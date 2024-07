วธ.จับมือ “ชุมทางฮอตโชว์” จัดงาน “อาหารไทยถิ่น กินด้วยภูมิปัญญา” เปิดตัว Logo “ปักธงอาหารถิ่น” - เพลงประจำโครงการ Thailand Best Local Food

ร่วมกับผู้ผลิตรายการรายการที่นำเสนอเรื่องราวการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยอาหารสมุนไพร อาหารเป็นยา จัดงานพร้อมเปิดตัว Logo เพลงเพื่อใช้ขับเคลื่อนโครงการ Thailand Best Local Food “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” ณ Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กทม.พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน โดยมีประธานมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ และประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ ศูนย์การค้าบริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน) นายบริพันธ์ ชัยภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซเว่น สตาร์ สตูดิโอ จำกัด ผู้ผลิตรายการ “ชุมทางฮอตโชว์” ให้การต้อนรับภายในงานนักร้องสาว “ปิ่น พรชนก” และเยาวชนตัวแทนมิราเคิลมิวสิค 4 ภาค ร่วมขับร้องบทเพลง “ส้มตำ” และนักร้องอินฟลูเอ็นเซอร์ ร้องเพลงประจำโครงการฯ (Thailand Best Local Food) “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” โดยมีพระเอกหนุ่ม “ภูมิ” เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์ และ “นิวหนวด”ธนิส แก้วนาค พิธีกรชื่อดัง ร่วมงานจากนั้นประธานจัดงานได้มอบรางวัลชนะเลิศออกแบบโลโก้โครงการ Thailand Best Local Food “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรให้นางสาวสุชาดา คันธารส ผู้ออกแบบผลงานชื่อ “ปักธงอาหารถิ่น” และมอบเกียรติบัตรให้ผู้แต่งเพลงประจำโครงการฯ “เพลง...รสชาติที่หายไป” ได้แก่ นายชรัมภ์ ศรหิรัญ ผู้แทนอินฟลูเอ็นเซอร์ และผู้ร่วมขับร้องเพลงประจำโครงการนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเปิดบูธร้านอาหารถิ่นไทย ที่ผ่านการคัดเลือกในปี 2566 อาทิ เมี่ยงโคราช , แกงรัญจวน , เมี่ยงกลีบบัว , ขนมข้าวตอก รวมถึงอาหารพื้นบ้าน เช่น แกงเพชรบุรี แกงกะทิใบชะคราม ขนมจีนน้ำยาต่างๆ , อโวคาโดปั่น, น้ำถั่วน้อย ซึ่งงาน “อาหารไทยถิ่น กินด้วยภูมิปัญญา” ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในรายการ “ชุมทางฮอตโชว์” ทางช่อง 7HDนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหารให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ปี พ.ศ. 2567 จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมมือกับหน่วยงานภาคี บริษัท เซเว่น สตาร์ สตูดิโอ จำกัด ผู้ผลิตรายการชุมทางฮอตโชว์ จัดงาน “อาหารไทยถิ่น กินด้วยภูมิปัญญา” พร้อมเปิดตัว Logo และเพลงประจำโครงการ เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ นอกจากนี้ ในแต่ละจังหวัดกำลังเดินหน้าเฟ้นหา “1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่น” ประจำปี 2567 เพื่อให้ได้เมนูอาหารถิ่นของทุกจังหวัด ที่หาทานยากและเสี่ยงต่อการสูญหาย ให้ได้รับการฟื้นฟู เข้าสู่กระบวนการพัฒนายกระดับให้เป็นเมนูยอดนิยม เพื่อนำมาซึ่งรายได้และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ท้องถิ่นและภาพรวมของประเทศนายประสพ เรียงเงิน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการนี้เราทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และ เซเว่น สตาร์ฯ ร่วมโปรโมทโครงการนี้ อย่างอินฟลูเอ็นเซอร์ 77 จังหวัด ก็จะตามไปดูกันว่ามีเมนูอะไรที่ควรแนะนำ แล้วช่วยกันเผยแพร่ ให้ทั้งไทยและต่างชาติมาชิม และดูแลรักษาอาหารของเราให้มีคุณค่า และมีประโยชน์ สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่จะส่งเสริม Soft Power ซึ่งอาหารคือหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จะยกย่องและทำให้เป็น Soft Power จริงๆ ของประเทศไทยนายบริพันธ์ ชัยภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซเว่น สตาร์ สตูดิโอ จำกัด เผยว่า ในส่วนของรายการ ชุมทางฮอตโชว์ และชุมทางดาวทอง บริษัท เซเว่น สตาร์ ยืนหยัด 2 เรื่องหลักชีวิตคนไทย สุขภาพดี มีความสุข การจะมีความสุขได้เราต้องสื่อสารด้วยเสียงเพลง และทางมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ โดยท่านมนัส โนนุช ประธานมูลนิธิฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดมิราเคิลมิวสิคประจำจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด โดยได้รับเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม และวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด รวมถึงผู้ว่าราชการ 77 จังหวัดร่วมกันคัดเลือกนักร้องเป็นตัวแทนเยาวชนจิตอาสาเข้าสู่การเป็นศิลปินโครงการมิราเคิลมิวสิค ซึ่งเราทำมาแล้ว 1 ปี จะได้แชมป์ในอีก 2 เดือนข้างหน้าและจะเปิดซีซั่นใหม่ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกจังหวัดว่าน้องๆ ที่ร้องเพลงลูกทุ่ง อยากเข้าร่วมกับรายการ ชุมทางดาวทอง