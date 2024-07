“โอปอล สุชาตา” ร่วมแชร์ความสวย Beauty Insightful มิติใหม่แห่งการยกกระชับในปี 2024 ด้วย CFU-Èlife จากBiotec Italia

ปรากฎตัวมาด้วยความสวยสมมงกับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2024 สำหรับ “โอปอล – สุชาตา ช่วงศรี” ตัวแทนสาวไทยที่จะไปพิชิตตำแหน่ง Miss Universe 2024 ในปลายปีนี้ โดยล่าสุด “โอปอล สุชาตา” ที่มาพร้อมมงกุฎและสายสะพาย Miss Universe Thailand 2024 ก็ได้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในงาน "The New Generation of High-Intensity Focused Ultrasound" ที่บริษัท AESLA จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทางด้านความงามและเวชสำอางชั้นนำครบวงจร ได้จัดขึ้น ในรูปแบบงานดินเนอร์ที่ร้านอาหารอิตาเลียน Acqua Italian Fine Dining Restaurant เพื่อเผยถึงนวัตกรรมใหม่ CFU Èlife จากแบรนด์ Biotec Italia ซึ่งเป็นมิติใหม่แห่งการยกกระชับและปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด แต่มอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีCenterless Focused Ultrasoud ที่สามารถส่งพลังงานลงสู่ชั้นผิวที่ต้องการได้อย่างเฉพาะเจาะจง ไม่ก่อให้เกิดความร้อนสะสมที่ผิวชั้นบน ลดความเสี่ยงในการเบิร์นของผิว ลดความเจ็บ โดยสามารถส่งพลังงานลงไปได้ลึกถึงชั้นSMAS เพื่อยกกระชับใบหน้า และกระชับเรือนร่างได้ในเครื่องเดียวโดย “โอปอล สุชาตา” Miss Universe Thailand 2024ได้รับเชิญมาเป็นแขกคนพิเศษ เพื่อมาร่วมพูดคุยในช่วง“Beauty Insightful Sharing” ถ่ายทอดความสวยที่ไม่ได้มีแค่ภายนอก แต่ยังให้ความสำคัญกับความสวยจากภายในด้วย นอกจากนี้ก็ยังมี นักแสดงหนุ่มหล่อ “ออกัส - วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์” พร้อมด้วย “แม่ปุ้ย-ปิยาภรณ์แสนโกศิก” และ “ดีเจพุฒ - พุฒิชัย เกษตรสิน” รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินงานนอกจากนี้ก็ยังมีช่วง “Sharing Session” ของบรรดาแพทย์ KOL ประกอบด้วย ผศ.พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์, ผศ.พญ.รัมภา หลินปิยวรรณ์, พญ.วรนรี วินะยานุวัติคุณ, พญ.กรวิกกา พัฒนะปราน ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์และเทคนิคในการใช้งานเครื่อง CFU-Èlife รวมถึงอัปเดตเทรนด์ความงามที่สอดคล้องกับจุดเด่นของเทคโนโลยีCenterless Focused Ultrasound ทั้งในแง่ของหลักการทำงาน ประสิทธิภาพในการใช้งาน มุมมองด้านการศึกษาและการวิจัยทางการแพทย์ รวมถึงมุมมองในการต่อยอดเชิงธุรกิจ ถือเป็นการยกระดับและขับเคลื่อนวงการแพทย์ด้านความงามในประเทศไทย