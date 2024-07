ก้อง – ท็อป ชวน ช้อป ชิม “ลิ้นติดโปรแฟร์’67 อิ่มหนำสำราญ” จัดหนัก จัดเต็ม ที่ซู้ดความอร่อย!!

เช็กลิสต์เสริมทัพ ความจึ้ง!! ด้วยเมนูอร่อยจากร้านดังให้ช้อปอีกเพียบ นำโดย เจ๊แมวหมูย่างแดง กรอบสูตรเมืองตรัง , No Name Fresh Milk , แม่เล็กแปดริ้ว , ทีเด็ดยำ , เจ๊พริกกุยช่ายตลาดพลู ( ของแท้ต้นตำรับ 60ปี ) ,ข้าวเกรียบเห็ดหอมนายเกาะ , บ้านปลาทูมหาชัย , จรินทร์หนองมน, น้ำพริกกากหมู เจ้ณมน, หมู หมู หมูทุบ, D'Nuts ถั่วและธัญพืช ผลไม้อบแห้ง , Kunnook Orange Juice , ข้าวเหนียวมูนบ้านพุ่มหิรัญ ,ข้าวกรอบสยามไฉไลขนมไทย สไตล์ชาววัง , อุไรรัตน์เชียงใหม่ ,ข้าวหลามจิ๋ว สูตรบางคนที , บาลิกาน้ำปลาหวาน , ถั่วบางนราฯ,พรกมลทองม้วนสด , แกงเขียวหวาน ครัวอรัญญา , จ๊อปู ย.ยักษ์ยิ้ม ,พิมพิราหมี่กรอบ , หมูยอ วชาลิสา, ป้าแตนขนมเบื้อง ม.เกษตร, ซ้งเสรีทอง ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุ้ง,ไก่บ้านพริกไทยดำ , กุยช่ายมหานคร , LYN เส้นหมี่ไก่ฉีก , สิงโตขนมไทย , จุ๋ยก้วย หลี่ชิมเฮีย ,MRS.Soft Bread , สามลูกร้อยปี ลูกลาน ลูกตาล ,ถั่วเทพ อร่อยขั้นเทพ ,หมูกระด้งเบคอนทอดน้ำปลา,ล้านนา อาหารเหนือเอกอร่อย พริกแกงใต้, หมูสะเต๊ะมังกรทอง , My Mushroom,ล้านทับทิมกรอบ,รัชฎาลุยสวน , ปิ่นมณีปลาส้มไร้ก้าง / ขนมเปี๊ยะ บ้านขนมไทยคนงาม , ขาหมูกรอบ บายเชฟเดย์ และร้านอร่อยอีกมากมายล้วนมีชื่อเสียงความอร่อยการันตีคุณภาพ รวมถึงร้านดารานักแสดง น้ำพริกป้าแว่น By คุณษา , ลำพาย ก๋วยเตี๋ยวเรือ By เฟิสท์ เอกพงศ์ ที่มาร่วมเปิดบูธเชิญชวนแฟนๆ มาลิ้มรสความแซ่บ ชิมช้อป อิ่มอร่อย พร้อมนำกลับไปฝากคนที่รักในครอบครัวไม่เพียงเท่านี้!! ภายในงานยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ กับโปรดีๆ กินฟรี มีแถม!! อิ่มอร่อย, “โปรดวงดี อิ่มหนำสำราญ” กับ หมอดูชื่อดัง สลับสับเปลี่ยนกันมา เช็คดวงกันให้ปัง!!ไปจนถึงสิ้นปี 67สายช้อป สายชิม อร่อยฟิน ห้ามพลาด!! 7 วันเต็มๆ จุกๆ ครบจบใน งานลิ้นติดโปรแฟร์’67 ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต มาพบกันนะคะ..#ลิ้นติดโปรFair67 #ลิ้นติดโปรแฟร์ #อิ่มหนำสำราญ #มหกรรมความอร่อย #ยกขบวนความอร่อย #มหกรรมอาหาร #ร้านดัง #ร้านอร่อย #อาหาร #ของกินอร่อย #อาหารเยอะมาก #พากิน #อร่อย #อร่อยบอกต่อ