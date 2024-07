Exclusive Movie Night ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ร่วม เอส เอฟ มอบประสบการณ์ที่มากกว่าการประกันภัย ชูคอนเซ็ปต์ “Beyond Insurance”

เมื่อวันพุธที่ 24 ก.ค.2567 ที่ผ่านมา ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำนวัตกรรมด้าน InsureTech จับมือ เอส เอฟ โรงภาพยนตร์ชั้นนำของเมืองไทย ร่วมมอบประสบการณ์สุดพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้า ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Beyond Insurance” ความสุขเหนือระดับ มากกว่าการประกันภัยพร้อมเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้มีความสุขร่วมกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสุขภาพ (Health) ,บันเทิง (Entertainment) และท่องเที่ยว (Travel) ล่าสุดจัด เอ็กซ์คลูซีฟ มูฟวี่ไนท์ กิจกรรมมอบความสุขให้ลูกค้าคนพิเศษ กับแคมเปญ Active Health Well Being เพียงรับสิทธิประโยชน์จากพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ รับ TVI Well Point สะสมคะแนนแลกรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสุขภาพแอ็กทิฟเฮลท์ พร้อมมอบสิทธิพิเศษจาก เอส เอฟ สำหรับลูกค้าคอหนังให้ได้รับความสุขแบบจัดเต็มนายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ กล่าวว่า นอกเหนือจากแผนประกันภัยที่คุ้มค่า และคุ้มครองครบ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้าคนสำคัญแล้ว บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพกายและใจที่ดีครบทุกมิติอย่างยั่งยืน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Beyond Insurance” ที่ต้องการมอบความสุขให้กับลูกค้ามากกว่าการประกันภัย ผ่านโปรดักส์ อาทิ ประกันรถเปิดปิด ที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การขับขี่ ไม่ว่าจะขับมาก ขับน้อย หรือไม่ค่อยได้ขับ ก็ประหยัดสูงสุดถึง 80% หรือประกันสุขภาพแอ็คทิฟเฮลท์ ที่ให้ส่งเสริมให้ลูกค้าออกกำลังกาย เพื่อแลกเป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสูงสุดถึง 40% และแผนประกันภัยการประกันเดินทาง ที่ให้ลูกค้าประกันภัยสามารถจ่ายเบี้ยตามวันเดินทางจริงได้รวมถึงเซอร์วิสต่างๆ ด้วยบริการเหนือระดับผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat โดยลูกค้าสามารถรับสิทธิประโยชน์ร่วมกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำได้ ผ่านบริการที่หลากหลาย อาทิ บริการ Telemedicine ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านออนไลน์ ,บริการจองที่จอดรถ Thaivivat Parking จากศูนย์การค้าชั้นนำ , บริการ Car wash , บริการค้นหาอู่ศูนย์ซ่อมและโรงพยาบาลใกล้เคียง รวมถึงบริการค้นหาสถานีหรือจุดชาร์จสำหรับรถ EV ทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่มากกว่าการประกันภัยและสำหรับอีกขั้นของประกันสุขภาพ แอ็กทิฟเฮลท์ ประกันภัยสุขภาพที่มีแนวคิดเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ และให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ชีวิตได้อิสระ สนุกกับการออกกำลังกายลูกค้าจะได้รับ Smart Watch จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ GARMIN Forerunner 55 มูลค่า 6,790 บาท เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านสุขภาพ เมื่อออกกำลังกายได้ครบตามเกณฑ์ก็สามารถรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันทุกๆ เดือนได้สูงสุดถึง 40% และเพื่อเติมเต็มทุกสไตล์การใช้ชีวิตให้ครบทุกมิติ กับแคมเปญ Active Health Well Being ให้สามารถรับ TVI Well Point เพื่อนำมาใช้เป็นคะแนนร่วมกับการออกกำลังกายให้ได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยในทุกๆเดือนโดยลูกค้าสามารถรับสิทธิประโยชน์และบริการที่ครอบคลุมทุกด้านร่วมกับพาร์ทเนอร์ ทั้งสุขภาพ (Health) , บันเทิง (Entertainment) และท่องเที่ยว (Travel) รวมถึงกิจกรรมที่หลากหลายด้านเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้สนุกพร้อมทั้งมีสุขภาพกายและใจที่ดีไปพร้อมๆ กันล่าสุดจัดกิจกรรม เอ็กซ์คลูซีฟ มูฟวี่ไนท์ ร่วมกับ เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หนึ่งในพาร์ทเนอร์สำคัญด้านบันเทิง เพื่อมอบประสบการณ์ความสุขให้กับลูกค้า รวมถึงเอาใจลูกค้าคอหนังกับภาพยนตร์แอ็คชันสุดมัน Marvel Studios’ “Deadpool & Wolverine” ที่โรงภาพยนตร์เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ด้านความบันเทิงที่ประกันภัยไทยวิวัฒน์ตั้งใจมอบให้ลูกค้าคนสำคัญ พร้อมกับยังมีสิทธิพิเศษเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักหนังด้วย 2 โปรโมชันโดนใจ เฉพาะลูกค้าประกันภัยไทยวิวัฒน์ที่รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat เท่านั้นซื้อตั๋วหนัง บัตรชมภาพยนตร์ ประเภทที่นั่ง Deluxe Seat ราคาพิเศษเพียง 100 บาท (จากราคาปกติ 260 บาท)ซื้อ Combo Set ไซส์ L (Popcorn 64 oz + Softdrink 32 oz ) ราคาพิเศษ 100 บาท (จากราคาปกติ 210 บาท)นายเทพพันธ์ กล่าวต่อว่า นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ แอ็กทิฟเฮลท์ จากประกันภัยไทยวิวัฒน์ ยังสามารถสแกนรับ TVI Well Point กับแคมเปญ Active Health Well Being ชีวิตดีครบทุกมิติ ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาอีกด้วยส่วนสมาชิก SF หรือลูกค้า เอสเอฟ (สมัครฟรี) ก็รับความคุ้มค่าในการซื้อประกันภัยไทยวิวัฒน์เช่นกัน ด้วยส่วนลดประกันรถยนต์ 25% และประกันสุขภาพ 20%กรอกรหัส TVISFPPU25 รับส่วนลด 25% สำหรับประกันรถเปิดปิดกรอกรหัส TVISFAH20 รับส่วนลด 20% สำหรับประกันสุขภาพ Active Healthและยังมีสิทธิประโยชน์ของสำหรับสมาชิก SF+ ที่เป็นลูกค้าประกันภัยไทยวิวัฒน์ รับสิทธิ์พลัสแพ็กเพิ่ม ฟรี! (จากราคาปกติ 100 บาท) พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ สิทธิ์ดูหนังราคาสมาชิก, ดูหนังฟรี 1 ที่นั่ง ในสัปดาห์เกิด และส่วนลด 50 บาท/ชุด สำหรับ Combo Set ที่ร่วมรายการ เป็นต้นประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผู้นำนวัตกรรมประกันภัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทย ยังคงมุ่งมั่นยกระดับการใช้ชีวิตของคนไทยให้ดำเนินชีวิตด้วยความสบายใจ ภายใต้คอนเซ็ปต์"คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” ด้วยผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยที่คุ้มค่าและคุ้มครองครบทุกมิติ ให้ลูกค้าได้รับความสุขเหนือระดับที่มากกว่าการประกันภัย และตลอดปี 2567 ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ยังจะมีกิจกรรมและสิทธิพิเศษที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยสามารติดตามข่าวสารและโปรโมชันอัปเดตได้ผ่านทุกช่องทาง Official ของประกันภัยไทยวิวัฒน์ www.thaivivat.co.th, https://www.facebook.com/thaivivat และ LINE Official Account “THAIVIVAT INSURANCE”, หรือโทร.1231 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม