“ญดา นริลญา” ทุ่มเกินร้อย “สืบสันดาน” จนมีภาวะทางจิต! โป๊เปลือยพึ่งสแตนอิน - ไม่ใช่ตัวเอง

กำลังได้รับฟีดแบ็กที่ดี และถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก สำหรับซีรีส์ “สืบสันดาน” ฉายทางเน็ตฟลิกซ์ งานนี้นางเอกอย่างสุดปลื้มปริ่ม ล่าสุดได้เปิดใจระหว่างมาร่วมแสดงในกิจกรรม “ทั่วหล้า เทิดไท้ ถวายใจสดุดี” ยอมรับว่าคุ้มค่าความทุ่มเท ถึงขั้นตอนแสดงมีภาวะทางจิต“ฟีดแบ็กดีมากค่ะดีใจมาก เกินคาดมากค่ะ เพราะตอนนั้นที่เราถ่ายทำกันไป ก็คือเราไม่รู้หรอกว่าฟีดแบ็กมันจะออกมาเป็นยังไง เราก็ทำเต็มที่ไปแค่นั้น แต่ว่าโชคดีที่ได้ผู้กำกับ ได้ทีมที่เก่งมากๆ และโปรดักชั่นที่ลงทุน”คนชื่นชมฝีมือการแสดงคนรอบข้างจะถามตลอดว่าช่วงนี้เป็นอะไร เพราะนิสัยมันเปลี่ยนไปหมดเลย เพิ่งมานึกออกช่วงที่เริ่มโปรโมต แล้วเราได้พูดถึงเรื่องนี้ย้ำๆ จำได้ว่าช่วงนั้นเหมือนเรามีอาการแพนิก โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเรื่องนี้แหละ ยังไม่ได้พบหมอเลยคะ ตอนนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ย (หัวเราะ)เรายังอินอยู่ค่ะแล้วคนที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือคนในครอบครัว คุณแม่ก็บอกว่าช่วงนั้นที่ถ่ายทำเราเงียบมาก เวลาที่เรานั่งอยู่คนเดียว เรามีอาการเหม่อลอย แววตาก็ดูเศร้าๆ พอใครถามอะไรไปแล้วเราเงียบ ไม่ยอมตอบ ไม่ยอมพูด เพราะตัวละครไข่มุกมันเป็นแบบนั้นคะ แต่หนูไม่รู้ตัว พอเป็นตัวละครมากๆ จนไม่มีเวลาเป็นตัวเอง มันก็เลยมีภาวะทางจิตใจ แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ ดีขึ้นเพราะคนรอบข้างช่วย”ไม่คิดว่าจะมีคนชื่นชมขนาดนี้ “นุสบา ปุณณกันต์” ไถฟีดจนตาบวม ไม่เคยเป็นมาก่อน“ตอนถ่ายทำก็คุยกับนักแสดงตลอดพี่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลย ตลกมาก แล้วพี่นุสเขาเรียบร้อยมากๆ ตัวหนูก็นั่งอ่านฟีดแบ็กเหมือนกัน ก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดชื่นชมหนู เหมือนหนูก็คิดว่าทำเต็มที่ไป ไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาโดดเด่นหรืออะไร ไม่ได้คิดเอาไว้เลย”ฉากโป๊เปลือยพึ่งสแตนอิน ไม่ใช่ตัวเองที่ท่านเจ้าสัวเอาน้ำมาราด อันนั้นเป็นหนูเล่น แต่นอกนั้นที่เป็นฉากโป๊เปลือยไม่ใช่หนูคะ”เผยฉาก Long Take เปลี่ยนอารมณ์ในพริบตา คนชมเยอะ บ้านเราไม่ค่อยใช้วิธีนี้“หนูต้องเปลี่ยนอารมณ์แบบชั่วพริบตาเดียว แบบกระพริบตาแล้วลืมตามาก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ เปลี่ยนความรู้สึกว่ามันจะเวิร์กไหม เพราะเป็นการถ่ายทำที่ในบ้านเรายังไม่ค่อยได้ใช้วิธีนี้กันเยอะ ก็เหมือนเป็นความกล้า ความเสี่ยงเหมือนกัน หนูไม่เคยเปลี่ยนอารมณ์ภายในกระพริบตาเดียวแต่เราเทกไม่เยอะจริงๆ หนูรู้สึกว่าหนูสามารถคอนโทรลเรื่องความรู้สึกได้ อินเนอร์ได้ แต่ด้วยความที่มันเป็นฉากงานศพ แล้วหนูจะต้องน้ำตาคลอมาตลอด หนูก็พยายามจะกลืนน้ำตาให้มันไหลย้อนไป แล้วกลับมาสดใส อันนี้ยากมาก หนูไม่รู้เหมือนกันว่ามันออกมาได้ยังไง”ไม่เห็นคลิป “ลีน่าจัง” วิจารณ์แรง เคารพทุกความคิดเห็น“หนูยังไม่เห็นคลิปเลย แต่เหมือนมีคนบอกว่าพี่ลีน่าจังพูดถึง หนูยังไม่ได้ดูคลิป แต่ก็เคารพทุกความคิดเห็นคะ หนูว่าในการถ่ายทอดออกไป มันเป็นภาพยนตร์และเป็นศิลปะ ก็สามารถตีความออกไปได้หลากหลายรูปแบบ มันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบอยู่แล้วที่ผ่านมา เราก็ต้องรับคำติชม”เตรียมโปรโมตต่างประเทศ“ก็น่าจะมีนะคะ เดี๋ยวไว้ได้ไปแน่ๆ แล้วค่อยมาบอกกัน แต่มีอินเตอร์แฟนเยอะมากค่ะ จริงๆ ที่หนูเซอร์ไพรส์มากก็ได้แฟนคลับที่เหนียวแน่นมากขึ้น”รับสร้างแรงกระเพื่อมให้ซีรีส์ไทย ฝีมือคนไทยมีศักยภาพ ต้องไปถึงระดับโลกแต่ตอนที่เราถ่ายทำ หรือว่าตอนที่เราได้เห็นผลงาน ก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนไทยสามารถไปถึงระดับโลก ระดับสากลได้จริงๆ ก็เรียกว่าเหมือนเดิมเชื้อเพลิง เติมไฟให้กับคนทำงานด้วย เรียกว่าสร้างแรงสั่นสะเทือนให้คนไทยรู้ว่าของไทยเราก็มีดี จะได้ดูกลับมาดูแลมาสนับสนุนหนังไทยด้วยคะ”ซีซั่น 2 มาไหมไม่รู้ ให้ติดตาม“ไม่รู้ (หัวเราะ)เพราะหนูเป็นคนซีเรียสมากๆ ในเรื่องของการตีความบท ตีความตัวละคร อย่างที่ทุกคนได้เห็นกัน ตั้งแต่ร่างทรงที่เป็น อีมิ้ง แล้วก็มาขวัญฤทัยเป็น ไอ้ทัย พอมาสืบสันดานเป็น ไข่มุก ถ้าสังเกตดูคือหนูจะแยกคาแรกเตอร์ให้มันแตกต่างชัดเจน พยายามจะทำให้ได้ รู้สึกว่าไม่อยากให้คนดูเห็นเรา ว่าณดาแสดงเป็นญดาไปทุกเรื่องเลย อยากให้เขารู้สึกว่าเราเป็นตัวละครนั้นจริงๆ”หลังจากนี้จะเลือกบทที่แตกต่างจากเดิมชอบความท้าทาย“ใช่คะอยากเล่นอะไรที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อน ถามว่าเลือกยังไง หนูก็จะดูบทก่อนว่าบทน่าค้นหาไหม แล้วตัวหนูมีไฟอยากจะเล่นหรือเปล่า ส่วนใหญ่หลักๆ มาจากความรู้สึกหนูเลยคะที่มันเผยแพร่การรำได้ก็น่าจะดี อย่างละครก็ยังอยากเล่นเป็นลิเกเลย”แฮปปี้บัตรแฟนมีตฯ เทวพรหม Sold out แล้ว“Sold out แล้วเหรอ ดีใจจังแล้วหลายๆ คนก็มาคาดหวังส่าหนูจะเต้น ยายแล่ม หรือเปล่า ก็รอดู (หัวเราะ) หรือ นปโปะหม่ำๆ”