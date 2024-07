“เต้ย จรินทร์พร” ปลื้มใจ!! ร่วมเป็นหนึ่งใน Speaker “TEDxBangkok 2023” งาน Talk ระดับโลก ในธีม “See Sound Seen”

หลังจาก TEDxBangkok 2023 เปิดเวทีภายใต้พื้นที่แห่งการเปิดหู เปิดตา เปิดใจ ส่งต่อความหลากหลายผ่านทอล์ก, เพอร์ฟอร์แมนซ์ และกิจกรรมชวนรับฟังไปในเดือนพฤศจิกายน ปี 2566 ณ สถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ภายใต้แนวคิด ในธีม “See Sound Seen” See the Unheard, Hear the Unseen เพราะทุกเสียงมีความหมาย และการหยุดฟังอย่างตั้งใจจะทำให้มองเห็นโลกรอบกายได้ดียิ่งขึ้น งานนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ นักแสดงและนักทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมเป็นหนึ่งใน Speaker บนเวที TEDxBangkok 2023 งาน Talk ระดับโลก เพื่อบอกเล่ามุมมองและแรงบันดาลใจ จากความสุขเล็ก ๆ ที่สามารถช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้ล่าสุดในปี 2024 TEDxBangkok พร้อมต่อยอดการเรียนรู้ ด้วยเปิดโอกาสให้ผู้ชม สามารถรับชมรับฟังประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม, ความยั่งยืน และความสำคัญของวิกฤติการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ได้ทาง YouTube : Tedx Talks พร้อมร่วมเดินทางไปกับ เต้ย กับมุมมองในชีวิต ที่มีจุดเริ่มต้น จากความหลงใหลใน หินสีชมพู Rose Quartz อัญมณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สู่ก้าวสำคัญที่ทำให้ เต้ย ได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ ๆ จนเกิดอาการคลั่งรักหนักมาก เริ่มจากความรักในช้างตัวน้อย ลูกชายตัวโปรด นามว่า น้องขวัญเมือง ที่นำพาให้ไปพบกับความรักและการอนุรักษ์เต่ามะเฟือง จนได้ทำวิทยานิพนธ์ในฐานะนักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย หรือ EEC Thailand (Environmental Education Center)เต้ย จรินทร์พร กล่าวว่า “เต้ยรู้สึกเป็นเกียรติ และดีใจมาก ๆ ค่ะ ที่ทาง TEDxBangkok นึกถึงเต้ย และชวนเต้ยมาร่วมในงานนี้ ต้องบอกเลยว่า ก่อนที่จะขึ้นพูดบนเวทีนี้ เต้ยเตรียมตัวหนักมาก และรู้สึกตื่นเต้นมาก ๆ เพราะเต้ย อยากพูดเนื้อหาทุกอย่างออกมาจากใจ และพูดในสิ่งที่เกิดประโยชน์ให้กับคนฟังจริง ๆ เต้ยอยากเล่าความรู้สึกของตัวเอง โดยเน้นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับการที่ได้ไปคลุกคลีกับธรรมชาติที่ช่วยฮีลใจได้มาก ๆ ซึ่งบางทีเราอาจจะหลงลืมความสุขง่าย ๆ รอบ ๆ ตัว ที่ได้จากสิ่งแวดล้อม เพราะมัวแต่ทำงาน มัวแต่อยากที่จะเติบโต หาเงิน และสร้างความมั่นคง จนอาจจะลืมความสุขเล็ก ๆ เหล่านี้ไป เต้ยก็เลยขมวดเรื่องราวต่าง ๆ มาบอกเล่าผ่านเวที Tedx Talks ครั้งนี้ และอยากให้คนที่ได้ฟัง ลองหาความสุขง่าย ๆ ใกล้ ๆ ตัว หรือใครที่เคยอาจจะทำความสุขหล่นหายไป ก็ขอให้กลับมาเจอความสุข ของตัวเองอีกครั้ง และถ้าเรามีความสุขเล็ก ๆ กับตัวเองแล้ว ก็จะสามารถส่งความรัก และความปรารถนาดีกลับไปให้กับการดูแลธรรมชาติได้เช่นกันค่ะ”ติดตามชม TEDxBangkok 2023 กับเรื่องราวของ Speaker “เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ”ได้ทาง https://youtu.be/k-huIrhNKxY?si=4OenjyPVHMUmUcWP