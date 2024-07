“MORE NINE” นำเพลง “ทารุณ” ของศิลปินยุค 90 วง “Karamail” มา Rearrange ใหม่ในสไตล์ “ป็อปร็อค”

ผ่านปี 2567 มาครึ่งปีสำหรับศิลปินวง “MORE NINE” สมาชิกในวงประกอบไปด้วย เพลง - ภาวัต ทองน้อย (นักร้องนำ), โก๊ะ - เอกลักณ์ ป้อมทอง (กีตาร์), เพชร - เศรษฐีเพชร อ่ำสำอางค์ (เบส), แม็ก - กรวิชญ์ ตันชื่น (กลอง) กับสองซิงเกิลที่ปล่อยไป เพลง “อีกแค่สักวันเดียวก็พอ” และเพลง “กระต่ายกับเต่า” จากการแต่งของนักแต่งเพลงมือหนึ่งอย่าง ฟองเบียร์ ซึ่งผลตอบรับดีเกินคาด มีแฟนเพลงมาติดตามพวกเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุด “MORE NINE” ได้หยิบเอาเพลงศิลปินยุค 90 ของวง “Karamail” เพลง “ทารุณ” มา Rearrange ใหม่ในสไตล์ของตัวเอง แม็ก - กรวิชญ์ ตันชื่น (กลอง) พี่ใหญ่ของวงเล่าถึงที่มาการทำงานครั้งนี้ว่า“จริงๆ เพลงทารุณเวอร์ชั่นเดิมเป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากอยู่แล้วนะครับ พวกเรา MORE NINE ชื่นชอบเพลงนี้เพราะด้วยเนื้อหาเพลง เมโลดี้ การร้องและการเรียบเรียง มันทำให้เราได้ยินความเป็นร็อคในแบบของเรา แล้วเพลงนี้มาในช่วงที่เราเริ่มเล่นดนตรีใหม่ๆ ครับผม ทำให้เรานึกถึงบรรยากาศเก่าๆ ซึ่งการทำงานเพลงนี้ใช้เวลาไม่นานครับ อย่างที่เราได้บอกไว้ว่าเวอร์ชั่นเดิมของเค้ามีหลายอย่างที่ดีอยู่แล้ว เราแค่มาเติมรายละเอียดดนตรีในแบบของเราใส่เพิ่มไป รายละเอียดของดนตรีหลายๆ อย่างในต้นฉบับเรายังรักษาไว้ เพราะมันมีเอกลักษณ์ แต่เราเพิ่มความโกรธ ความเจ็บปวด ความหนักแน่นในแบบของเราลงไป เพลงนี้ก็มีถ่ายทำเอ็มวีเป็นไลน์ซิงค์ไว้ครับ ถ่ายกันยาวๆ เลยครับ เลิกกองตี 3 กว่า สุดท้ายนี้ฝากติดตามพวกเรา เพลง “ทารุณ” ในเวอร์ชั่นของ MORE NINE ไว้ด้วยนะครับ ผมว่าเนื้อหาสะใจ น่าจะโดนใจใครหลายคนที่กำลังอยู่ในความเจ็บปวดกับความรัก ที่ถูกคนที่เรารักทำร้ายอย่างเจ็บปวดและทารุณ นอกจากนี้แล้วสำหรับซิงเกิลใหม่ก็กำลังลุยทำงานกันเต็มที่นะครับ หลังเพลง “ทารุณ” เราจะมีปล่อยออกมาให้ฟังกันต่อเลย ปีนี้เจอกับ MORE NINE ตลอดปีแน่นอนครับ”ติดตามรับชมรับฟังเพลง “ทารุณ” เวอร์ชั่นของ MORE NINE ได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไปทาง Youtube: Inning Record และส่งกำลังใจให้วง MORE NINE ได้ทุกช่องทางโซเชี่ยล FB, IG, TIKTOK: MORE NINE