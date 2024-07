คิงสเตลล่ากรุ๊ป (KSG) ตอกย้ำผู้นำสินค้าเพื่อครอบครัว คว้า 2 รางวัล Best of the Best จากเวที “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2024”

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด (King Stella Group Co.,Ltd. หรือ KSG) เข้ารับรางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2024” จำนวน 2 รางวัลได้แก่ สถานประกอบการดีเด่นด้านวัตถุอันตราย ประเภท Best of the Best ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และ สถานประกอบการดีเด่นด้านเครื่องสำอาง ประเภททั่วไป ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 โดยคุณวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณชุติพนธ์ กิตติเกษมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานีทั้ง 2 รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ภายใต้หลักความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างการยอมรับในระดับสากล เพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการยึดหลักคิดการออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก ปัญหาที่แท้จริง ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว โดยเริ่มต้นจาก ใส่ใจคนในครอบครัว สัมผัสปัญหาด้วยตัวเองและ แก้ไขปัญหาด้วยความเข้าใจ จนมาเป็น นวัตกรรมเพื่อครอบครัว (Innovative Solution for Families) ภายใต้วิสัยทัศน์ “Empowering Family Lovers คิงสเตลล่ากรุ๊ป บริษัทของคนรักครอบครัว”คุณวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ รองประธานบริษัทฯ กล่าวว่า “เป็นระยะกว่า 61 ปีที่ คิงสเตลล่า กรุ๊ป (KSG) ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ของทุกคนในครอบครัว ครอบคลุมทั้ง Air Care, Home Care, Pet Care, Car Care ไปจนถึง Health Care ภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ อาทิ King's Stella, BEARING Petcare, President's WaxOne, King’s Stella Vegga ,Harvie ฯ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและมีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต สามารถสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน และได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย (ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงมาตรฐานสากล อาทิ GMP ISO9001:2015, ISO/IEC 17025:2017”คุณชุติพนธ์ กิตติเกษมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริม “เรามีปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทที่ว่า “KSG Empowering Family Lover บริษัทของคนรักครอบครัว” ในมิติสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนรอบข้าง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่าถ้าครอบครัวจะอยู่ได้ องค์ประกอบอื่น ๆ ต้องยั่งยืนด้วย”“ในปีที่ผ่านมาและปีนี้ เราจึงให้ความสำคัญกับ ESG เป็นอย่างมาก ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ด้าน Environment เริ่มต้นจากกระบวนการภายในองค์กร ตั้งแต่การพัฒนาสินค้าด้วยแนวคิด Eco Friendly ด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ ไม่ทำลายระบบธรรมชาติ, เปลี่ยนแหล่งพลังงานและลงทุนกับพลังงานสะอาด ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ CFP (Carbon footprint of product) ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้าน Social เราให้ความสำคัญกับบุคลากรภายในและชุมชนและสังคม ครอบคลุมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่วนด้าน Governance ใช้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เรามุ่งมั่นพัฒนากระบวนการภายในให้โปร่งใส ไปจนถึงการพัฒนาสังคมรอบข้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในสภาวะปกติ และยามวิกฤต” คุณชุติพนธ์ กล่าวปิดท้าย”สำหรับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดย รางวัล “อย. ควอลิตี้ อวอร์ด (อย.Quality Award)” รางวัลอันทรงเกียรติ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบการผลิต อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่น