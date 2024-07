4 ปีที่ท้าทายและอดทน “ฌอน” เฮดังๆ ศาลยกฟ้องคดีเงินบริจาคช่วยไฟป่า ลั่นผมไม่มีความผิด!

เฮดังๆ เลยทีเดียว สำหรับไลฟ์โค้ชชื่อดังที่ถูกฟ้องกรณีเงินบริจาคช่วยไฟป่า กลายเป็นข่าวอื้อฉาวไปเมื่อ 4 ปีก่อน ล่าสุดวันนี้เจ้าตัวออกมาเผยว่าศาลนนทุบรียกฟ้องแล้ว“I’ve been fighting a silent battle for the last 4 years… today the court dismissed all charges and ruled “not guilty”.วันนี้ที่ผมอดทนรอคอยมาตลอด 4 ปีศาลนนทบุรีพิพากษายกฟ้องAll the allegations and rumors have been proven wrong. The truth is, I did help with forest fire prevention in northern Thailand and I did help hospitals during covid 19.The last 4 years have been tough but as the saying goes “tough times don’t last, tough people do.” I can’t wait to tell you guys all about it.วันนี้ที่ผมอดทนรอคอยมาตลอด 4ปีศาลนนทบุรีพิพากษายกฟ้องจากความเป็นจริง คือ ผมได้นำเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับมาจากการบริจาคของทุกท่านไปช่วยเรื่องไฟป่าแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยความเคารพต่อศาล 4 ปีที่ผ่านมาท้าทายมากๆ สำหรับผม และครอบครัว ขอบคุณทุกกำลังใจ ครอบครัว เพื่อน แฟนๆ ที่ไม่แม้แต่สงสัยในตัวผม ทุกคนเชื่อมั่นในตัวผม อยู่เคียงข้างผมมาตลอด ขอบคุณทนาย และ ที่ปรึกษาทุกท่านที่เมตตาเอ็นดูผม ที่สุดคือคำพิพากษาของศาลว่า ผมไม่มีความผิดตื่นเต้นและรอคอยที่จะได้แชร์เรื่องราวให้ทุกคนฟังนะครับ”