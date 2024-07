“Nile Rodgers & CHIC” Live in Bangkok ครั้งแรกในไทยของศิลปินฟังก์ตัวพ่อ 17 ก.ย.นี้ ที่ยูโอบี ไลฟ์ เอ็มสเฟียร์

Nile Rodgers มือกีต้าร์ นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์ดีกรีผู้ชนะรางวัลแกรมมี่ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง CHIC วงอเมริกันดิสโก้ในตำนาน ซึ่งอยู่เบื้องหลังเพลงดังของศิลปินแถวหน้าของวงการมากมาย ไม่ว่าจะ ‘We Are Family’ (วี อาร์ แฟมิลี่)จาก Sister Sledge (ซิสเตอร์สเลดจ์) I'm Coming Out’ (ไอม์ คัมมิ่ง เอาท์) จาก Diana Ross (ไดอาน่า รอสส์), ‘Let's Dance’ (เลทส์ แดนซ์) จาก David Bowie (เดวิด โบอี), ‘Like A Virgin’ จาก Madonna (มาดอนนา), ‘Original Sin’ (ออริจินัล ซิน) จาก INXS (อินเอกซ์เซส), ‘The Reflex’ (เดอะ รีเฟล็กซ์) จาก Duran Duran (ดูแรน ดูแรน) รวมยอดขายมากกว่า 500 ล้านอัลบั้มจากทั่วโลก โดยนอกจากนี้พวกเขายังเคยร่วมสร้างผลงานคอลแลบที่เป็นปรากฏการณ์อีกมากมาย ทั้ง Daft Punk (ดาฟต์ พังก์)ในเพลง ‘Get Lucky’ (เก็ต ลัคกี้) Daddy Yankee (แดดดี้ แยงกี้) ในเพลง ‘Agua’ และ Beyoncé (บียอนเซ่) ในเพลง‘Cuff It’ (คัฟ อิท) และ ‘Leviis Jeans’ (ลีไวส์ ยีนส์)Nile Rodgers & CHIC Live in Bangkok โชว์สุดพิเศษที่พร้อมพาแฟนๆ ชาวไทยกลับเข้าสู่โลกฟังก์-ดิสโก้อีกครั้ง เตรียมไปโยกย้ายรำลึกความหลังกับเซ็ตลิสต์ที่ยังคงทุ้มอยู่ในใจ ไม่ว่าจะ ‘Le Freak’ (เลอ ฟรีค, ‘Good Times’ (กู๊ด ไทม์ส), ‘We Are Family’ (วี อาร์ แฟมิลี่) และอีกมากมาย ในวันที่ 17 กันยายนนี้ ที่ยูโอบี ไลฟ์ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ livenationtero.co.th