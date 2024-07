ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เผยเทคโนโลยีสุดล้ำใหม่ล่าสุด “NEW MIIN Laser” ได้ “มินต์ ชาลิดา“ และ ”เจมส์ มาร์“ ร่วมเผยเคล็ดลับปัญหาผิว

งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์ Speaker ชื่อดังระดับประเทศ ที่เปรียบได้ว่าเป็น King of Laser ผิวหนัง ของโลกและประเทศไทยทั้ง 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ. นิวัติ พลนิกร และ อาจารย์นายแพทย์วิชัย หงส์จารุ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์แพทย์หญิงสุจิตรา สมบุญธรรม และ อาจารย์นายแพทย์นิติธรรม รัตกสิกร มาร่วมให้ความรู้และพูดคุยบนเวที โดยมี อาจารย์แพทย์หญิงมาริสา พงศ์พฤฒิพันธ์ รับหน้าที่เป็น Moderator ช่วยแชร์ประสบการณ์และข้อซักถามลงลึกถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ เหล่าแพทย์จากคลินิกชั้นนำระดับประเทศที่มาร่วมกิจกรรมสัมมนาให้ครั้งนี้กว่า 100 ท่านนอกจากนี้ยังได้ นางเอกสาวและพระเอกหนุ่มที่มาร่วมเผยเคล็ดลับความสวยความหล่อในงานอีกด้วยโดย อุมาภรณ์ เมธเมาลี (Ms.Umaporn Methmaolee) Aesthetics Business Unit Director บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด กล่าวว่า “NEW MIIN Laser เป็นนวัตกรรมที่ได้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา และถือเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศเกาหลีใต้ ทางควอนตั้มฯ จึงได้นำเข้ามาเพื่ออยากให้คนไทยได้ทดลองใช้ NEW MIIN Laser ที่โดดเด่นในเรื่องของการรักษาความผิดปกติของเม็ดสีของผิว และช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ผิวสวยหน้าใส กระชับรูขุมขน ซึ่งเป็นปัญหาหลักด้านผิวพรรณของคนไทยโดยเฉพาะ ที่สำคัญเจ็บน้อยกว่าการยิงเลเซอร์ปกติและลดระยะเวลาการรักษา และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังระดับโลกและทีมแพทย์จากคลินิกชื่อดังระดับประเทศมากมายมาร่วมกิจกรรมอีกด้วยค่ะ”ทางด้าน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ. นิวัติ พลนิกร เผยว่า “NEW MIIN Laser เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติของเม็ดสี ไม่ว่าจะเป็น กระแดด กระลึก, รักษา, ลบรอยสัก, ปานดำปานน้ำตาล ปานโอตะ, รักษารอยดำสิว รอยแผลเป็น รอยแดง, Rejuvenation กระตุ้นคอลลาเจน กระชับรูขุมขน และที่สำคัญที่สุดที่เป็นปัญหากับผิวพรรณของคนไข้คนไทย คือ ฝ้าลึกฝ้าตื้น ปัญหาที่รักษาได้ยากในปัจจุบันได้อย่างดีที่สุดด้วยประสิทธิภาพการทำงานของ MLA (Micro Lens Array) ร่วมกับ การปล่อยพลังงานแบบพิเศษชื่อ Miin Mode จะส่งพลังงานไปยังชั้นหนังแท้ ทำให้ชั้นผิวเกิดปฏิกิริยา LIOB Effect Like ส่งผลให้เม็ดสีแตกตัวสามารถลดความผิดปกติของเม็ดสี ปรับสภาพสีผิว รวมถึงยังมีโหมดที่สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน อีอาสติน ทำให้รอยแผลเป็นสิวตื้นขึ้น รูขุมขนเล็กลง ผิวหน้าเรียบเนียนกระจ่างใส”อาจารย์นายแพทย์วิชัย หงส์จารุ ได้กล่าวว่า “NEW MIIN Laser สามารถรักษารอยโรค Post inflammatory hyperpigmentation (PIH) Skin หรือ ที่เรียกง่ายๆ กันว่า รอยดำผิว ที่พบได้จากความผิดปกติของเม็ดสีของผิวของคนไข้ หรือ รอยดำที่เกิดจาก side effect จากการทำหัตถการที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งถือว่าเป็นรอยโรคที่แก้ไขได้ยากไม่แพ้ กับ ฝ้า โดยการใช้ MIIN Laser ทำให้ได้ผลการรักษาที่ตรงจุดและเจ็บน้อยกว่าการยิงเลเซอร์แบบปกติ โดยไม่ส่งผลต่อบริเวณเนื้อเยื่อรอบข้าง อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดผลข้างเคียง, ลดระยะเวลาพักฟื้น และลดระยะเวลาการรักษาอีกด้วย”สำหรับ NEW MIIN Laser เป็น the 5th generations ของการรักษาเม็ดสี เป็นเครื่อง Multi pulse ND-YAG Laser ที่มีช่วงความยาวช่วงคลื่น 1064 nm และ KTP532 ซึ่งจะมีการปล่อยพลังงานช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และมีความเข้มสูง เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิด LIOB Effect Like ทำให้เม็ดสีเกิดการแตกตัวและถูกกำจัด ซึ่งสามารถกำจัดได้ทั้งผิวชั้นตื้นและผิวชั้นลึก โดยไม่ทำให้เนื้อเยื่อรอบข้างเกิดการบาดเจ็บ และนอกจากนี้เครื่องยังสามารถเลือกรูปแบบช่วงการปล่อยพลังงานได้ เพื่อทำให้ผลการรักษาได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและช่วยลดความเจ็บในการทำการรักษา นอกจากนี้ยังมีหัวการรักษาที่ใช้สำหรับกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้อีกด้วยติดตามกิจกรรมดี ๆ และมาดูแลผิวพรรณพร้อมสัมผัสเทคโนโลยีใหม่สุดล้ำ NEW MIIN Laser จาก บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) ได้แล้ววันนี้!!! โดยสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK : Quantum Aesthetic Thailand