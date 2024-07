“Cigarettes After Sex” เตรียมเวิลด์ทัวร์รับอัลบั้มใหม่ 21 ม.ค. 67 สมาชิก Live Nation Tero ซื้อบัตรก่อนใคร30 ก.ค. นี้

สำหรับอัลบั้ม X’s ที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อวันที่ 12กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ทางวงได้ปล่อยโปรโมทซิงเกิล “Tejano Blue” (เตคาโน่ บลู) และ “Dark Vacay” (ดาร์ก วาเคย์) “Greg Gonzalez” (เกร็ก กอนซาเลซ) ฟรอนต์แมนและนักร้องนำของวงได้พูดถึงซิงเกิ้ล Dark Vacay ไว้ว่าเป็นเพลงรักที่เกี่ยวกับความทรงจำแบบโรแมนติกร้ายระหว่างเขาและคนรักเก่า เมื่อครั้งที่Cigarettes After Sex ได้ออนทัวร์ยุโรปรอบที่แล้ว“เพลงนี้เล่าถึงความสัมพันธ์ของผมและคนรักเก่าระหว่างที่พวกเราออนทัวร์ ความสวยงามของสถานที่ที่เราไป ไม่อาจช่วยให้ความสัมพันธ์ของพวกเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ทุกอย่างค่อย ๆ ย่ำแย่ลง และความสัมพันธ์ของเราสองคนก็จบไปพร้อมกับทัวร์ครั้งนั้น ผมถูกทิ้งให้จมอยู่กับความรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้สร้างความทรงจำดี ๆ และมองเห็นความสวยงามที่อยู่รอบ ๆ จนมันสายเกินไป”หลังจากปล่อยเพลง Tejano Blue เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก ความนิยมของCigarettes After Sex ก็ยิ่งพุ่งทะยานขึ้น ด้วยยอดสตรีมมิงกว่า 20 ล้านในเพลงดังกล่าว รวมถึงเป็นหนึ่งใน 250 ศิลปินที่มียอดสตรีมมิงสูงสุดใน Spotify (สปอติฟาย) จากยอดผู้ฟังรายเดือนกว่า 25 ล้านคน ทั้งยังการันตีด้วยอารีน่าทัวร์ที่ขายบัตรหมดเกลี้ยงกว่า 400,000 ใบในบรรดาเมืองใหญ่ทั้งนิวยอร์ก, ลอนดอน, ซิดนีย์, วอร์ซอว์, เอเธนส์, บรัซเซลส์, ลียง, เคปทาวน์ และเมืองอื่น ๆ ความสำเร็จของอัลบั้ม X’sไม่เพียงแต่ทำให้Cigarettes After Sex กลายเป็นศิลปินระดับเฮดไลน์บนเวทีเฟสติวัล แต่พวกเขายังกลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่ทรงอิทธิพลในวงการเพลงหลากหลายแนว ด้วยสไตล์และวิธีการที่ไม่เหมือนใคร ตีความคำว่าประสบความสำเร็จ ให้กับศิลปินยุคใหม่ที่เป็นตัวของตัวเอง