”กงยู“ โคจรเจอ ”ซงฮเยคโย“ เตรียมประขันบทบาทในซีรีส์ใหม่ ทำคอซีรีส์ลุ้นอยากให้เป็นคู่จริง

SOOP ต้นสังกัดของ กงยู ได้ออกมายืนยันข่าวดังกล่าวว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาบทกันอยู่จากข้อมูลล่าสุด ระบุว่าผลงานเรื่องนี้น่าจะเป็น Show Business จากนักเขียนชื่อดัง โนฮีคยอง ผู้เคยร่วมงานกับ ซงฮเยคโย ในผลงานยอดนิยมหลายเรื่องทั้ง Worlds Within (2008) และ That Winter, the Wind Blows (2013) คาดกันว่าเนื้อหาของละครน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ที่ทำงานในแวดวงวิทยุกระจายเสียงของเกาหลีใต้ข่าวการร่วมงานกันของ กงยู และ ซงฮเยคโย ทำให้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ โดยตอนนี้ ซงฮเยคโยกำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Dark Nuns ร่วมกับ จอนยอบิน ในขณะที่ กงยู คาดว่าจะกลับมาในซีซันที่สองของซีรีส์ยอดนิยม Squid Gameก่อนหน้านี้ ทั้งสองคนเคยเกือบได้ร่วมงานกันในซีรีส์ยอดฮิต Descendants of the Sun เมื่อปี 2015 กงยู ถูกทาบทามให้รับบท กัปตันยูชีจิน แต่เขาปฏิเสธ ก่อนที่บทดังกล่าวจะตกมาอยู่ในมือ ซงจุงกิ ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นปรากฏการณ์ทางโทรทัศน์ของเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริง ซงฮเยคโย และซงจุงกิ คบหาจนกระทั่งแต่งงานกัน ก่อนจะจบชีวิตคู่ลงอย่างรวดเร็วด้วยการหย่าร้างกันในปี 2019นอกจาก 2 นักแสดงนำแล้ว ยังมีรายงานว่า ฮันนี่ ลี และ คิมซอลฮยอน อาจจะได้ร่วมแสดงในซีรีส์เรื่อง Show Business นี้ด้วย โดยคาดว่าจะมีทั้งหมด 24 ตอน ซึ่งข่าวคราวการประชันบทบาทกันของทั้งคู่ได้ดึงดูดทั้ง Netflix และ Disney+ สนใจอยากจะทุ่มซื้อลิขสิทธิ์กันเลยทีเดียวทางด้านคอซีรีส์ต่างพากันแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้กันอย่างมากมายทั้ง“นานแล้วที่เราไม่ได้ดูซีรีส์เกิน 20 ตอน”, “24 ตอนนี่ต้องใช้เวลาถ่ายทำกันเป็นปีๆ อยากดูแล้ว!” , “คู่นี้นี่เกินต้านมาก อยู่ด้วยกันแล้วดูดีมาก ทำไมไม่เคยร่วมงานกันก่อนหน้านี้นะ?”, “ถ้า 100 ตอนจะเพอร์เฟ็คท์มาก นักแสดงขนาดนี้ เรทติ้งต้องทะยานทะบุเพดานแน่ๆ”, “คงจะดีถ้า 2 คนนี้จะลงเอยกันนอกจอหลังถ่ายทำเสร็จ”