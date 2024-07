“ทู สิราษฎร์” ประกาศเลิกแฟน ลั่นแรง ใครไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องพูด!

ข่าวคราวเรื่องความรักเงียบไปนาน แต่ล่าสุดหนุ่มหล่อมาดเซอร์ก็ทำแฟนๆ ช็อกไปตามๆ กัน หลังจากที่ได้เผยข้อความว่าตนเองได้เลิกกับแฟนสาวนักแสดงไปแล้ว ด้วยเหตุผลส่วนตัว ไม่มีมือที่สาม งานนี้แอบฟาดใครบางคน ไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องพูด!“If you don’t know the story don’t talk about it… Or I just sue you. เลิกกันด้วยเหตุผล ส่วนตัว ที่หมายความว่าไม่ได้มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องอะนะ ฉะนั้นใครที่ไม่เกี่ยว ไม่รู้เรื่อง ก็ไม่ต้องพูดนะครับ สำหรับใครพูดไปแล้ว แอบบอกว่าแคปไว้แล้วนะครับ”