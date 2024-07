"ปู่คลินต์" เศร้า พบรักในวัยดึก แต่ฝ่ายหญิงชิงเสียชีวิตไปก่อน

ตัวแทนจาก Warner Bros. ยืนยันว่าจะไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจากไปของซานเดราคลินต์ อีสต์วูดพบรักกับคริสติน่า ซานเดราในปี 2014 ขณะที่เขาอายุ 84 ปี และเธออายุ 50 ปี ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นเรื่องส่วนตัว แต่เริ่มเป็นข่าวในปี 2014 เมื่อ ซานเดรา ซึ่งในขณะนั้นทำงานเป็นโฮสเตสที่โรงแรมและร้านอาหารมิชชั่นแรนช์ของ อีสต์วูด ในคาร์เมลบายเดอะซี แคลิฟอร์เนีย เริ่มปรากฏตัวด้วยกันอย่างเปิดเผยซานเดรา ไม่ได้เป็นคนในวงการบันเทิง แต่หลังคบกับ อีสต์วูด เธอได้มีโอกาสปรากฏตัวบนพรมแดง, งานเปิดตัวภาพยนตร์ และงานมอบรางวัลมากมาย ตั้งแต่งาน Academy Awards ปี 2015 ที่ "American Sniper" ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์หกรางวัล และได้อยู่เคียงข้างเขาในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ เช่น "Sully" (2016), "The Mule" (2018), "The 15:17 to Paris" (2018) และ "Richard Jewell" (2019)ก่อนคบกับ ซานเดรา ตัวของ อีสต์วูด เคยแต่งงานกับนางแบบแม็กกี้ จอห์นสัน ในปี 1953 และหย่าในปี 1984 และ ต่อมากับนักข่าวทีวี ดีนา รุยซ์ ตั้งแต่ปี 1996 จนหย่าในปี 2014 ตลอดชีวิตของเขา อีสต์วูดมีลูกแปดคนกับผู้หญิงหกคน ลูกของเขาได้แก่ลูกสาวลอรี่, คิมเบอร์, อลิสัน, แคธรีน, ฟรานเชสก้า และมอร์แกน และลูกชายไคล์และสก็อตแม้จะอายุใกล้ครบ 100 ปี อีสต์วูด ยังคงทำงานในวงการบันเทิง และกำลังทำหนังเรื่องที่ 40 ที่ชื่อว่า "Juror No. 2 ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนโพสต์โปรดักชั่น และมีกำหนดเข้าฉายในเร็ว ๆ นี้