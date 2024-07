วิกฤต “ละครไทย” จะหนีตายไปทางไหน? (คลิป)

กลายเป็นประเด็นที่แฟนๆ ต่างพากันสนใจ หลังจากที่มีข่าวว่า ช่อง 3 ชะลอการถ่ายทำละครในช่วงครึ่งปีหลังปี 67 ทั้งหมด มีการคืนคิวผู้จัด นำละครเก่ามารีรัน ทั้งนี้ช่อง 3 ให้เหตุผลว่า มีละครสต็อกในช่องค่อนข้างมาก จึงจำเป็นต้องให้เรื่องใหม่ๆ ของช่องที่จะเปิดและเพิ่งเปิดขยับเลื่อนออกไปซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่ช่อง 3 แม้แต่ช่อง 8 ก็มีการชะลอการสร้างละครเช่นเดียวกัน ส่วนช่อง 7 ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ทุกวันนี้มีแต่ละครรีรัน ส่วนช่องวัน 31 ที่ดูมีภาษีดีกว่าใครเพื่อน เพราะละครสร้างทั้งปรากฎการณ์และเรตติ้ง มีละครหลายเรื่องที่กำลังถ่ายทำ แต่หลังจากละครสงครามสมรส มีการนำละครเก่ามารีรัน ก็ทำให้หนาวๆ ร้อนๆ ไม่น้อยเหมือนกันต้องยอมรับว่า ตั้งแต่เมืองไทยรู้จัก เทคโนโลยีดิจิทัล วงการทีวีบ้านเราก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่ตั้งเป้ากันว่าการมาของดิจิทัล จะทำให้เจ้าของช่องรวย มีเงินไหลเข้า แต่ถึงวันนี้ ทุกอย่างก็พิสูจน์แล้วว่า “คิดผิดถนัด” หลายช่อง “สาหัส” อย่างที่คาดไม่ถึง ช่องที่เหลืออยู่ ต้องพลิกกลยุทธ์เลือดตาแทบกระเด็น เพราะเม็ดเงินโฆษณาที่อยู่ในภาวะชะลอตัวตามเศรษฐกิจ รวมทั้งมีแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่จ่ายค่าโฆษณาได้ถูกลงเป็นทางเลือกใหม่ๆ จ่ายถูกกว่าเดิม แต่ได้รับผลตอบรับที่ดีกว่า ทำให้เกิดการเทช่องใหญ่ ไปพึ่งบริการเหล่าอินฟูลเอนเซอร์ หรือช่องยูทิวบ์แทน ไหนจะพฤติกรรมการรับคอนเทนต์คนดู ที่เปลี่ยนไป เดาทางได้ยากขึ้นกลายเป็นประเด็นในการถกเถียงว่า “ทำไมคนยุคใหม่ถึงไม่ดูละคร” และ “เหตุใดละครไทยสู้ละครเกาหลีไม่ได้” หรือ “ละครจะถึงยุคสูญพันธุ์หรือไม่” แต่ที่แน่ๆ ยุคนี้คนดูไม่ใช่ “ของตาย” มีสิทธิ์เลือกรับคอนเทนต์จากหลายแพลตฟอร์มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เน็ตฟลิกซ์ สตรีมมิ่ง แม้ผู้จัดจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย แต่หัวใจหลักละครก็ยังเป็นบทโทรทัศน์ หรือบทละคร แต่เพราะที่ผ่านมา ละครทีวีมักถูกตีกรอบจากกสทช. หลายเรื่องที่ไม่สามารถแตะต้องได้ ทำให้เนื้อหาละครวนเวียนแต่เรื่องซ้ำซาก อย่างเรื่องผัวเมีย แย่งชิงความรัก วนอยู่แต่บทประพันธ์เก่าที่นำมาสร้างใหม่ เหมือนหนังเก่าฉายซ้ำๆ รู้เรื่องรู้ราวหมดแล้ว ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้น ทั้งน่าเบื่อ และไร้ซึ่งความแปลกใหม่ต้องยอมรับว่าละครในจอทีวี ถูกควบคุมด้วยกฎยิบย่อย ดาราไม่ดึงดูดมากพอ โฆษณาก็ไม่ซื้อ ชีวิตคนทำทีวีที่ถูกกำหนดชะตาด้วยสปอนเซอร์ จึงทำให้เสียเปรียบแพลตฟอร์มอื่นเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีกฎกติกา กสทช. ครอบให้อยู่ในกรอบที่คนทุกเพศทุกวัยดูได้ ยิ่งทำให้ละครในจอ ไม่สามารถเล่าเรื่องราวฉีกออกไปได้ ไม่สามารถเจาะให้ลึกถึงความเน่าเฟะของหลายๆ วงการได้ หลายเรื่องยิ่งแตะต้องไม่ได้ ขณะที่แพลตฟอร์มอื่น กล้าพูด กล้านำเสนออย่างไร้ขีดจำกัด สำหรับเรื่องนี้ วงในเผยว่าผู้ใหญ่ไม่ได้นิ่งนอนใจ กำลังหาทางช่วยเหลือ แต่ทุกอย่างล้วนต้องใช้เวลาทั้งนั้นช่อง 3 ถือเป็นช่องที่ทำทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอด นอกจากคืนคิวผู้จัด ชะลอการผลิตละคร จะเห็นได้ว่าระยะหลัง ช่อง 3 หันมาจัดแฟนมีตติ้งเป็นจำนวนมาก ด้วยนักแสดงช่อง 3 ยังเป็นจุดแข็ง มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่น รวมทั้งเริ่มมีการตลาดในรูปแบบใหม่ ชูกลยุทธโปรโมตละคร พร้อมขายสินค้าไปด้วย ที่เห็นชัดๆ คือละครชุด “ดวงใจเทวพรหม” ที่มีการตลาดพ่วงการขายน้ำหอมชุด “เซนส์ ออฟ เทวพรหม เพอร์ฟูม คอลเลกชั่น” และได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมช่อง 7 เป็นช่องที่วนอยู่กับละครรีรัน อยู่ได้เพราะกินบุญเก่า ภาพรวมละครช่อง 7 ดรอปลงไปมากมาหลายปีแล้ว ละครไม่ทำเรตติ้งเหมือนเดิม ไร้ดาราที่เป็นแรงดึงดูด คนส่วนใหญ่แทบไม่รู้จักดาราช่อง 7 แม้ช่อง 7 มีนางเอกแม่เหล็กอย่าง “อั้ม พัชราภา” แต่ก็รับบท “เดอะแบก” ที่แบกแทบไม่อยู่ บทละครมักโดนวิจารณ์ยับว่า “โบราณและไม่พัฒนา” จนมีคนเคยตั้งคำถามว่า “ผู้บริหารเขาทำอะไรอยู่?”ช่วงหลังๆ ช่อง 7 เริ่มปฏิบัติการพลิกวิกฤต โดยจับดาราดังมาไลฟ์ขายของ พระนางระดับตัวท็อปต้องมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองเพื่อหารายได้ และหักเปอร์เซ็นต์ คนแรกที่เห็นชัดๆ ก่อนหน้านี้คืออั้ม พัชราภา ที่ต้องมาไลฟ์ขายสินค้าเป็นครั้งแรก จนฮือฮาไปทั้งเมือง เพราะไม่เคยเห็นอั้ม พัชราภา ต้องลุกมาทำอะไรแบบนี้มาก่อน แถมแว่วว่าพระเอกคนต่อไปที่ต้องทำแบบนี้คือ เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ ตามมาด้วย มิกค์ ทองระย้าซีรีส์ “สืบสันดาน” (Master of the House) 2024 ซีรีส์แนวลึกลับดรามา เจ้าพ่อธุรกิจเพชรตายอย่างปริศนา สงครามเฉือนคมเพื่อแย่งชิงหกองมรดกจึงปะทุระหว่างทายาทผู้เหี้ยมโหด และสาวใช้ที่พ่อเพิ่งแต่งงาน สตรีมมิ่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมทางเน็ตฟลิกซ์ ออนแอร์ได้ไม่นาน เว๊บไซต์ FlixPatrol ซึ่งจัดอันดับคอนเทนต์สตรีมมิ่งจากแพลตฟอร์มทั่วโลก ก็ได้ออกมาเผยว่า “สืบสันดาน” ถูกรับชมในประเภท TV Show มากเป็นอันดับ 2 ของโลกแล้วทำไมสืบสันดาน ซีรีส์สัญชาติไทย ถึงมีคนดูทั้งโลก ทั้งที่เป็นซีรีส์รสชาติเก่า น้ำเน่าสไตล์ไทยๆ สูตรสำเร็จสไตล์ละครค่ายกันตนา อีกทั้งไม่ใช่พล็อตใหม่ เพราะคนไทยก็คุ้นเคยกับซีรีส์ I HATE YOU, I LOVE YOU, เลือดข้นคนจาง, ด้วยรักและหักหลัง มาก่อนอยู่แล้ว แต่ทำไมสืบสันดาน ถึงกลายเป็นซีรีส์ที่ซัคเซสขึ้นมาได้??