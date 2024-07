"Ice Spice" โดนแฉ เบี้ยวค่าวิกผม 7 แสน

"เบลล่า" เจ้าของ Thee Bella Brand ที่มีการผลิตวิกผมให้กับคนดังมากมายรวมถึงนักร้องหญิงแร็พเปอร์คนดัง Ice Spice ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมเล่าว่าที่ผ่านมาทีมงานของนักร้องหญิงได้มีการสั่งทำวิกผมเพื่อใช้ทัวร์คอนเสิร์ตจำนวน 19 ชิ้น ก่อนจะโทรมาสั่งเพิ่มอีก 4 ชิ้นด้วยความที่ทำงานร่วมกันมานานเธอจึงไม่คิดอะไร แต่เมื่อถึงเวลาจ่ายเงินอีกฝ่ายกลับบอกว่าไม่มีงบประมาณและเลื่อนการจ่ายเงินถึง 4 ครั้ง ก่อนที่จะยกเลิกในนาทีสุดท้าย"หลังจากที่ฉันทำวิกไปจำนวนมาก ฉันบอกเธอว่าให้เอาวิกไป แต่เพราะเราไม่มีเวลาตัดและย้อมวิกให้เธอในครั้งนี้ (เธอชอบให้คนอื่นทำแทนเธอตลอดเวลา) ฉันบอกเธออย่างมืออาชีพว่าฉันจะไม่ยุ่งกับเธออีกต่อไป""จากนั้นพวกเขาก็บอกฉันว่าพวกเขาจะจ่ายค่าธรรมเนียมบริการของฉันสำหรับการทำวิกเพื่อให้ยุติธรรม ก่อนที่วันนี้พวกเขาจะติดต่อฉันเพื่อขอวิกอีกอัน ฉันถามเกี่ยวกับค่าบริการ และเธอก็บอกฉันตรงๆ หลังจากที่พวกเขาบอกถึงเรื่องเงินที่จะต้องจ่ายให้ว่าจะไม่จ่ายอีกต่อไป"เบลล่ายังระบุว่าเธอต้องใช้เวลาถึง 14 ชั่วโมงในการทำวิกทั้งหมดในคืนนี้ด้วยตัวเอง ย้อมผมหลายเคส และต้องจ่ายเงิน 2,000 ดอลลาร์ให้กับช่างทำผมในร้านเธอยังบอกด้วยว่าเธอรู้สึกผิดหวังกับน้องหญิงมากๆ ที่มีการนำวิกบางส่วนไปใช้แต่กลับไม่มีการจ่ายเงินที่มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์ (ราว 7 แสนบาท) และยังไม่มีการพูดโปรโมตให้เสียด้วยซ้ำไปทั้งนี้ที่น่าสนใจก็คือข้อความในตอนท้ายที่เธอเผยว่าการทำวิกผมครั้งนี้ ทางด้าน Ice Spice ระบุว่ามีต้นแบบมาจากนักร้องหญิง Nicki Minaj นั่นเองโดยเรื่องนี้ก็ทำให้นักร้องหญิงต้องถูกวิจารณ์อย่างหนักขึ้นมาทันที ขณะที่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าสมเพชจริงๆ ที่เธอทำทุกอย่างแม้กระทั่งเกาะชื่อของนักร้องหญิง Nicki Minaj เพียงเพื่อหวังให้เกิดกระแสโปรโมตเพลงใหม่ของเธออย่าง Nicki Did It First ที่กำลังจะถูกปล่อยออกมาในวันศุกร์นี้เท่านั้นอย่างไรก็ตาม ถึงตอนนี้ทั้งทีมงานหรือตัวนักร้องหญิงก็ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใด