื้นที่ความสุข และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคนต่อไป