ฮอลลีวูดโล่ง! "ไบเดน" ถอนตัว

ฮอลลีวูดแสดงความยินดีอย่างออกนอกหน้า หลัง โจ ไบเดน ถอนตัวจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วย หลายคนแสดงความรู้สึกขอบคุณและโล่งใจ โดยส่วนใหญ่ยังคงเงียบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่มีเพียงไม่กี่คนที่เรียกร้องให้เขาถอยออกไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ไบเดนจะประกาศว่าเขาจะยุติการลงสมัครและสนับสนุนรองประธานาธิบดี คามาลา แฮร์ริส อารอน ซอร์คิน ผู้สร้างซีรีส์ "West Wing" ได้เขียนในบทความของ New York Times ว่าพรรคเดโมแครตควรเลือกมิทต์ โรมนีย์ จากพรรครีพับลิกัน เพื่อเอาชนะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในเดือนพฤศจิกายน ว่าเป็น “การแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนและทรงพลัง” เกี่ยวกับ “การหยุดยั้งคนที่บ้าคลั่งจากการเข้ามามีอำนาจ”แต่เมื่อไบเดนเปิดเผยว่าเขาจะถอนตัวจากการเลือกตั้ง ซอร์คินได้ถอนความคิดนั้นและสนับสนุนแฮร์ริสซึ่งได้เริ่มต้นแคมเปญหาเสียงสำหรับทำเนียบขาวแล้วในกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตที่แสดงออกอย่างชัดเจตว่า “ต่อต้าน” การขึ้นสู่อำนาจของ ทรัมป์ รอบสอง ล้วนชื่นชมการตัดสินใจของไบเดน ไม่ว่าจะเป็น โรเบิร์ต เดอ นิโร นักแสดงที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นผู้วิจารณ์ ทรัมป์ อย่างรุนแรงมาตลอด และเคยเป็นผู้บรรยายเสียงในโฆษณาแคมเปญของไบเดน กล่าวกับ The Hill ว่าเขารู้สึก “เคารพ ชื่นชม และรัก” ไบเดนสำหรับการตัดสินใจของเขาบาร์บร่า สเตร ไซด์ เขียนบน X ว่า “เราควรขอบคุณเขาสำหรับการรักษาประชาธิปไตยของเรา”จอน สจ๊วต พิธีกรรายการทอล์คโชว์และนักแสดงตลก ซึ่งเคยวิจารณ์ความลังเลของไบเดนในการพิจารณาถอนตัว แสดงความเห็นสั้น ๆ ว่าการตัดสินใจของ ไบเดน คือ “ตำนาน”เคน เบิร์นส์ ผู้สร้างสารคดี กล่าวว่า ไบเดน “จะได้รับการจดจำในฐานะหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่” โดยกล่าวว่า “ประวัติศาสตร์จะรับรู้การกระทำที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง…หลังจากที่นำประเทศออกจากช่วงเวลาที่ล้มเหลวของผู้สืบทอดและทำสิ่งดีๆ ให้กับชาวอเมริกันทุกคน”มาร์ค แฮมิลล์ นักแสดงจาก "Star Wars" ซึ่งเคยเยี่ยมไบเดนที่ทำเนียบขาวในเดือนพฤษภาคม ขอบคุณเขาและกล่าวว่าเขามี “ผลงานที่ไม่มีใครเทียบได้ในชีวิตของเรา” และได้ “ฟื้นฟูความซื่อสัตย์ ความสง่างาม และความซื่อสัตย์” ให้กับตำแหน่งหลังจากสี่ปีของการโกหก อาชญากรรม และความวุ่นวายคาสซี่ กริฟฟิน นักแสดงตลกที่ได้รับภัยคุกคามชีวิตจากการวิจารณ์ทรัมป์ เขียนว่า “มาสร้างประวัติศาสตร์กันเถอะ!!!! สุดท้าย”จอร์จ ทาเคอิ นักแสดงจาก "Star Trek" เรียกไบเดนว่า “ผู้ชายที่มีเกียรติและดีงาม ประธานาธิบดีที่ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาล และเป็นผู้รักชาติ” และเรียกร้องให้ผู้คน “รวมกันอยู่ข้าง” แฮร์ริสเพื่อเอาชนะทรัมป์จอน ฟาฟโร ผู้ดำเนินรายการ “Pod Save America” ซึ่งเคยวิจารณ์ไบเดนสำหรับการอยู่ในสนามเลือกตั้ง ชื่นชมการตัดสินใจของไบเดนว่าเป็น “การกระทำที่กล้าหาญและไม่เห็นแก่ตัว”เชอ ซึ่งเพิ่งทวีตว่าเธอไม่เชื่อว่าพรรคเดโมแครตจะชนะโดยไม่มีไบเดนเขียนว่า “พรรคเดโมแครตต้อง ‘จริงๆ’ คิดนอกกรอบ ‘การชนะเป็นสิ่งสำคัญทั้งหมด’ ถ้าไม่ชนะก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ และเวลานี้พวกเขาต้องเปลี่ยนแปลง”เจมี่ ลี เคอร์ติส กล่าวว่าเธอ “สนับสนุน” การตัดสินใจของไบเดนอย่างสุดใจและสนับสนุนแคมเปญของแฮร์ริส โดยเขียนบน Instagram ว่า “เธอเป็นที่ไว้วางใจและผ่านการทดสอบ และเธอเป็นนักสนับสนุนสิทธิของผู้หญิงและคนผิวสี และข้อความของเธอคือความหวังและความเป็นหนึ่งเดียวสำหรับอเมริกาในช่วงเวลาที่แบ่งแยกอย่างมาก”การสนับสนุนที่หลั่งไหลในวันอาทิตย์นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากความรู้สึกล่าสุด โดยมีเพียงไม่กี่ชื่อดังในฮอลลีวูดที่ได้เรียกร้องให้ไบเดนถอยออกจากการเลือกตั้งเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เป็นหัวข้อในงานระดมทุนสำหรับแคมเปญการเลือกตั้งใหม่ของไบเดน จอร์จ คลูนีย์ได้เขียนบทความใน New York Times เรียกร้องให้ ไบเดน ถอนตัวออกไป โดยกล่าวว่าพรรคควรเลือกผู้สมัครคนใหม่คลูนีย์​ ยอมรับว่ากระบวนการนี้จะ “ยุ่งเหยิง” เขาเขียน แต่จะ “ปลุก” ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนให้เข้าข้างพรรคไมเคิล ดักลาส สนับสนุนมุมมองของคลูนีย์ โดยกล่าวว่าเขา “เป็นห่วงอย่างมาก” เกี่ยวกับโอกาสของไบเดนหลังจากการแสดงที่ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางในการดีเบตทางโทรทัศน์กับทรัมป์ดักลาส ที่เป็นเจ้าภาพงานระดมทุนในฮอลลีวูดสำหรับประธานาธิบดีในเดือนเมษายน กล่าวว่าในรายการ The View ว่า “นี่เป็นเรื่องยากมาก ผมรักท่านนะ… ผมไม่กังวลเกี่ยวกับวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เลย แต่ในอีกหนึ่งข้างหน้า ผมกังวล กังวลจริง”