The Simpsons ทำนายเหตุการณ์การเมืองอีกครั้ง "กมลา แฮร์ริส" ประธานาธิบดีคนต่อไป?

ความคล้ายคลึงนี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชนหลังจาก อัล จีน นักเขียนของรายการ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หลังจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2024 และ กมลา แฮร์ริส จะเป็นตัวแทนของพรรคในการชิงตำแหน่งผู้นำประเทศทวีตของ จีน แสดงภาพเปรียบเทียบของลิซ่าและแฮร์ริสที่สวมชุดสีม่วงและไข่มุก นับเป็นอีกครั้งที่การ์ตูนสุดฮิตเรื่องนี้ทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำโดยเนื้อหาในตอน ลิซ่า ไม่เพียงเป็นประธานาธิบดี แต่ยังรับตำแหน่งหลังจาก โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งสะท้อนถึงลำดับเหตุการณ์ทางการเมืองในชีวิตจริงที่แฮร์ริสอาจเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและแข่งขันกับทรัมป์หากเธอได้รับการเสนอชื่อจากพรรคเดโมแครตแดน กรีนนี่ นักเขียนของ The Simpsons เคยอธิบายพล็อตเรื่องว่าเป็น การเตือนถึงอเมริกาเมื่อประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐฯ ในปี 2030 และต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ทรัมป์ ทิ้งไว้โดยผู้ใช้โซเชียลมีเดียหลายคนแสดงความคิดเห็นถึงธรรมชาติการทำนายของ "The Simpsons" ว่าทั้ง "น่าขนลุก" และ "แปลกประหลาด"The Simpsons มีชื่อเสียงในด้านการทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้า โดยเคยทำนายการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีหลายอย่าง เช่น การเป็นประธานาธิบดีของทรัมป์, การพัฒนาทางเทคโนโลยีในการสื่อสาร, การแสดงของเลดี้กาก้าในซูเปอร์โบวล์ และพล็อตเรื่องจาก "Game of Thrones" The Simpsons ก็ทำนายได้อย่างแม่นยำ