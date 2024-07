“FAB” ฟู้ดโฮดิ้ง ธุรกิจน้องใหม่จาก “เบียร์ ใบหยก” และ 2 พันธมิตรดัง

จุดเริ่มต้นจากความรักและหลงใหลในเรื่องอาหาร เป็นแรงบันดาลใจให้ “เบียร์ - ปิยะเลิศ ใบหยก” ผู้บริหารทายาทรุ่นที่ 3 แห่งตึกใบหยก ก้าวสู่ธุรกิจอาหารจนประสบความสำเร็จ ล่าสุดร่วมมือกับ 2 พันธมิตรดังอย่าง อควา คอร์เปอเรชั่น และ ฟู้ด แฟคเตอร์ จัดงานเปิดตัว “FAB” Food Holding ยกระดับร้านอาหารหลากหลายแบรนด์ในไทย อาทิ เจ๊แดงสามย่าน, Ramen desu,Ikkousha Ramen, Sekai No Yamachan, Uchidaya Ramen, Santa Fe', Santa Fe’ EASY, เหม็ง แซ็ปนัว รวมกว่า 200 สาขา ที่พร้อมเชิญชวนทุกคนมาเติมเต็มความอร่อยด้วยประสบการณ์การทานอาหารที่คุ้นเคยให้พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อดึงดูดนักชิมชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นFAB เกิดจากการร่วมมือกันของ 3 บริษัท ได้แก่ F = Food Factors บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด, A = AQUA บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ B =เบียร์ ใบหยก ซึ่งสะท้อนภาพแบรนด์คาแรคเตอร์หลากสไตล์ที่มีทั้งโหมดสนุกสนานและจริงจังในการทำงานผ่านทีมผู้บริหารออกมาได้เป็นอย่างดี โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเน้นไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอิทธิพลมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะมีการตัดสินใจที่เฉียบขาด กล้าที่จะใช้จ่ายกับสินค้าและบริการที่คิดว่าตอบโจทย์ความต้องการของตัวเอง ซึ่งเทรนด์ของผู้บริโภคในปัจจุบันนี้ชอบความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง FAB ขึ้นมาคุณปิยะเลิศ ใบหยก รองประธานกลุ่มโรงแรมใบหยก, CEO บริษัท บีเอ็นเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท เอฟเอบี ฟู้ดโฮดิ้ง จำกัด (FAB) กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง 3 กลุ่มบริษัทผู้จัดตั้ง “FAB” ในครั้งนี้ว่า “ผมมองว่ากรุงเทพฯ มีทั้งวัฒนธรรมและชื่อเสียงด้านอาหาร และยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นจึงนำประสบการณ์ในวงการธุรกิจอาหารกว่า 10 ปี มาต่อยอดร่วมกับทั้งสองพาร์ทเนอร์ ผสมผสานจุดแข็งซึ่งกันและกัน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภค เพื่อให้เข้าถึงตัวลูกค้าได้ และต้องเป็นผู้นำทุกเทรนด์ โดยผมตั้งใจจะทำให้ดูวาไรตี้ ดูสนุก มีสีสันและจุดเด่นมากขึ้น ด้วยการดึงจุดเด่นของแต่ละแบรนด์มานำเสนอ อย่าง ร้านซานตาเฟ่ ในเรื่องรสชาติอาหารนั้นอร่อยอยู่แล้ว แต่เราจะเติมความน่าสนใจให้คนที่ไม่เคยทานมีความสนใจอยากจะเข้ามาลอง หรือในอนาคตจะมีการคอลแลบระหว่างแบรนด์ ก็จะเป็นการสร้างสีสันและดึงดูดผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือความจริงใจต้องมาก่อน เราจึงจะสามารถครองใจผู้บริโภคได้ในระยะยาว”อีกหนึ่งพาร์ทเนอร์อย่าง คุณภูริต ภิรมย์ภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัดและ บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “อย่างที่คุณเบียร์ได้กล่าวไปครับว่าการร่วมมือกันครั้งนี้ คือการดึงเอาจุดเด่นและความเชี่ยวชาญของแต่ละส่วนมารวมกันเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องไปกับแนวทางการทำงานของกลุ่มบริษัทของเราที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพมาโดยตลอด ซึ่งตอนนี้แต่ละบริษัทมีส่วนที่ดีของแต่ละคนอยู่แล้ว ยิ่งเมื่อพอได้มารวมกัน และการ ได้คุณเบียร์มาช่วยบริหาร เรามั่นใจว่าจะดีและสร้างความสนุกสนานให้กับวงการอาหารบ้านเรามากขึ้นแน่นอน”ปิดท้ายด้วย คุณฉาย บุนนาค รักษาการประธานกรรมการบริหาร บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA กล่าวว่า “ด้วยทั้ง 3 พาร์ทเนอร์เราต่างมีเป้าหมายเดียวกันและมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอาหารเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เรามองว่าการทำงานร่วมกันในครั้งนี้จะผลักดันให้กลุ่ม AQUA ในฐานะ Investment Company สามารถสร้างแหล่งรายได้จากประเภทธุรกิจอาหารได้มากขึ้น และเรามั่นใจด้วยว่าการได้ร่วมงานกับทีมที่มีประสบการณ์ รวมถึงได้รับเกียรติจากคุณเบียร์ - ปิยะเลิศ ใบหยก มานำทัพเป็น CEO ของ FAB เอง จะทำให้ FAB เป็นส่วนผสมที่ลงตัว ถ้าเทียบกับอาหารจานหนึ่งแล้ว ผมคอนเฟิร์มว่าจะต้องเป็นเมนูที่อร่อย จัดจ้าน ทานได้ไม่เบื่อ และได้การการันตีรางวัลจากนักชิมอย่างแน่นอน”ภายในงานแถลงข่าวเปิดตัว FAB ยังได้รับเกียรติจาก คุณชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณวรภัทร ชวนะนิกุล Chief Strategy Officer and Chief Financial Officer บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด และ คุณพรพรหม วงศ์พิวัฒน์ Chief Financial Officer บริษัท บีเอ็นเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด, ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล, คุณสุนทรี ใบหยก,คุณจารุจิต ใบหยก, คุณสะธี ใบหยก,คุณพอใจ บุนนาค และคุณพอเพียง บุนนาค มาร่วมงานอีกด้วย